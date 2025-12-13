మీల్ మేకర్లతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పర్ఫెక్ట్ స్నాక్, పది నిమిషాల్లో రెడీ!
- మీల్ మేకర్లతో కర్రీ మాత్రమే చేస్తున్నారా - ఇలా పకోడీలు చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటాయి!
Published : December 13, 2025 at 1:37 PM IST
Meal Maker Pakoda Recipe: నాన్వెజ్ తినని వారు ఇష్టంగా తినే వంటకాలలో మీల్మేకర్ ఒకటి. దీనితో ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సోయా చంక్స్తో చేసుకునే అద్భుతమైన రెసిపీ మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే మీల్మేకర్ పకోడీ. కరకరలాడే వీటిని ఓ కప్పు టీ తాగుతూ తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అంతేకాకుండా పప్పు, చారు, రసం వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోతాయి.
పది అంటే పది నిమిషాల్లో చేసుకునే వీటి రుచి చికెన్ పకోడీని మించి ఉంటుంది. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలు మరింత ఇష్టంగా తింటుంటారు. వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా మీల్మేకర్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్మేకర్ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కారం - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - 3 టీస్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- పచ్చిమిర్చి - 4
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి మూడు కప్పుల నీరు పోసి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మీల్మేకర్లు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కలుపుతూ రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- సోయా చంక్స్ ఉడికి, సాఫ్ట్గా మారాకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గరిటెతో వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇవి కాస్త చల్లారాక నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుతూ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మీల్మేకర్స్లోకి కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కార్న్ఫ్లోర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అన్నింటికీ పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం నీటిని లైట్గా చిలకరించుకుని ముక్కలకు పట్టేలా కోట్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మసాలాలు, కార్న్ఫ్లోర్ మొత్తం ముక్కలకు పర్ఫెక్ట్గా కోటింగ్ అయినాక మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కోట్ చేసిన మీల్మేకర్లను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
- మీల్మేకర్ల పైన ఉండే కోటింగ్ క్రిస్పీగా మారినక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో వేసి వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- చివరగా అదే నూనెలో కరివేపాకు, గాట్లు పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి వాటిని కూడా వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- చివరగా వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుని తింటే కరకరలాడే మీల్మేకర్ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీల్మేకర్లను ఎక్కువ సేపు ఉడికిస్తే మరీ మెత్తగా అయ్యి మసాలాలు కలుపుకునేటప్పుడు ముద్దగా అవుతాయి.
- కార్న్ఫ్లోర్ పైన చెప్పినంత మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువా - తక్కువా పట్టొచ్చు. ఎందుకుంటే మీల్మేకర్లకు కోటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా పట్టకపోతే టేస్ట్ అంతగా బాగోవు.
- కార్న్ఫ్లోర్ బదులు మైదా పిండి, బియ్యప్పిండి అయినా వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇవి మరింత కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి లైట్గా రెడ్ ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
