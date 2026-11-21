'నాతో నాకే పోటీ' లేరవరూ సాటి! - గిన్నిస్ రికార్డులు బద్దలుకొట్టిన 'శ్రిష్టి శర్మ'
లింబో స్కేటింగ్లో సరికొత్త రికార్డు - 6.86 సెకన్లలో 50 మీటర్ల దూరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:28 PM IST
Limbo skater Shrishti Dharmendra Sharma : లింబో స్కేటర్ శ్రిష్టి ధర్మేంద్ర శర్మ తన రికార్డును మరోసారి తిరగరాసింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఈ వైద్య విద్యార్థిని అడ్డంగా అమర్చిన స్తంభాల కింద 50 మీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 6.86 సెకన్లలో అధిగమించి తన ప్రపంచ రికార్డు (7.46 సెకన్లు) తానే బద్దలు కొట్టింది. 'ME vs ME Same Girl, Same Dream, Bigger Challenge' అనే బ్యానర్ కింద సిద్ధి రోలర్ స్కేటింగ్ అకాడమీ ఈ పోటీకి ఏర్పాట్లు చేసింది.
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ సమీపంలోని ఉమ్రేడ్ పట్టణానికి చెందిన శ్రిష్టి ప్రస్తుతం వైద్య విద్య అభ్యసిస్తోంది. సుమారు ఐదేళ్ల వయసులో సరదాగా రోలర్ స్కేటింగ్ ప్రారంభించింది. టెలివిజన్లో లింబో స్కేటింగ్ చూసిన తర్వాత ఆసక్తి పెరిగింది. తనలో పట్టుదలను గమనించి ప్రోత్సహించడంతో అంచెలంచెలుగా ప్రతిభకు పదును పెట్టింది. తీవ్రమైన స్ట్రెచింగ్, కోర్ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, పదేపదే కిందపడినా తట్టుకునే దృఢత్వాన్ని పెంపొందించుకుంది. తమ కుమార్తే ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించేలా ప్రోత్సహించడంలో ఆమె తల్లి, శిఖా ప్రియదర్శిని శర్మ కీలక పాత్ర పోషించారు.
గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డుల ప్రగతి
శ్రిష్టి కొన్నేళ్లుగా లింబో స్కేటింగ్లో తనకు తాను పదును పెట్టుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో వేగం, కచ్చితత్వం పాటిస్తూ తన రికార్డులను తానే అధిగమిస్తోంది. ప్రారంభంలో లింబో కోర్సులో 50 మీటర్ల దూరాన్ని 9.59 సెకన్లలో చేరుకుంది.
నాగ్పూర్లో 10 బార్లను కేవలం 1.243 సెకన్లలో అధిగమించి గిన్నిస్ రికార్డును నెలకొల్పింది. 2025 ఫిబ్రవరిలో 50 మీటర్ల దూరాన్ని 7.46 సెకన్లలో పూర్తి చేసింది. తాజాగా ఈ నెలలో 6.86 సెకన్లలో అధిగమించి తన రికార్డును తానే తిరగరాసింది.
వైద్యం, అథ్లెటిక్స్ను సమతుల్యం చేయడం
నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (NEET)లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన శ్రిష్టి ప్రస్తుతం నాగ్పూర్లోని ఇందిరా గాంధీ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల (IGGMC)లో MBBS చదువుతోంది. హాస్పిటల్ రౌండ్లు, కఠినమైన వైద్య కోర్సువర్క్తో పాటు ఉన్నత స్థాయి అథ్లెటిక్ శిక్షణలోనూ పాల్గొంటుంది. బాలికలకు ప్రోత్సాహాన్నిచ్చేలా 'బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో' పథకాలు, కార్యక్రమాల ప్రచారాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటుంది.
ఇటు విద్యాపరంగా వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తూనే క్రీడల్లో తన ప్రతిభకు మెరుగులు దిద్దుకుంటోంది. బాలికలకు బాలురతో సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని, కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉంటేనే సామాజిక అడ్డంకులను అధిగమించి అన్నింటా రాణిస్తారని చెప్తోంది.
కేవలం 21 ఏళ్ల వయస్సులో MBBS చదవుతూ క్రీడలను సమతుల్యం చేసుకుంటూ ఆమె సాధించిన ఈ విజయం యువతకు స్ఫూర్తిదాయకం.