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'ఆకాశంలో అద్భుతాలు' - ఈ ఖగోళ వింతలు చూసేందుకు బైనాక్యులర్​ చాలు!

ఆగస్టు 12న ఆకాశంలో ఉల్కాపాతం - ఒకే వరుసలోకి ఆరు గ్రహాలు, సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం

astrology_miracle
astrology_miracle (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 12:47 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 1:36 PM IST

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ASTROLOGY MIRACLE : ఆకాశంలో ఆరు గ్రహాలు ఒకే వరుసలో దర్శనమిస్తే చూడాలని ఉందా? అంతే కాదు! గంటకు 10 నుంచి 12 ఉల్కలు (తోక చుక్కలు) రాలి పడే అద్భుతాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారా? ఇక! అదే రోజున సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సైతం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఇలాంటి మూడు ఖగోళ వింతలు ఒకే రోజున రావడం అత్యంత అరుదు. ఈ అవకాశం కోసం రోజుల తరబడి ఎదురుచూడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈ ఖగోళ వింతలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిస్ కాకండి!

ఈ నెల 12న చుక్కల అమావాస్య సందర్భంగా సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. 2026 సంవత్సరంలో ఇది రెండో సూర్య గ్రహణం కాగా, ఇది ఇండియాలో కనిపించే అవకాశాల్లేవని నిపుణులు చెప్తున్నారు. కానీ, ఇదే రోజున మూడు అరుదైన ఖగోళ ఘట్టాలు (కాస్మిక్‌ మారథాన్‌) ఈ ఆవిష్కృతం కానున్నాయని జీపీ బిర్లా అస్ట్రానమీ మృణాళిని తెలిపారు.

ఆగస్టు 12 తెల్లవారుజామున నింగిలో ఒకే వరుసలో గురుడు, బుధుడు, అంగారకుడు, శని, యురేనస్, నెప్ట్యూన్‌ గ్రహాలు దర్శనమివ్వనున్నాయి. వీటిని చాలా సులభంగా చూసే అవకాశం ఉందని మృణాళిని వెల్లడించారు. గురు గ్రహం మినహా ఇతర గ్రహాలు చాలా కిందకు ఉండటం వల్ల వాటిని చూడటం కొంత వరకు కష్టమే అని పేర్కొన్నారు. యురేనస్‌ను చూడటానికి ‘బైనాక్యులర్స్‌’, నెప్ట్యూన్‌ను చూడటానికి ‘టెలిస్కోప్‌’ అవసరం అవుతాయని వివరించారు.

బుధవారం ఏర్పడే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. అయినప్పటికీ సోలార్‌ ఫిల్టర్లు లేకుండా సూర్యుడిని నేరుగా చూడకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఈ నెల 12న అమావాస్య కావడంతో ఆకాశం మొత్తం చీకటి ఆవహిస్తుంది. దీంతో అతి చిన్న మెరుపు సైతం కంటికి కనిపిస్తుంది. ఇదే సమయంలో '109పి/స్విఫ్ట్‌-టట్లీ' అనే తోకచుక్క విడిచివెళ్లిన వ్యర్థాలతో ఉల్కాపాతం ఏర్పడనుంది. అది ఈ నెల 12 నుంచి 13 రాత్రి వరకు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుని ప్రతి ఒక్కరూ వీక్షించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు గంటకు 10 నుంచి 20 ఉల్కలను ఆకాశంలో మనం గమనించవచ్చు.

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Last Updated : August 11, 2026 at 1:36 PM IST

TAGGED:

ASTROLOGY MIRACLE
SOLAR ECLIPSE
PLANETS IN A ROW
సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం
CELESTIAL WONDER

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