మీల్ ​మేకర్లతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పర్ఫెక్ట్ స్నాక్, పది నిమిషాల్లో రెడీ​!

- మీల్​ మేకర్లతో కర్రీ మాత్రమే చేస్తున్నారా - ఇలా పకోడీలు చేసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటాయి!

Meal Maker Pakoda Recipe
Meal Maker Pakoda Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 1:37 PM IST

Meal Maker Pakoda Recipe: నాన్​వెజ్​ తినని వారు ఇష్టంగా తినే వంటకాలలో మీల్​మేకర్​ ఒకటి. దీనితో ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సోయా చంక్స్​తో చేసుకునే అద్భుతమైన రెసిపీ మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే మీల్​మేకర్​ పకోడీ. కరకరలాడే వీటిని ఓ కప్పు టీ తాగుతూ తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అంతేకాకుండా పప్పు, చారు, రసం వంటి వాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గా అద్దిరిపోతాయి.

పది అంటే పది నిమిషాల్లో చేసుకునే వీటి రుచి చికెన్​ పకోడీని మించి ఉంటుంది. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలు మరింత ఇష్టంగా తింటుంటారు. వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా మీల్​మేకర్​ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Meal Maker
మీల్​ మేకర్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్​మేకర్​ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కారం - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 3 టీస్పూన్లు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
corn Flour
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి మూడు కప్పుల నీరు పోసి మరిగించాలి.
  • వాటర్​ బాగా బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు మీల్​మేకర్లు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలుపుతూ రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • సోయా చంక్స్​ ఉడికి, సాఫ్ట్​గా మారాకా స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి జల్లి గరిటెతో వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇవి కాస్త చల్లారాక నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుతూ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మీల్​మేకర్స్​లోకి కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కార్న్​ఫ్లోర్​, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి అన్నింటికీ పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
curry leaves
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం నీటిని లైట్​గా చిలకరించుకుని ముక్కలకు పట్టేలా కోట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మసాలాలు, కార్న్​ఫ్లోర్​ మొత్తం ముక్కలకు పర్ఫెక్ట్​గా కోటింగ్​ అయినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కోట్​ చేసిన మీల్​మేకర్లను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
mirchi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మీల్​మేకర్ల పైన ఉండే కోటింగ్​ క్రిస్పీగా మారినక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో వేసి వేయించుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • చివరగా అదే నూనెలో కరివేపాకు, గాట్లు పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి వాటిని కూడా వేయించుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • చివరగా వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుని తింటే కరకరలాడే మీల్​మేకర్​ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Meal Maker Pakoda Recipe
మీల్​మేకర్​ పకోడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీల్​మేకర్లను ఎక్కువ సేపు ఉడికిస్తే మరీ మెత్తగా అయ్యి మసాలాలు కలుపుకునేటప్పుడు ముద్దగా అవుతాయి.
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ పైన చెప్పినంత మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువా - తక్కువా పట్టొచ్చు. ఎందుకుంటే మీల్​మేకర్లకు కోటింగ్​ పర్ఫెక్ట్​గా పట్టకపోతే టేస్ట్​ అంతగా బాగోవు.
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ బదులు మైదా పిండి, బియ్యప్పిండి అయినా వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇవి మరింత కలర్​ఫుల్​గా కనిపించడానికి లైట్​గా రెడ్​ ఫుడ్​ కలర్​ కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

