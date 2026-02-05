ETV Bharat / offbeat

ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా "మెంతికూర మసాలా వడలు" - యమ్మీయమ్మీగా ఉంటాయి!

- మెంతికూర కాంబోలో మసాలా వడలు చేసుకోండి - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

Menthikura Masala Vada
Menthikura Masala Vada (ETV Bharat)
Menthikura Masala Vada : ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా​ బజ్జీలు, పకోడీలతోపాటు చాలా మంది మసాలా వడలను ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వడలను చాలా మంది ఎంజాయ్​ చేస్తూ ఆరగిస్తుంటారు. అయితే మసాలా వడలను మరింత రుచికరంగా, హెల్దీగా చేసుకునే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అందుకోసం మెంతికూర ఉంటే సరిపోతుంది. చేదు అస్సలు ఉండదు. ఎప్పుడూ తినే మసాలా వడల ప్లేస్​లో సరికొత్త రుచి తెలుస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. స్కూల్​ నుంచి వచ్చే పిల్లలకు వేడివేడిగా వీటిని చేసి పెడితే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మెంతికూర మసాలా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Menthikura Masala Vada
Menthikura Masala Vada (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • మెంతి ఆకులు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Menthikura Masala Vada
Menthikura Masala Vada (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మినప్పప్పు, కందిపప్పు, శనగపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ 5 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు మెంతి కట్టల నుంచి ఆకులను శుభ్రంగా గిల్లి కడిగి తడి పోయేవరకు ఉంచి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా కరివేపాకును కూడా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Menthikura Masala Vada
Menthikura Masala Vada (Getty Images)
  • పప్పును వడకట్టినాక మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, మెంతి ఆకులు, ఉప్పు, ఇంగువ వేసి ప్రెస్​ చేస్తూ సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కలుపుకున్న పిండి నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని మసాలా వడల షేప్​లో చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇదే విధంగా తయారు చేసుకోవాలి.
Menthikura Masala Vada
Menthikura Masala Vada (Getty Images)
  • కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న మసాలా వడలు వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా వేయించాలి.
  • వడలు గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారడంతో పాటు క్రిస్పీగా వేగినాక గరిటెతో తీసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మెంతికూర మసాలా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Menthikura Masala Vada
Menthikura Masala Vada (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మినపప్పు, శనగపప్పు, కందిపప్పును ఒకటే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఈ మూడు పప్పులు కలిపితే ఒకటిన్నర కప్పులు అవుతుంది. అంటే ఒకటిన్నర కప్పుల పప్పుకు ఒక కప్పు మెంతికూరను తీసుకోవాలి. అయితే దీనిని కాస్త పెంచి తీసుకున్నా ఏమి కాదు.
  • పప్పులను గ్రైండ్​ చేసుకునేటప్పుడు మరీ మెత్తగా రుబ్బుకుంటే నూనె ఎక్కువ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాస్త బరకగా రుబ్బుకుంటే నూనె తక్కువ పీల్చుకోవడంతోపాటు తింటున్నప్పుడు పంటికి తగులుతూ టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • మీకు పప్పు మిశ్రమంలో ఆకుకూరలను వేసిన తర్వాత ప్రెస్​ చేస్తూ కలుపుకోవడం రాకపోతే ముందుగానే ఉల్లిపాయ, మెంతికూర తదితర పదార్థాలను వేసి ప్రెస్​ చేస్తూ కలుపుకున్నాక గ్రైండ్​ చేసిన పప్పు మిక్స్​ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.

