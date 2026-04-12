కుక్కర్లో అద్దిరిపోయే "మేతి పులావ్" - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
మెంతికూరతో సింపుల్గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేసి ఓసారి రుచి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 5:03 PM IST
Methi Pulao in Telugu : రెసిపీల్లో పులావ్కు సెపరెట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఇందులో వెజ్, నాన్వెజ్ అంటూ దేనికదే స్పెషల్గా ఉంటుంది. వీటిలో మేతి పులావ్ కూడా ఒకటి. ఈ రెసిపీని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే దీనిని కుక్కర్లో చాలా సులువుగా, ఇంకా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ లేదా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు వెంటనే టేస్టీటేస్టీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి బియ్యం - ఒక కప్పు
- మెంతికూర - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిబఠాణీలు - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- దాల్చినచెక్క - 1
- అనాసపువ్వు - 1
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
తయారీ విధానం :
- ముందు గిన్నెలో కప్పు బాస్మతీ బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో మెంతికూరను తుంచి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా, ఒక దాల్చినచెక్క, ఒక అనాసపువ్వు వేయాలి. అలాగే రెండు బిర్యానీ ఆకులు, మూడు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అర కప్పు మెంతికూర, పావు కప్పు పచ్చిబఠాణీలు, నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యం వేయాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చే ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులోని ఆవిరి పూర్తిగా పోయే వరకు పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఘుమఘుమలాడే మేతీ పులావ్ తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ పులావ్గా మారుతుంది!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
