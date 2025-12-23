కమ్మని "మెంతికూర టమాటా పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అస్సలు చేదు లేకుండా సూపర్గా ఉంటుంది!
-సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకునే మెంతికూర పచ్చడి - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : December 23, 2025 at 12:31 PM IST
Menthikura Tomato Pachadi: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో మెంతికూర ఒకటి. కానీ చేదుగా ఉంటుందని చాలా మంది తినడానికి అంతగా ఆసక్తి చూపించారు. అలాంటి వారికి, మెంతికూరను ఇష్టంగా తినేవారికి ఓసారి టమాటా, మెంతికూర కాంబినేషన్లో పచ్చడి చేసి పెట్టండి. సూపర్గా ఉంది అంటారు. వారెవ్వా అనిపించే టేస్ట్తో మిమ్మల్ని మైమరిపిస్తోంది. ఇలా చేసి పెడితే మెంతికూర ఇష్టపడని వాళ్లే కాకుండా పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్లోకి తిన్నా చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మెంతికూర టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సినవి:
- నూనె - తగినంత
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 4
- పచ్చిమిర్చి - 15
- నువ్వులు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మెంతికూర - 1 కట్ట(మీడియం సైజ్)
- టమాటాలు - 5
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- దంచిన వెల్ల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- మెంతి కట్ట నుంచి ఆకులను సెపరేట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, నువ్వులు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మిర్చి మంచిగా వేగినాక కడిగి పెట్టిన మెంతికూర వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- మెంతికూర నూనెలో సరిగ్గా మగ్గినాక ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లో టమాటా ముక్కలు, చింతపండు వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి. టమాటాలు కాస్త మగ్గినాక పసుపు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లో ఉన్న మెంతి మిశ్రమంలోనికి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఉడికించిన టమాటా ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగానే గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఇవి వేగాక ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు పూర్తిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిలో కలుపుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మెంతికూర టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మెంతికూర మీడియం సైజ్ అయితే ఒకటి.. చిన్నవి అయితే రెండు కట్టలు తీసుకోవాలి. కేవలం ఆకులు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. కాడలు వేస్తే పచ్చడి అంత రుచికరంగా ఉండదు.
- మెంతికూరను నూనెలో మంచిగా వేయించాలి. నూనెలో ఆకు సరిగ్గా వేగకపోతే పచ్చడి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
