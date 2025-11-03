ETV Bharat / offbeat

క్రీమీ, గ్రేవీతో "సోయా కీమా బాల్స్ కర్రీ' - నాన్​వెజ్ మించిన టేస్ట్!

సోయాతో ఇలా రెసిపీని చేయండి - అన్నం, పూరీ, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Pure Veg Keema Balls Curry
Pure Veg Keema Balls Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 12:28 PM IST

3 Min Read
Meal Maker Keema Balls Curry : ఇండ్లలో వివిధ రకాల కర్రీలు చేస్తుంటారు. అయితే నాలుక ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కొత్త రుచిని కోరుకుంటుంది. అందుకే ఈవిధంగా తమిళనాడు వెడ్డింగ్ స్పెషల్ సోయా కీమా బాల్స్ కర్రీ చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇది అన్నం, పూరీ, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్.

సోయా గ్రాన్యూల్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సోయా గ్రాన్యూల్స్ - 1 కప్పు
  • యాలకులు - 2
  • జీడిపప్పు - 10
  • గసగసాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 2
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు సోయా గ్రాన్యూల్స్, సరిపడి వేడి నీళ్లు పోసి అర గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే గ్రేవీ కోసం ఇంకో కప్పులో రెండు యాలకులు, పిడికెడు జీడిపప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, రెండు లవంగాలు, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే రెండు పచ్చిమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేయాలి. ఇప్పుడు నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల నానబెట్టాలి.
  • 30 నిమిషాల తర్వాత సోయా గ్రాన్సూల్స్​లోంచి నీరు పిండి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, రెండు లవంగాలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు యాలకులు, 8 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, నానబెట్టుకున్న సోయా గ్రాన్యూల్స్, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, కాస్త కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి
  • ఆ తర్వాత చేతికి నూనె రాసి పిండిని పగ్గుళ్లు లేకుండా చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న సోయా కీమ్​ బాల్స్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అనంతరం వీటిని అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రేవీ కోసం నానబెట్టుకున్న మసాలా మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె హీట్ అయిన తర్వాత అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను వేసి ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
  • ఆయిల్​ పైకి తేలిన తర్వాత రెండున్నర కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు గ్రేవీని చిక్కబరచాలి. అలాగే రెండు చిటికెడ్ల పసుపు వేసి మూతపెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న సోయా కీమా బాల్స్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే సోయా కీమా బాల్స్ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

