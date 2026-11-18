మీ ఊరికి వచ్చిన నిధులెన్ని? ఎంత ఖర్చు చేశారు? - మొబైల్లోనే ఇలా తెలుసుకోండి!
Meri Panchayat App : మీ గ్రామ పంచాయతీకి ప్రభుత్వం ఎన్ని నిధులిచ్చిందో తెలుసా? - ఈ యాప్తో మొత్తం లెక్కలు చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:13 PM IST
మీ గ్రామానికి ఎన్ని నిధులు వచ్చాయి? వచ్చిన డబ్బులు దేనికి ఖర్చు చేశారు? గ్రామంలో ఏయే అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి? ఈ వివరాలన్నీ మీ స్మార్ట్ఫోన్లోనే ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. దీనికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక 'సూపర్ యాప్' తీసుకొచ్చింది. ఇంతకీ, ఆ యాప్ ఏంటి? అందులో ఎలా చెక్ చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వాలు నిరంతరం అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తూ, భారీగా నిధులను మంజూరు చేస్తుంటాయి. తాగునీరు, విద్యుత్, రహదారుల వంటి మౌలిక సదుపాయాల దగ్గర నుంచి పాఠశాలలు, ఆస్పత్రుల నిర్మాణం వరకు గ్రామీణ ప్రజలకు మెరుగైన వసతులు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తాయి. అయితే, మీ ఊరికోసం ప్రభుత్వం ఎన్ని నిధులు కేటాయించింది? వాటితో ఏయే అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు? వంటి వివరాలన్నింటినీ తెలుసుకోవడానికి కేంద్రం ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. అదే, "మేరీ పంచాయత్". దీని ద్వారా మీ గ్రామాభివృద్ధికి సంబంధించిన సమస్త సమాచారాన్ని మొబైల్లో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ యాప్ను ఎలా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలి?
పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో జవాబుదారీ తనాన్ని పెంచేందుకు, అవినీతి అక్రమాలను నిలువరించేందుకు, అదేవిధంగా ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్రం ఈ యాప్ను ఆవిష్కరించింది. దీన్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి సింపుల్గా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 'Meri Panchayat' అని టైప్ చేస్తే చాలు ఈ యాప్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
యాప్లో వివరాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి?
- మేరి పంచాయత్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక, దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే గ్రీన్ బటన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయగానే భాషను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తుంది. అందులో తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ సహా చాలా భాషలు ఉంటాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకోవాలి.
- ఆపై టర్మ్స్ అండ్ కండీషన్స్ కనిపిస్తాయి. అప్పుడు I Agree మీద క్లిక్ చేయాలి. లొకేషన్ వగైరా పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది వాటిని ఇచ్చేయాలి.
- అనంతరం నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో 'Citizen Login & New Registration' ఆప్షన్ మీద నొక్కాలి.
- ఇక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ నేమ్, ఫోన్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ అడుగుతుంది. అవి నమోదు చేసిన తర్వాత పిన్ నంబర్ సెట్ చేసుకోవాలి. దాంతో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది.
- తర్వాత మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న వివరాలతో లాగిన్ అయితే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అక్కడ మీరు ఏ గ్రామ పంచాయతీ సమాచారం తెలుసుకోవాలని భావిస్తున్నారో ఆ వివరాలను అందించాలి.
- అంటే, రాష్ట్రం, మీ జిల్లా పేరు, మండలం, గ్రామ పంచాయతీ వివరాలను ఎంచుకోవాలి.
- అప్పుడు వెంటనే మీ గ్రామానికి సంబంధించిన నిధుల వివరాలు, వార్డుల వారీగా ఖర్చులు, చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- అంతేకాదు, పనులకు సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా అక్కడ చూడవచ్చు.
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ఎలా ఉపయోగించాలి?
మేరి పంచాయత్ యాప్ లో మీకు ఎలాంటి సమాచారం కావాలన్నా ఎడమవైపు పైన ఉన్న మూడు గీతలపై క్లిక్ చేయాలి. అందులో అందుబాటులో ఉన్న సేవల వివరాలు కనిపిస్తాయి.
ఉదాహరణకు మీ ఊరిలో వాటర్ సప్లై ఇంకా శానిటేషన్ అమలు ఎలా ఉంది? అనే సమాచారం మొదలుకొని మీ పంచాయతీకి ఏయే బ్యాంకుల్లో అకౌంట్స్ ఉన్నాయి? వాటిలో ఎంత డబ్బు అందుబాటులో ఉంది? అనే సమాచారం దాకా మీ పంచాయతీకి సంబంధించిన వివరాలన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
నిధుల ఖర్చుపై నిఘా, అక్రమాలకు చెక్!
గ్రామ పంచాయతీకి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఎన్ని నిధులు వచ్చాయి? ఎంత ఖర్చు చేశారు? ఇంకా ఎన్ని నిధులు రావాల్సి ఉంది? అనే వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. పంచాయతీ ఆదాయ, ఆస్తుల వివరాలు, పాలకవర్గ సభ్యులు, అధికారులు, చేపట్టిన పనుల సమాచారాన్ని కూడా యాప్లో చూడవచ్చు.
గ్రామాభివృద్ధిలో ప్రజల భాగస్వామ్యం!
కేవలం నిధుల వివరాలు తెలుసుకోవడమే కాదు, గ్రామంలో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనులపై ప్రజలు తమ సలహాలు, సూచనలు కూడా అందించవచ్చు. దీంతో గ్రామ పంచాయతీ పాలనలో పారదర్శకత పెరగడంతో పాటు ప్రజలకు పాలనపై అవగాహన కలుగుతుంది.
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