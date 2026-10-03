"మందులు" కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదమట!
-ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా, ఎలా పడితే అలా మందులు కొని వేసుకోవడం మంచిదికాదంటున్న నిపుణులు - పలు విషయాలు తెలుసుకోవాలని సూచన!
Published : October 3, 2026 at 2:55 PM IST
Medicine Buying Tips: దగ్గు, జలుబు, జ్వరం సహా ఆరోగ్యం కొంచెం క్షీణించినా దగ్గరలోని మెడికల్ షాపుకు వెళ్లి మందులు కొని వేసుకుంటారు. అయితే మందులు కొనేటప్పుడు చేసే నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రాణాలకే ప్రమాదం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా నకిలీ, నాసిరకం మందులు లభిస్తున్నాయి.. ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా, ఎలా పడితే అలా మందులు కొని వేసుకోవడం మంచిది కాదంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మెడిసిన్ తీసుకునే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వైద్యుల్ని సంప్రదించకపోవడం సరికాదు: ఆసుపత్రికి వెళితే వైద్యుడికి కన్సల్టెన్సీ ఫీజు చెల్లించాలి. అయితే హాస్పిటల్కు వెళ్లకుండా ఆ ఫీజుతో మెడికల్ షాపుకు వెళ్లి మందులు తీసుకుని వాడితే రోగం నయమవుతుందనుకునే యోచనలో చాలా మంది ఉంటారు. అయితే అలా వైద్యం పొందాలనుకోవడం సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేయడం వల్ల తాత్కాలికంగా రోగం తగ్గినా.. దీర్ఘకాలంలో ఇబ్బంది పడతారని వివరిస్తున్నారు. మెడిసిన్ చదివిన వారికి రోగం తీవ్రత, దానికి ఏ మందులు వాడాలి? ఎన్ని రోజులు వాడాలో తెలుస్తుందని.. వైద్యవిద్య చదవకుండా మందులు ఎవరిచ్చినా తప్పే అంటున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నిపుణులైన వైద్యులు ఉంటారని.. అక్కడ మంచి వైద్యం, ఉచిత ఔషధాలు లభ్యమవుతాయంటున్నారు.
ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా విక్రయిస్తే ఇబ్బందులే: చాలా మంది ఎటువుంటి ప్రిస్క్రిషన్ లేకుండా నేరుగా ట్యాబెట్లు వాడుతుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం తప్పంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు అలా విక్రయించినా ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు. ఎందుకంటే రోగి మానసిక పరిస్థితి, అతని ఆరోగ్య ఇబ్బందులు, ప్రశాంతత కోసం కొన్ని రకాల టాబ్లెట్లను వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తారని.. వాటిల్లో నిద్ర మాత్రలు, మత్తునిచ్చే టాబ్లెట్లు, ఇంజెక్షన్లకు విధిగా వైద్యుడి ప్రిస్క్రిప్షన్ అవసరం అంటున్నారు. ఆ మందులు నిర్దేశిత కాలానికే వేసుకోవాలని.. అతిగా వాడినా ప్రాణాలకు ముప్పే అంటున్నారు. ఇక నిద్ర మత్తునిచ్చే మందులు, అబార్షన్ కిట్లు, వయాగ్రా మాత్రలు వైద్యుడి చీటీ లేకుండా విక్రయించడం నేరంగా చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినట్లు ఔషధ తనిఖీ అధికారులు పరిశీలన, తనిఖీల్లో తేలితే షాపు లైసెన్స్ 3 రోజుల నుంచి గరిష్ఠంగా 10-15 రోజులు సస్పెండ్ చేస్తారని చెబుతున్నారు.
కోర్సు పూర్తయ్యే దాకా వాడాలి: వైద్యులు సూచించిన విధంగా కొందరు పూర్తిస్థాయిలో మందులు వేసుకుంటే... మరికొందరు మాత్రం ఒకట్రెండు రోజులు వేసుకోగానే జబ్బు తగ్గుముఖం పట్టిందని ఆపేస్తారు. కానీ సగంలోనే మందులు ఆపేయడం వల్ల అతని శరీరంలోని క్రిములు పూర్తిగా పోవని.. దగ్గు, తుమ్ముల ద్వారా ఇతరులకు ఆ వ్యాధి వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. అందుకే ప్రిస్క్రిషన్లో రాసిన ప్రకారం పూర్తిగా మందులు వేసుకుని డాక్టర్ సూచనలు, సలహా మేరకు ఆపాలంటున్నారు.
సొంత వైద్యం సరికాదు: రక్తపోటు, మధుమేహం వంటివి బయటపడగానే కొందరు ఆసుపత్రులకు వెళ్లకుండా తినే ఆహారంలో ఉప్పు, కారం, నూనెలు వగైరా తగ్గించేస్తారు. కానీ ఇలాంటి సొంత వైద్యాల జోలికి అసలు వెళ్లకూడదంటున్నారు నిపుణులు. వైద్యుల సూచన, సలహాల మేరకు వాటిని నియంత్రించుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
డిస్కౌంట్లకు మోసపోవద్దు: వ్యాపారుల్లో కొందరు కొన్ని రకాల మందులపై 10, 20, 30, 40 శాతం చొప్పున డిస్కౌంట్లు ఇస్తారని.. ఈ డిస్కౌంట్లు చూసి మందుల షాపులను ఎంపిక చేసుకోకూడదంటున్నారు నిపుణులు. వారికి మార్కెట్లో ఉన్న గుర్తింపు, సరైన వ్యక్తులా కాదా? వారు కొనుగోలుచేసే మందులు ఎక్కడివి? ఆ తయా రీదారులకు లైసెన్సులు ఉన్నాయా? లేవా? వారు తయారుచేసే మందులు ప్రమాణాలు కలిగినవేనా? నాసిరకమా అనేది తెలుసుకుని షాపులను ఎంపిక చేసుకోవాలంటున్నారు.
బిల్లు ముఖ్యం: మెడిసిన్ కొన్న తర్వాత బిల్లు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మార్కెట్లోకి నకిలీ, నాసిరకం మందులు అనేకం వస్తున్నాయని.. వీటి బారి నుంచి పడకుండా ఉండటానికి బిల్లు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. మందులు కొన్నప్పుడు బిల్లు తీసుకుంటే బ్యాచ్ నంబరు రాస్తారని, దాని ఆధారంగా ఆ మందు పూర్వాపరాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ మందులు వేసుకుని మరింత అనారోగ్యం పాలైనా, మరేదైనా దుష్ప్రభావానికి గురైనా వెంటనే ఆ మందును బ్యాన్ చేయడానికి, తయారీదారులపై చర్యలు తీసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అదే బిల్లు తీసుకోకుండా ఉంటే అసలు ఆ మందు ఎక్కడ, ఏ కంపెనీ తయారు చేసింది? దాని బ్యాచ్ నంబరు తెలిసే అవకాశం ఉండదని.. దీంతో ఆ మందు తేడా చేసినా ఎవర్ని బాధ్యుల్ని చేయాలో తెలియదంటున్నారు. ఈ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే బిల్లు తీసుకోవడమే పరిష్కారం అని చెబుతున్నారు.
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