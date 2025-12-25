మెంతికూరను వేయించి "పప్పు" చేయండి - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
- ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈ సారి కొత్తగా - ఈ రెసిపీ తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే!
Published : December 25, 2025 at 3:45 PM IST
Menthikura Pappu Recipe in Telugu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకు కూరల్లో మెంతి కూర ఒకటి. కానీ, చాలా మంది తోటకూర, గోంగూర, పాలకూర తిన్నట్టు మెంతికూరను తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అది కాస్త చేదు ఉండడమే ఇందుకు కారణం. ఒకవేళ తిన్నా ఎక్కువ మంది మెంతికూరతో పప్పు కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా వండినా రుచిలో ఏదో మిస్సైన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్లో "మెంతికూర పప్పును" ట్రై చేయండి. అదుర్స్ అనిపించే టేస్ట్తో వారెవ్వా అనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది. రైస్లోకి మాత్రమే కాదు చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పప్పు కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - ఒక కప్పు(200 గ్రాములు)
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- మెంతికూర తరుగు - నాలుగు కప్పులు
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- టమాటాలు - రెండు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని వాటర్ పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండును తీసుకుని కడిగి, ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా మెంతికూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను వేరు చేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత మెంతికూర ఆకులను కొంచెం కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్లో గిన్నెలో నానబెట్టుకున్న కందిపప్పు, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- అలాగే, కరివేపాకు, పసుపు, మూడ్నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అది ఉడికేలోపు నానిన చింతపండును తీసుకుని అర కప్పు పరిమాణంలో చిక్కని గుజ్జును తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చక్కగా ఉడికిన పప్పు మిశ్రమాన్ని పప్పుగుత్తితో మరీ మెత్తగా అయ్యేలా కాకుండా పప్పు కాస్త బరకగా ఉండేలా మెదుపుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చిక్కని చింతపండు గుజ్జు, అలాగే మీకు పప్పు ఉండాల్సిన చిక్కదనాన్ని బట్టి తగినన్ని నీళ్లను పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి కాస్త దోరగా ఫ్రై అయ్యాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద బాగా వేయించుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి తరుగు బాగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని వేయించాలి.
- అవి కూడా కాస్త ఫ్రై అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇంగువ వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసుకుని కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- టమటా ముక్కలు సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగును వేసుకుని కలుపుతూ రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమం, అర కప్పు నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదే స్టేజ్లో ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు, పులుపును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "మెంతికూర పప్పు" రెడీ అవుతుంది!
