ఈజీగా చేసుకునే "మేతి పలావ్, ఆలూ కుర్మా" - కొత్త వాళ్లైనా సింపుల్​గా చేసేస్తారు!

కమ్మగా, వేడి వేడిగా తినాలనిపించే మేతి పలావ్ - ఆలూ కుర్మా కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోతుంది!

methi_pulao_aloo_kurma
methi_pulao_aloo_kurma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Methi Pulao Aloo Kurma : చలికాలంలో వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే ఓ సారి ఇలా మెంతి కూర పులావ్, ఆలూ కుర్మా ట్రై చేయండి. తయారీ విధానం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ, టేస్ట్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. కొత్త వాళ్లైనా సరే ఈజీగా చేసేస్తారు.

methi_pulao_aloo_kurma
methi_pulao_aloo_kurma (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళాదుంపలు - 3
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - పావు స్పూన్
  • గరం మసాలా - పావు స్పూన్
  • కసూరి మేతి - స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
methi_pulao_aloo_kurma
methi_pulao_aloo_kurma (Getty images)

పులావ్ కోసం :

  • బియ్యం - 1 గ్లాసు
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బంగారా ఆకు - 1
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • అనాస పువ్వు - 1
  • అల్లం - 1 ఇంచు ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • మెంతి కూర - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • టమోటా - 1
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొద్దిగా
methi_pulao_aloo_kurma
methi_pulao_aloo_kurma (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • కుర్మా కోసం 3 బంగాళాదుంపలు శుభ్రం చేసుకుని ఉడికించి తొక్కతీసుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
  • ప్యాన్​లో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి దాల్చిన చెక్క, యాలక్కాయ, లవంగాలు వేసి వేగగానే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కలపి పసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. పచ్చి వాసన పోయాక మంట తగ్గించుకుని పెరుగు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
methi_pulao_aloo_kurma
methi_pulao_aloo_kurma (Getty images)
  • కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి వేసి మరో సారి బాగా కలుపుతూ నూనె వేరయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. నూనె వేరయ్యాక ఉడికించుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఇపుడు టేస్ట్ చూసుకుని, ఉప్పు, కారం వేసి కలుపుకొని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మంట పెంచి మూతపెట్టుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇపుడు గరం మసాలా వేసుకుని కలిపి కసూరి మేతి వేసి మరో 3 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకుంటే కమ్మటి ఆలూ కుర్మా రెడీగా ఉంటుంది.
  • చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని దించుకుంటే ఆలూ కుర్మా రెడీగా ఉంటుంది.
methi_pulao_aloo_kurma
methi_pulao_aloo_kurma (Getty images)

పులావ్ తయారీ విధానం :

  • గ్లాసు బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బియ్యం మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న తర్వాత కుక్కర్​లో నూనె, బంగారా ఆకు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, అనాస పువ్వు వేసుకుని వేయించి అల్లం, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత 1 కప్పు శుభ్రం చేసుకున్న మెంతి కూర వేసుకుని బాగా వేయించాలి. మెంతి కూర నూనెలో వేగకపోతే చేదు వాసన వస్తుంది. వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఈ సమయంలో టమోటా ముక్కలు వేసుకుని మగ్గించుకోవాలి.
methi_pulao_aloo_kurma
methi_pulao_aloo_kurma (Getty images)
  • పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు నానబెట్టుకున్న రైస్, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుని 2 గ్లాసుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు కుక్కర్​ మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్ రాగానే స్టవ్ కట్టేయాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుని 5 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే పులావ్ పొడి పొడిగా వస్తుంది.

