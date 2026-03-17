మెంతికూరతో నోరూరించే "పెరుగు పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
- రోజూ పెరుగు, మజ్జిగతో తినాలంటే బోరింగ్గా ఉందా? - అయితే, మీకోసమే ఈ సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ!
Published : March 17, 2026 at 10:04 AM IST
Menthikura Perugu Pachadi Recipe : ఎండాకాలం ఎంత రుచికరంగా కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసినా ఒక్కోసారి తినబుద్ధి అవ్వదు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ సమ్మర్లో టమాటా రసం, పచ్చిపులుసు, పప్పుచారు, సాంబార్ వంటివి రెడీ చేస్తుంటారు. అలాగే, వీటితోపాటు పొట్టకు చల్లదనాన్ని అందిస్తుందని పెరుగు, మజ్జిగ వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, మజ్జిగ, పెరుగు వంటివి రోజూ ఒకేలా తినాలంటే నచ్చదు. దాంతో చాలా మంది పెరుగుతో రకరకాల వెరైటీ రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, మెంతికూరతో సూపర్ టేస్టీ "పెరుగు పచ్చడి".
ఇది మంచి రుచితోపాటు శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలను అందిస్తుంది. అలాగే, ఆకుకూరలు తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలకు ఇలా మజ్జిగ చారు చేసి పెట్టారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటరు. పైగా దీని ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బ్యాచిలర్స్తోపాటు ఎవరైనా చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మెంతికూర పెరుగు పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- మూడు కప్పులు - పెరుగు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- అరచెంచా - మెంతులు
- రెండు కట్టలు - మెంతికూర
- అరచెంచా - ఆవాలు
- అరచెంచా - జీలకర్ర
- నాలుగు - ఎండుమిర్చి
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- కొద్దిగా - పసుపు
- నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- రెండు చెంచాలు - నూనె
ఉగాదికి "బొబ్బట్లు" శనగపప్పు లేకుండానే! - పావుగంటలోనే రెడీ చేసుకోండిలా!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూర కట్టలు తీసుకుని ఆకులను తుంచి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై గిల్లిన మెంతి ఆకులను చిన్న సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని గిన్నెలో వేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని విస్కర్లో ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా బాగా గిలక్కొట్టాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా చిలికి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగాక శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గనివ్వాలి.
- మెంతికూర పచ్చివాసన పోయి దోరగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు వేసి మరో మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాయనున్నాక చివరిగా పసుపు వేసి మంటను తగ్గించి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా చిలికి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మెంతికూర కాంబినేషన్లో నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్నిచ్చే కమ్మని "పెరుగు పచ్చడి" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పెరుగు పచ్చడి తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ సీజన్లో ఇలా మజ్జిగ చారు చేసుకుని చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ తెగ నచ్చేస్తుంది.
ఒంటిపూట బడుల వేళ - పిల్లలకోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్" రెసిపీ! - టేస్ట్ సూపర్!
సమ్మర్ స్పెషల్ : నోరూరించే "కీరా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్!