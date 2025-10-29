ETV Bharat / offbeat

"మీల్ మేకర్ కర్రీ" మీరు ఎలా చేస్తున్నారు? - ఇలా చేశారంటే రోటీ, రైస్​లోకి అదుర్స్!

మీరు మీల్ మేకర్ లవర్సా? - ఇలాంటి టేస్ట్ ట్రై చేశారా?

meal_maker_recipe
meal_maker_recipe (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

October 29, 2025

Meal Maker Recipe : మీల్ మేకర్​లో ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. అలాంటి మీల్ మేకర్ మీ ఆహారంలో వారంలో ఒకసారి లేదా నెలలో రెండు, మూడు సార్లు చేర్చుకుంటే మంచిదట. అయితే, చాలా మందికి మీల్ మేకర్ టేస్టీగా, జ్యూసీగా ఎలా తయారు చేయాలో తెలియదు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ రెసిపీ. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే ఘుమఘుమలాడే మీల్ మేకర్ కర్రీ మీ ముందుంటుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్ మేకర్ - 100 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • సోంపు గింజలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీడిపప్పు - 5
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
  • టమోటాలు - 4
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా వేడి నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని మీల్ మేకర్ నానబెట్టుకోవాలి. ఈ లోగా కర్రీ మసాలా కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని ధనియాలు, సోంపు, జీలకర్ర, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలక్కాయ, లవంగాలు, ఎండుమిర్చి, జీడిపప్పు వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 నిమిషాల పాటు రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ ఒక్కటీ మాడిపోకుండా బాగా కలుపుతూ వేయించి పక్కకు పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీలో మెత్తని పొడి చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్ లో నీళ్లు లేకుండా బాగా పిండుకొని తీసుకోవాలి. కడాయిలో నూనె, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క వేసుకుని వేయించి, ఉల్లిపాయ తురుము, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కలుపుతూ వేయించాలి. గ్రేవీ కోసం ఉల్లిపాయలు, మసాలా పొడిని సరిపడా తీసుకోవాలి. ఇపుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత టమోటా, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి.
  • 3 నిమిషాలు వేయించాక మూత తీసుకుని మరోసారి కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడిని వేసుకుని కలిపి మరో 2 నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు 1 కప్పు పెరుగు వేసుకుని కలపాలి. ఇలా బాగా కలుపుతూ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నూనె వేరవుతున్న టైంలో పక్కన పెట్టుకున్న మీల్ మేకర్ వేసుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత గ్రేవీకి సరిపోను నీళ్లు పోసుకుని మూతపెట్టి 10నిమిషాలు ఉడికిస్తే మసాలా అంతా మీల్ మేకర్​ ముక్కలకు పట్టుకుంటుంది. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దించుకుంటే ఘుమఘుమలాడే మీల్ మేకర్ కర్రీ మీ ముందుంటుంది.

