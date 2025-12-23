ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "మెంతికూర టమాటా పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అస్సలు చేదు లేకుండా సూపర్​గా ఉంటుంది!

-సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకునే మెంతికూర పచ్చడి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ కాంబో!

Menthikura Tomato Pachadi
Menthikura Tomato Pachadi (ETV Bharat)
Menthikura Tomato Pachadi: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో మెంతికూర ఒకటి. కానీ చేదుగా ఉంటుందని చాలా మంది తినడానికి అంతగా ఆసక్తి చూపించారు. అలాంటి వారికి, మెంతికూరను ఇష్టంగా తినేవారికి ఓసారి టమాటా, మెంతికూర కాంబినేషన్​లో పచ్చడి చేసి పెట్టండి. సూపర్​గా ఉంది అంటారు. వారెవ్వా అనిపించే టేస్ట్​తో మిమ్మల్ని మైమరిపిస్తోంది. ఇలా చేసి పెడితే మెంతికూర ఇష్టపడని వాళ్లే కాకుండా పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్​లోకి తిన్నా చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మెంతికూర టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సినవి:

  • నూనె - తగినంత
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మెంతికూర - 1 కట్ట(మీడియం సైజ్​)
  • టమాటాలు - 5
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Menthikura Tomato Pachadi
మెంతికూర (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • దంచిన వెల్ల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Menthikura Tomato Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మెంతి కట్ట నుంచి ఆకులను సెపరేట్​ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, నువ్వులు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మిర్చి మంచిగా వేగినాక కడిగి పెట్టిన మెంతికూర వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Menthikura Tomato Pachadi
పచ్చిమిర్చి - ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మెంతికూర నూనెలో సరిగ్గా మగ్గినాక ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లో టమాటా ముక్కలు, చింతపండు వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి. టమాటాలు కాస్త మగ్గినాక పసుపు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లో ఉన్న మెంతి మిశ్రమంలోనికి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Menthikura Tomato Pachadi
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి ఉడికించిన టమాటా ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగానే గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Menthikura Tomato Pachadi
పోపు (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఇవి వేగాక ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు పూర్తిగా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి​ గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిలో కలుపుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మెంతికూర టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Menthikura Tomato Pachadi
పోపు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • మెంతికూర మీడియం సైజ్​ అయితే ఒకటి.. చిన్నవి అయితే రెండు కట్టలు తీసుకోవాలి. కేవలం ఆకులు మాత్రమే యూజ్​ చేయాలి. కాడలు వేస్తే పచ్చడి అంత రుచికరంగా ఉండదు.
  • మెంతికూరను నూనెలో మంచిగా వేయించాలి. నూనెలో ఆకు సరిగ్గా వేగకపోతే పచ్చడి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.

