గుజరాతీ స్టైల్ నోరూరించే "మెంతికూర పకోడీ" - టేస్ట్ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది!

- ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు! - సాయంత్రం వేళ సూపర్ స్నాక్

Crispy Methi Pakoda Recipe
Crispy Methi Pakoda Recipe (ETV Bharat)
Published : December 24, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Crispy Methi Pakoda Recipe : చల్లని సాయంత్రం వేళ వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చే వాటిల్లో "పకోడీ" ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది శనగపిండి, ఉల్లిపాయతో సింపుల్​గా పిండి కలిపి ఆనియన్ పకోడీ చేసుకుంటుంటారు. ఇంకాస్త వెరైటీగా తినాలనిపించినప్పుడు ఆలూ, చికెన్, క్యాబేజీ, చికెన్, ఎగ్ వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, మెంతికూరతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ".

ఈ గుజరాతీ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నార్మల్​గా చేసుకునే స్నాక్స్​తో పోల్చితే సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. సాయంత్రం చాయ్​తో కాంబినేషన్​గా వావ్ అనిపిస్తాయి. అలాగే, ఇవి చాలా తక్కువ నూనె పీల్చుకుంటాయి! మరి, వింటర్​లో విరివిగా దొరికే మెంతికూరతో మీరూ ఓసారి ఈ అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీని ట్రై చేయండి.

Crispy Methi Pakoda Recipe
Crispy Methi Pakoda Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మెంతికూర - 400 గ్రాములు
  • అల్లం - మూడు అంగుళాల ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపిండి - రెండు కప్పులు
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • చక్కెర - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు(ఆప్షనల్)
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • వాము - అర టీస్పూన్
  • వంటసోడా - నాలుగు చిటికెళ్లు
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Crispy Methi Pakoda Recipe
Crispy Methi Pakoda Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆ తర్వాత దాన్ని మీకు వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం చిన్న రోలు లేదా చిన్న మిక్సీ గిన్నెలో అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న మెంతికూర వేసుకోవాలి.
Crispy Methi Pakoda Recipe
Crispy Methi Pakoda Recipe (Getty Images)
  • ఆపై అందులో రవ్వగా ఉండే గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, తెల్ల నువ్వులు, జీలకర్ర, చక్కెర, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, వాము వేసుకుని చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకోవడం ద్వారా మెంతికూరలోని సారం దిగి పొడి పిండి తడుస్తుంది. అప్పుడు ఎన్ని నీళ్లు వేసుకోవాలో తెలుస్తుంది.
  • ఆ విధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముద్దను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Crispy Methi Pakoda Recipe
Crispy Methi Pakoda Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరిగా సెమీ సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఆ విధంగా కలిపాక చివరగా అందులో బేకింగ్ సోడా, ఒక చెక్క నిమ్మరసం పిండి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉసిరికాయ సైజ్​లో చిన్న చిన్న ఉండలు లేదా బుల్లెట్స్​లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Crispy Methi Pakoda Recipe
Crispy Methi Pakoda Recipe (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక కాసేపు కదపకుండా వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటూ ఇటూ తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • నూనెలో నురగలు తగ్గి అవి మంచిగా వేగాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, గుజరాతీ ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మెంతికూర పకోడీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక వీటిని వేడివేడిగా నేరుగా తినేయొచ్చు. లేదంటే టమాటా సాస్ లేదా కొత్తిమీర చట్నీ​లో డిప్ చేసుకుని తిన్నా భలే రుచికరంగా ఉంటాయి.
Crispy Methi Pakoda Recipe
Crispy Methi Pakoda Recipe (Getty Images)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

