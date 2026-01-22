ETV Bharat / offbeat

మేడారం వెళ్తున్నారా? - ఈ ప్రదేశాలు కూడా చూసి రండి - ఫుల్ ఎంజాయ్​ చేస్తారు!

- ఈనెల 28 నుంచి 31 వరకు సాగనున్న జాతర - సమీపంలోనే పలు పర్యాటక ప్రాంతాలు!

Best Places to Visit Near Medaram
Best Places to Visit Near Medaram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Best Places to Visit Near Medaram: తెలంగాణ కుంభమేళాగా పేరుగాంచిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు మేడారం సిద్ధమైంది. జనవరి 28 నుంచి 31వ వరకు అంటే నాలుగు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ గిరిజన జాతరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా వనదేవతలను దర్శించుకోవాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే అంత దూరం వెళ్లి కేవలం మేడారం కాకుండా మరికొన్ని పర్యాటక ప్రదేశాలను కూడా సందర్శించవచ్చు. మేడారం నుంచి తక్కువ దూరంలో ఉండే ఈ ప్లేస్​లు ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆకట్టుకుంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా మేడారం చుట్టుపక్కల చూడదగిన ప్రాంతాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

లక్నవరం సరస్సు (Laknavaram Lake): అందమైన, చారిత్రక పర్యాటక ప్రదేశం లక్నవరం సరస్సు. దీనినీ కాకతీయ రాజులు నిర్మించారు. పచ్చని కొండల మధ్య చిన్న చిన్న ద్వీపాలు, వేలాడే వంతెన, బోటింగ్, క్యాంపింగ్ ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. మేడారం నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ప్రకృతి ప్రేమికులను ఈ ప్రాంతం ఎంతగానో నచ్చుతుంది.

రామప్ప ఆలయం (Ramappa Temple): కాకతీయుల అద్భుత నిర్మాణానికి ప్రతీక రామప్ప దేవాలయం. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన ఈ ఆలయం, మేడారం నుంచి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. కాకతీయ ప్రభువు గణపతిదేవుని సైన్యాధ్యక్షుడు రుద్రుడు ఈ అపురూప ఆలయాన్ని కట్టించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. ఇక్కడి రామప్ప చెరువు, ఆలయంలోని నంది విగ్రహం, రాతిపై చెక్కిన శిల్పాలు పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి.

బొగత వాటర్​ఫాల్స్​ (Bogatha Waterfalls): ములుగు జిల్లాలో ఉన్న అందమైన జలపాతం బొగత. తెలంగాణ నయాగరాగ పిలిచే ఈ జలపాతం పచ్చని అడవులు, కొండలు మధ్య అద్భుతంగా ఉంటుంది. మేడారానికి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది ఉంటుంది. పచ్చని ప్రకృతి మధ్య కొండలపై నుంచి జాలువారే నీటిని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవంటే అతిశయోక్తి కాదు.

ఏటూరు నాగారం వణ్యప్రాణుల అభయారణ్యం: ములుగు జిల్లాలో ఉన్న పురాతన అభయారణ్యం ఏటూరునాగారం వణ్యప్రాణుల అభయారణ్యం. గోదావరి నదీ ప్రవాహంతో సుందరమైన ప్రకృతిని కలిగి ఉన్న ఈ అభయారణ్యంలో పులులు, చిరుతలు, జింకలు, కుందేళ్లు, నెమలిలు ఇలా ఎన్నో జంతువులు ఉన్నాయి. మేడారం నుంచి సుమారు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఇది ఉంటుంది. పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్​ చేస్తారు.

ఆదివాసీ మ్యూజియం (Tribal Museum): మేడారం సమీపంలోని రెడ్డిగూడెంలో ఈ మ్యూజియం ఉంది. ఆదివాసీల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారి జీవనశైలిని ప్రతిబింబించేలా ఈ మ్యూజియం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సమ్మక్క-సారలమ్మ వీరగాథలకు సంబంధించిన చిత్రాలు, వస్తువులను ఇక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచారు. గిరిజన చరిత్రను తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వేదిక.

బయ్యక్కపేట (Bayyakkapeta): సమ్మక్క జన్మించిన ఊరు బయ్యక్కపేట. చరిత్ర ప్రకారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర మొదట ఇక్కడే ప్రారంభమైందట. ఇక్కడ సమ్మక్క జన్మించిన పుట్ట, ఆమె నివసించిన ఇల్లు ఇప్పటికీ పర్యాటకులు చూడవచ్చు. మేడారం నుంచి ఇది కూడా సుమారు 30 కిలోమీటర్ల లోపే ఉంటుంది.

