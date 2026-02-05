ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా "మెంతికూర మసాలా వడలు" - యమ్మీయమ్మీగా ఉంటాయి!
- మెంతికూర కాంబోలో మసాలా వడలు చేసుకోండి - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి!
Published : February 5, 2026 at 12:52 PM IST
Menthikura Masala Vada : ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా బజ్జీలు, పకోడీలతోపాటు చాలా మంది మసాలా వడలను ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వడలను చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆరగిస్తుంటారు. అయితే మసాలా వడలను మరింత రుచికరంగా, హెల్దీగా చేసుకునే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అందుకోసం మెంతికూర ఉంటే సరిపోతుంది. చేదు అస్సలు ఉండదు. ఎప్పుడూ తినే మసాలా వడల ప్లేస్లో సరికొత్త రుచి తెలుస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. స్కూల్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకు వేడివేడిగా వీటిని చేసి పెడితే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని మెంతికూర మసాలా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మినప్పప్పు - అర కప్పు
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 4
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- మెంతి ఆకులు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మినప్పప్పు, కందిపప్పు, శనగపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ 5 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు మెంతి కట్టల నుంచి ఆకులను శుభ్రంగా గిల్లి కడిగి తడి పోయేవరకు ఉంచి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా కరివేపాకును కూడా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- పప్పును వడకట్టినాక మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, మెంతి ఆకులు, ఉప్పు, ఇంగువ వేసి ప్రెస్ చేస్తూ సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కలుపుకున్న పిండి నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని మసాలా వడల షేప్లో చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇదే విధంగా తయారు చేసుకోవాలి.
- కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా వడలు వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా వేయించాలి.
- వడలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారడంతో పాటు క్రిస్పీగా వేగినాక గరిటెతో తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మెంతికూర మసాలా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మినపప్పు, శనగపప్పు, కందిపప్పును ఒకటే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఈ మూడు పప్పులు కలిపితే ఒకటిన్నర కప్పులు అవుతుంది. అంటే ఒకటిన్నర కప్పుల పప్పుకు ఒక కప్పు మెంతికూరను తీసుకోవాలి. అయితే దీనిని కాస్త పెంచి తీసుకున్నా ఏమి కాదు.
- పప్పులను గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు మరీ మెత్తగా రుబ్బుకుంటే నూనె ఎక్కువ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాస్త బరకగా రుబ్బుకుంటే నూనె తక్కువ పీల్చుకోవడంతోపాటు తింటున్నప్పుడు పంటికి తగులుతూ టేస్టీగా ఉంటాయి.
- మీకు పప్పు మిశ్రమంలో ఆకుకూరలను వేసిన తర్వాత ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవడం రాకపోతే ముందుగానే ఉల్లిపాయ, మెంతికూర తదితర పదార్థాలను వేసి ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకున్నాక గ్రైండ్ చేసిన పప్పు మిక్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
