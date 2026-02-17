ETV Bharat / offbeat

మెస్ స్టైల్ "దొండకాయ టమోటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్​ దేనిలోకైనా సూపర్ టేస్ట్!

దొండకాయ, టమోటాతో సింపుల్​గా చేసుకునే చట్నీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Dondakaya Tomato Pachadi
Dondakaya Tomato Pachadi (ETV Bharat)
Dondakaya Tomato Pachadi : దొండకాయ, టమోటాలు ఉపయోగించి కర్రీ లేదా పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా మెస్​ స్టైల్ దొండకాయ టమోటా పచ్చడి చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​. ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొలతలను పాటిస్తూ చేస్తే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Dondakaya Tomato Pachadi
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయ ముక్కలు - 275 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • టమోటా ముక్కలు - 125 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • కొత్తిమీర - 50 గ్రాములు
  • చింతపండు - 10 గ్రాములు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
Dondakaya Tomato Pachadi
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో దొండకాయలు, టమోటాల, ఒక ఉల్లిపాయను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఓ చిన్న గిన్నెలో 10 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 12 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఓ ప్లేట్​లో వేయాలి.
Dondakaya Tomato Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న 275 గ్రాముల దొండకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి వీటిని దోరగా వేయించాలి. ఇవి మెత్తబడ్డాక తీసి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • మిగిలిన నూనెలో ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, తరిగి ఉంచిన 125 గ్రాముల టమోటా ముక్కలు, 50 గ్రాముల కొత్తిమీర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Dondakaya Tomato Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన పచ్చిమిర్చి, నానబెట్టిన కొద్దిగా చింతపండు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే దొండకాయ ముక్కలు వేసి మిక్సీపట్టాలి. ఆ తర్వాత మగ్గించిన టమోటా మిశ్రమం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేయించాలి. ఇందులో రెండు ఎండుమిర్చి, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Dondakaya Tomato Pachadi
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన పసుపు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమంలో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే మెస్​ స్టైల్​ నోరూరించే దొండకాయ టమోటా పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!

