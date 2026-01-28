ETV Bharat / offbeat

మెంతికూరతో మతిపోగొట్టే "చేపల కూర" - చింతపండు వేయకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

సరికొత్త రుచిలో "మేతి చేపల కూర" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Methi Fish Curry Recipe
Methi Fish Curry Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 3:33 PM IST

3 Min Read
Methi Chepala Kura Recipe in Telugu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్​లో "చేపలు" ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అయితే, చాలా మంది ఎక్కువగా చేపలతో వేపుడు, పులుసు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా ఆకుకూరతో కలిపి చేపల కర్రీ ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం మీకోసమే ఈ అద్భుతమైన రెసిపీ. అదే, మెంతికూరతో నోరూరించే "చేపల కూర". ఇది నార్మల్​గా చేసుకునే ఫిష్ కర్రీతో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. మెంతికూరతో చేస్తున్నా ఈ పద్ధతిలో వండితే చేదు రాకుండా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసుకునేవారైనా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, చింతపండు వేయకుండానే ఈ సూపర్ టేస్టీ చేపల కూరను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Methi Fish Curry Recipe
పదార్థాలు (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మ్యారినేషన్ కోసం :

  • చేప ముక్కలు - కేజీ
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
Methi Fish Curry Recipe
చేపలు (ETV Abhiruchi)

కర్రీ కోసం :

  • మెంతికూర తరుగు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటాలు - మూడు(మీడియం సైజ్​వి)
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Methi Fish Curry Recipe
మెంతికూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మీకు నచ్చిన రకం చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో కడిగిన చేప ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు, పసుపు, కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా కలిపి కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు తాజా మెంతికూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను సెపరేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గిల్లుకున్న మెంతి ఆకులను సన్నగా తరుక్కుని శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Methi Fish Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్​ను పెట్టుకుని తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • నూనె వేడయ్యాక మెంతులను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేలా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా కలుపుతూ అర నిమిషం వేయించాలి.ట
Methi Fish Curry Recipe
Methi Fish Curry Recipe (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని మెంతికూర తరుగు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మెంతికూరలోని పచ్చివాసన పోయేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • మెంతికూర నూనెలో మగ్గి మంచిగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా కలుపుతూ టమాటా ముక్కలు మగ్గే వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
Methi Fish Curry Recipe
మేతి చేపల కూర (ETV Abhiruchi)
  • టమాటా మగ్గి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు ఆ మిశ్రమంలో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను ఆ మిశ్రమంలో సర్దుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి ఆరేడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • చేప ముక్కలు చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మెంతికూరతో ఘుమఘుమలాడే "చేపల కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

