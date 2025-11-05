ఈజీగా చేసుకునే "మేతి పలావ్, ఆలూ కుర్మా" - కొత్త వాళ్లైనా సింపుల్గా చేసేస్తారు!
కమ్మగా, వేడి వేడిగా తినాలనిపించే మేతి పలావ్ - ఆలూ కుర్మా కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 10:45 AM IST
Methi Pulao Aloo Kurma : చలికాలంలో వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే ఓ సారి ఇలా మెంతి కూర పులావ్, ఆలూ కుర్మా ట్రై చేయండి. తయారీ విధానం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ, టేస్ట్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. కొత్త వాళ్లైనా సరే ఈజీగా చేసేస్తారు.
గుమ్మడికాయ దొరికితే ఇలా ట్రై చేయండి - "స్వీట్, హాట్" కోరిక ఒకేసారి నెరవేరుతుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - 3
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పెరుగు - పావు కప్పు
- కారం - 2 స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - పావు స్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావు స్పూన్
- గరం మసాలా - పావు స్పూన్
- కసూరి మేతి - స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
పులావ్ కోసం :
- బియ్యం - 1 గ్లాసు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బంగారా ఆకు - 1
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- అనాస పువ్వు - 1
- అల్లం - 1 ఇంచు ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - 3
- మెంతి కూర - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - కొద్దిగా
- టమోటా - 1
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- కుర్మా కోసం 3 బంగాళాదుంపలు శుభ్రం చేసుకుని ఉడికించి తొక్కతీసుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
- ప్యాన్లో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి దాల్చిన చెక్క, యాలక్కాయ, లవంగాలు వేసి వేగగానే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కలపి పసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. పచ్చి వాసన పోయాక మంట తగ్గించుకుని పెరుగు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి వేసి మరో సారి బాగా కలుపుతూ నూనె వేరయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. నూనె వేరయ్యాక ఉడికించుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు టేస్ట్ చూసుకుని, ఉప్పు, కారం వేసి కలుపుకొని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మంట పెంచి మూతపెట్టుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు గరం మసాలా వేసుకుని కలిపి కసూరి మేతి వేసి మరో 3 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకుంటే కమ్మటి ఆలూ కుర్మా రెడీగా ఉంటుంది.
- చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని దించుకుంటే ఆలూ కుర్మా రెడీగా ఉంటుంది.
పులావ్ తయారీ విధానం :
- గ్లాసు బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బియ్యం మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న తర్వాత కుక్కర్లో నూనె, బంగారా ఆకు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, అనాస పువ్వు వేసుకుని వేయించి అల్లం, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత 1 కప్పు శుభ్రం చేసుకున్న మెంతి కూర వేసుకుని బాగా వేయించాలి. మెంతి కూర నూనెలో వేగకపోతే చేదు వాసన వస్తుంది. వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఈ సమయంలో టమోటా ముక్కలు వేసుకుని మగ్గించుకోవాలి.
- పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు నానబెట్టుకున్న రైస్, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుని 2 గ్లాసుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు కుక్కర్ మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ రాగానే స్టవ్ కట్టేయాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుని 5 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే పులావ్ పొడి పొడిగా వస్తుంది.
రుచికరమైన "టమోటా పప్పు" - ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ టేస్ట్!
మీరు గోంగూర ప్రియులైతే! - వేడి వేడి అన్నంలోకి స్పైసీగా ఇలా చేసుకోండి!