రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో కమ్మని "మేథీ మటర్ మలై కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

మెంతికూర, బఠాణీ కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Methi Matar Malai Curry
Methi Matar Malai Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Methi Matar Malai Curry Recipe : చలికాలం ఎంత రుచికరంగా కర్రీలు చేసినా చల్లారితే చప్పగా మారి తినబుద్ధికావు. దాంతో చాలా మంది లంచ్​బాక్స్​లో తీసుకెళ్లే రోజువారీ కూరలు నచ్చక అలాగే పట్టుకొస్తుంటారు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే మీకోసం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ కర్రీలు కాకుండా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్ "మేథీ మటర్ మలై కర్రీ". కొంచెం కారంగా, స్పైసీగా ఉండే ఈ కర్రీ ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదించామనే ఫీలింగ్​ను పొందుతారు. ఈ కర్రీని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! మరి, మెంతికూర-బఠాణీ కాంబోలో అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Methi Matar Malai Curry
Methi Matar Malai Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - మెంతికూర
  • గుప్పెడు - బఠాణీలు
  • ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • ముప్పావు కప్పు - క్రీమ్
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర స్పూన్ - పంచదార
  • పావు కప్పు - జీడిపప్పులు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • నాలుగు రెబ్బలు - వెల్లుల్లి
  • అంగుళం ముక్క - అల్లం
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • అర స్పూన్ - గరంమసాలా
  • పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • అర కప్పు - బఠాణీలు ఉడికించిన నీళ్లు

Methi Matar Malai Curry
Methi Matar Malai Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బఠాణీలు, కప్పున్నర నీళ్లు పోసి అవి అర కప్పు అయ్యే వరకూ ఉడికించుకోవాలి.
  • బఠాణీలు ఉడికేలోపు తాజా మెంతికూరను కాడల నుంచి తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి. నెక్ట్స్ కర్రీలోకి ఒక ప్రత్యేకమైన ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో జీలకర్ర, అల్లం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీడిపప్పులు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Methi Matar Malai Curry
Methi Matar Malai Curry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికిన బఠాణీలను వాటర్ వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ను వేసి సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించాలి.
  • అది గోధుమ రంగులోకి మారకముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగును వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వడకట్టి పెట్టుకున్న అర కప్పు బఠాణీ నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని కలిపి మరో నాలుగు నిమిషాలు ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడకనివ్వాలి.
  • అనంతరం అందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న బఠాణీలు, క్రీమ్ జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
Methi Matar Malai Curry
Methi Matar Malai Curry (Getty Images)
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నీళ్లు ఇంకి చిక్కగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక రుచికి తగినంత ఉప్పు, పంచదార, గరం మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఇక చివర్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "మేథీ మటర్ మలై" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ కర్రీలు కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి.
Methi Matar Malai Curry
Methi Matar Malai Curry (Eenadu)

