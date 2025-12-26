ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "మెంతి కూర టమోటా" కర్రీ - ఎగ్స్​తో ఇలా కూడా చేసేయొచ్చు!

మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే టమోటా మెంతికూర - ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Mentikura Tomato Recipe : మెంతికూర టమోటా కర్రీ టేస్ట్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. టమోటా పులుపు, మెంతికూర కమ్మదనం తోడై తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కానీ, కొంత మందికి ఈ కర్రీ పర్ఫెక్ట్​గా చేయడం రాదు. దీంతో చేదుగా అనిపిస్తుంది. ఓ సారి ఇలా ఉడికించిన గుడ్లు కూడా వేసుకుని ట్రై చేసి చూడండి. ఈ ఫ్లేవర్​తో కిచెన్ ఘుమఘుమలాడుతుంది.

చేపల పులుసులో ఏదైనాటేస్ట్ మిస్సవుతున్నారా? - కారం, చింతపండు వేసే టైం ఇంపార్టెంట్!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన గుడ్లు - 4
  • మెంతి కూర - మూడు కట్టలు
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • టమోటా ముక్కలు - అర కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గుడ్లు ఉడికించి పొట్టు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మెంతి కూర చిన్నది తీసుకోవాలి. 3 కట్టలు నీట్ గా కడిగి కట్ చేసుకోవాలి. పెద్ద మెంతి కూర కూడా తీసుకోవచ్చు.
  • కర్రీ కోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించి మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసన పోయాక మెంతి కూర వేసుకోవాలి. నూనెలో మెంతి కూర బాగా వేయించాలి.
  • మెంతి కూర నూనెలో వేగకపోతే కర్రీ టేస్ట్ చేదుగా ఉంటుంది. మెంతి ఆకులు నూనెలో ఎంత బాగా వేగితే కర్రీ టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది. మెంతి కూర బాగా వేగిన తర్వాత అర కేజీ టమోటా ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ముక్కలు మెత్తబడేందుకు ఇదే టైంలో ఉప్పు వేసుకోవాలి. టమోటాలు గుజ్జుగా ఉడికేవరకు మూత పెట్టి మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • అడుగు మాడకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. మంట తగ్గించి పెట్టుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ టైంలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మరో 2 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించడం వల్ల టమోటాల్లో పులుసు దిగి గ్రేవీ చిక్కగా వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఉడికించుకున్న కోడి గుడ్లకు ఫోర్క్​తో గుచ్చుకుని వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, కసూరి మేతి చల్లి మూత పెట్టి 2 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ ఘుమఘుమలాడుతుంది.

ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ" - ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్​తో సరికొత్త రుచి!

ఘుమఘుమలాడే చుక్క కూర పప్పు - ఇలా చేస్తే ఎంతసేపైనా గట్టిపడదు!

