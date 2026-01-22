మేడారం వెళ్తున్నారా? - ఈ ప్రదేశాలు కూడా చూసి రండి - ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!
- ఈనెల 28 నుంచి 31 వరకు సాగనున్న జాతర - సమీపంలోనే పలు పర్యాటక ప్రాంతాలు!
Published : January 22, 2026 at 4:10 PM IST
Best Places to Visit Near Medaram: తెలంగాణ కుంభమేళాగా పేరుగాంచిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు మేడారం సిద్ధమైంది. జనవరి 28 నుంచి 31వ వరకు అంటే నాలుగు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ గిరిజన జాతరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా వనదేవతలను దర్శించుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే అంత దూరం వెళ్లి కేవలం మేడారం కాకుండా మరికొన్ని పర్యాటక ప్రదేశాలను కూడా సందర్శించవచ్చు. మేడారం నుంచి తక్కువ దూరంలో ఉండే ఈ ప్లేస్లు ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆకట్టుకుంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా మేడారం చుట్టుపక్కల చూడదగిన ప్రాంతాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
లక్నవరం సరస్సు (Laknavaram Lake): అందమైన, చారిత్రక పర్యాటక ప్రదేశం లక్నవరం సరస్సు. దీనినీ కాకతీయ రాజులు నిర్మించారు. పచ్చని కొండల మధ్య చిన్న చిన్న ద్వీపాలు, వేలాడే వంతెన, బోటింగ్, క్యాంపింగ్ ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. మేడారం నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ప్రకృతి ప్రేమికులను ఈ ప్రాంతం ఎంతగానో నచ్చుతుంది.
రామప్ప ఆలయం (Ramappa Temple): కాకతీయుల అద్భుత నిర్మాణానికి ప్రతీక రామప్ప దేవాలయం. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన ఈ ఆలయం, మేడారం నుంచి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. కాకతీయ ప్రభువు గణపతిదేవుని సైన్యాధ్యక్షుడు రుద్రుడు ఈ అపురూప ఆలయాన్ని కట్టించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. ఇక్కడి రామప్ప చెరువు, ఆలయంలోని నంది విగ్రహం, రాతిపై చెక్కిన శిల్పాలు పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి.
బొగత వాటర్ఫాల్స్ (Bogatha Waterfalls): ములుగు జిల్లాలో ఉన్న అందమైన జలపాతం బొగత. తెలంగాణ నయాగరాగ పిలిచే ఈ జలపాతం పచ్చని అడవులు, కొండలు మధ్య అద్భుతంగా ఉంటుంది. మేడారానికి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది ఉంటుంది. పచ్చని ప్రకృతి మధ్య కొండలపై నుంచి జాలువారే నీటిని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవంటే అతిశయోక్తి కాదు.
ఏటూరు నాగారం వణ్యప్రాణుల అభయారణ్యం: ములుగు జిల్లాలో ఉన్న పురాతన అభయారణ్యం ఏటూరునాగారం వణ్యప్రాణుల అభయారణ్యం. గోదావరి నదీ ప్రవాహంతో సుందరమైన ప్రకృతిని కలిగి ఉన్న ఈ అభయారణ్యంలో పులులు, చిరుతలు, జింకలు, కుందేళ్లు, నెమలిలు ఇలా ఎన్నో జంతువులు ఉన్నాయి. మేడారం నుంచి సుమారు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఇది ఉంటుంది. పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
ఆదివాసీ మ్యూజియం (Tribal Museum): మేడారం సమీపంలోని రెడ్డిగూడెంలో ఈ మ్యూజియం ఉంది. ఆదివాసీల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారి జీవనశైలిని ప్రతిబింబించేలా ఈ మ్యూజియం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సమ్మక్క-సారలమ్మ వీరగాథలకు సంబంధించిన చిత్రాలు, వస్తువులను ఇక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచారు. గిరిజన చరిత్రను తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వేదిక.
బయ్యక్కపేట (Bayyakkapeta): సమ్మక్క జన్మించిన ఊరు బయ్యక్కపేట. చరిత్ర ప్రకారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర మొదట ఇక్కడే ప్రారంభమైందట. ఇక్కడ సమ్మక్క జన్మించిన పుట్ట, ఆమె నివసించిన ఇల్లు ఇప్పటికీ పర్యాటకులు చూడవచ్చు. మేడారం నుంచి ఇది కూడా సుమారు 30 కిలోమీటర్ల లోపే ఉంటుంది.
