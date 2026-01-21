మేడారం వెళ్తున్నారా? - 76589 12300 నంబర్కి Hi పెట్టండి!
- జాతరకు వెళ్లే భక్తుల కోసం యాప్, వాట్సాప్ సేవలు! - ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా సమ్మక్కను దర్శించుకొని రావచ్చు - జనవరి 28 నుంచి జనవరి 31 వరకు సాగనున్న తెలంగాణ కుంభమేళా
Published : January 21, 2026 at 2:36 PM IST
Medaram Jathara App Details: మరికొన్ని రోజుల్లో తెలంగాణ కుంభమేళాగా పేరుగాంచిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర మొదలుకానుంది. నాలుగు రోజులపాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ఈ జాతరకు కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర ప్రదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలివస్తుంటారు. జాతర మొదలు కావడానికి నెల రోజుల ముందు నుంచే పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకుంటారు. అయితే, మేడారం తొలిసారి వచ్చిన వారికి ఎక్కడ ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయో, ఏ రూట్ ఎటు వెళ్తుందో తెలియదు. అందుకే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం "మేడారం జాతర" యాప్ను రూపొందించింది. అంతేకాకుండా వాట్సాప్ సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేడారం యాప్ వివరాలు: నిజానికి మేడారం జాతర యాప్ 2024లోనే రూపొందించారు. మై మేడారం పేరుతో తెచ్చిన యాప్ను ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసి 'మేడారం జాతర' పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో భాషాపరమైన ఇబ్బందులు కూడా లేకుండా చేశారు. తెలుగుతోపాటు ఇంగ్లీష్, హిందీ, మరాఠీ, ఒడియా భాషల్లో డిజైన్ చేశారు. ఆర్టీసీ, పోలీసు సేవల సమాచారం యాప్లో సమగ్రంగా ఉంటుంది. మేడారం జాతర చరిత్ర కూడా ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- ఫోన్లో గూగుల్ ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్లి Medaram Jathara యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- యాప్లో మేడారం జాతరకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మేడారం చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇతర పర్యాటక ప్రదేశాల వివరాలు కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి.
- Services సెక్షన్లో అంబులెన్స్ సేవలు, చలివేంద్రాలు (డ్రింకింగ్ వాటర్), ల్యాండ్మార్క్, తప్పిపోయిన వ్యక్తుల వివరాలు, పార్కింగ్ లోకేషన్స్, మెడికల్ క్యాంప్లు, కోళ్లఫామ్స్ సహా ఇతర ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు.. ఆరోగ్యం ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే వైద్య సేవలు, పార్కింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే వాహనాలు నిలిపే స్థలం, టాయిలెట్స్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యం వంటి వివరాలు తెలుస్తాయి. అదే విధంగా ఇందులో తప్పిపోయిన వ్యక్తుల వివరాలు అప్లోడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది.
- Safety సెక్షన్లోకి వెళితే ఎమర్జెన్సీ SOS, అనుకోని సంఘటనల గురించి రిపోర్ట్, సేవల గురించి ఫిర్యాదు, దొంగతనం సహా ఇతర ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మీ వస్తువు ఏదైనా పోతే Report Lostపై క్లిక్ చేసి ఏ వస్తువు పోయింది, ఎక్కడ పోయింది, గుర్తులు, మీ వివరాలు వంటివి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మీ వస్తువును కనిపెట్టి తిరిగి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇక More సెక్షన్లోకి వెళితే గ్యాలరీ, కాంటాక్ట్స్, Dos and Don'ts ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.
తొలిసారి వాట్సాప్ సేవలు: కేవలం యాప్ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మేడారం జాతరకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తొలిసారి వాట్సాప్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. భక్తులు 76589 12300 నెంబర్కు 'Hi' అని మెసేజ్ పంపడం ద్వారా జాతర వివరాలను తెలుసుకోవడంతో పాటు పలు రకాల సేవలను పొందవచ్చు. అంటే జాతర రూట్ మ్యాప్, ట్రాఫిక్ అప్డేట్స్, పార్కింగ్, వైద్య కేంద్రాలు, స్నానఘట్టాలు సహా ఇతర వివరాలు నేరుగా వాట్సాప్లోనే లభిస్తాయి.
