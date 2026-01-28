మెంతికూరతో మతిపోగొట్టే "చేపల కూర" - చింతపండు వేయకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
సరికొత్త రుచిలో "మేతి చేపల కూర" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : January 28, 2026 at 3:33 PM IST
Methi Chepala Kura Recipe in Telugu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నాన్వెజ్ ఐటమ్స్లో "చేపలు" ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అయితే, చాలా మంది ఎక్కువగా చేపలతో వేపుడు, పులుసు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా ఆకుకూరతో కలిపి చేపల కర్రీ ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం మీకోసమే ఈ అద్భుతమైన రెసిపీ. అదే, మెంతికూరతో నోరూరించే "చేపల కూర". ఇది నార్మల్గా చేసుకునే ఫిష్ కర్రీతో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. మెంతికూరతో చేస్తున్నా ఈ పద్ధతిలో వండితే చేదు రాకుండా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసుకునేవారైనా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, చింతపండు వేయకుండానే ఈ సూపర్ టేస్టీ చేపల కూరను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మ్యారినేషన్ కోసం :
- చేప ముక్కలు - కేజీ
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
కర్రీ కోసం :
- మెంతికూర తరుగు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్వి)
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటాలు - మూడు(మీడియం సైజ్వి)
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మీకు నచ్చిన రకం చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో కడిగిన చేప ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు, పసుపు, కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా కలిపి కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు తాజా మెంతికూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను సెపరేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గిల్లుకున్న మెంతి ఆకులను సన్నగా తరుక్కుని శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ను పెట్టుకుని తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- నూనె వేడయ్యాక మెంతులను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేలా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా కలుపుతూ అర నిమిషం వేయించాలి.ట
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని మెంతికూర తరుగు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మెంతికూరలోని పచ్చివాసన పోయేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- మెంతికూర నూనెలో మగ్గి మంచిగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా కలుపుతూ టమాటా ముక్కలు మగ్గే వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- టమాటా మగ్గి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు ఆ మిశ్రమంలో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను ఆ మిశ్రమంలో సర్దుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి ఆరేడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- చేప ముక్కలు చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మెంతికూరతో ఘుమఘుమలాడే "చేపల కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
