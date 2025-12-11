Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / offbeat

మీల్ మేకర్​తో సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఇడ్లీలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

రెగ్యులర్ ఇడ్లీలను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Meal Maker Idli Recipe
Meal Maker Idli Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Meal Maker Idli Recipe in Telugu : ప్రొటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాల్లో ​మీల్ మేకర్ కూడా ఒకటి. అయితే, చాలా మంది వీటిని ఒకట్రెండు ఉల్లిపాయ, టమాటాలతో కలిపి కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే ఫ్రై చేసుకోవడం చేస్తుంటారు. అలాగే, కొందరు వెరైటీగా తినాలనుకున్నప్పుడు మీల్ మేకర్ 65, మీల్ మేకర్ కట్​లెట్ అంటూ రకరకాల స్నాక్స్ కూడా ట్రై చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మీల్ మేకర్​తో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఇడ్లీలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మీల్ మేకర్ అంటే నచ్చనివాళ్లు, పిల్లలూ ఇలా ఇడ్లీ చేసి పెడితే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, వీటి తయారీకి ముందు రోజు పిండిని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే చాలా సింపుల్​గా ఈ ఇడ్లీలను తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, మీల్ మేకర్​తో ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ ఇడ్లీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Meal Maker Idli Recipe
Meal Maker Idli Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్ ​మేకర్ - రెండు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వంటసోడా - ఒక టీస్పూన్

గూగుల్​లో ఎక్కువగా వెతికిన "రాగి ఇడ్లీ" - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి!

Meal Maker Idli Recipe
Meal Maker Idli Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో మీల్​మేకర్ వేసి పది నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
  • అలాగే, ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, ఒక కప్పు నీళ్లు వేసుకుని ఒకసారి అదంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి దీన్ని పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత బాగా నానిన మీల్​మేకర్స్​ను వాటర్ పిండి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మీల్​మేకర్ పేస్ట్​ను పది నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి.
Meal Maker Idli Recipe
Meal Maker Idli Recipe (Getty Images)
  • అలాగే, అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ వంటసోడా, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని ఒకసారి ఆ మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇడ్లీ పిండికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ వాటర్ హీట్ అయ్యేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకుని కాస్త నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిల్లో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని నింపుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు వేడయ్యాక మూత తీసి నింపిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను నెమ్మదిగా పాత్రలో ఉంచాలి.
  • ఆపై మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో ఆరు నిమిషాలు, మరో ఆరు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి.
Meal Maker Idli Recipe
Meal Maker Idli Recipe (Getty Images)
  • ఇడ్లీలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక వెంటనే తీసుకోకుండా ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఉంచి ఆపై ఇడ్లీ ప్లేట్స్ బయటకు తీసి స్పూన్​తో ఇడ్లీలను సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మీల్ మేకర్​తో సూపర్ సాఫ్ట్​ అండ్ టేస్టీగా ఉండే "ఇడ్లీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, మీరు ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ ఇడ్లీలు కాకుండా ఓసారిలా మీల్ ​మేకర్​తో ట్రై చేయండి.
  • ఇక్కడ మీరు మీల్​మేకర్ తీసుకున్న కప్పునే బొంబాయి రవ్వ, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి. అప్పుడే ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
Meal Maker Idli Recipe
Meal Maker Idli Recipe (Getty Images)

రాగిపిండితో కరకరలాడే "కట్​ లెట్స్" - కారం, మసాలాలు లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

మైదా లేకుండానే సూపర్ టేస్టీ "బోండాలు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

INSTANT IDLI RECIPE
MEAL MAKER IDLI RECIPE INGREDIENTS
HIGH PROTEIN IDLI RECIPE
మీల్ మేకర్​తో రుచికరమైన ఇడ్లీలు
MEAL MAKER IDLI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.