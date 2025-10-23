ETV Bharat / offbeat

పచ్చిమిర్చితో "మీల్ మేకర్ కర్రీ" - చపాతీ, అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

మీల్ మేకర్​ కర్రీ ఎపుడైనా ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది

meal_maker_curry_in_telugu
meal_maker_curry_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 12:25 PM IST

2 Min Read
MEAL MAKER CURRY IN TELUGU : కార్తిక మాసంలో నాన్​ వెజ్ కాకుండా పచ్చి మిర్చి మీల్ మేకర్ మసాలా కారం ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ కర్రీ చేయడానికి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, బగారా రైస్​లో అద్భుతంగా ఉంటుంది.

కమ్మని "వంకాయ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఇలా చేశారంటే అస్సలు మిగల్చరు!

meal_maker_curry_in_telugu
meal_maker_curry_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్ మేకర్ - 1 కప్పు
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • వేయించి పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటా - 2 చిన్నవి
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 1 పెద్దది
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరం మసాలా - టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
meal_maker_curry_in_telugu
meal_maker_curry_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • మీల్ మేకర్ కోసం చిన్ కప్పు మీల్ మేకర్ 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీ జార్​లో కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిర్చి, వేయించిన పల్లీలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, ధనియాలు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
meal_maker_curry_in_telugu
meal_maker_curry_in_telugu (Getty images)
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, ఉల్లిపాయలు వేసుకుని దోరగా వేయించాక పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించుకుని ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకుని బాగా కలపాలి.
meal_maker_curry_in_telugu
meal_maker_curry_in_telugu (ETV Bharat)
  • నూనె వదులుతున్నపుడు అర గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఇపుడు మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని మీల్ మేకర్, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు మరో సారి మూత పెట్టుకుని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
meal_maker_curry_in_telugu
meal_maker_curry_in_telugu (Getty images)
  • కర్రీ పల్చగా కావాలనుకునే వారు ఈ సమయంలో మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. లేదంటే చిక్కగా కావాలనుకుంటే అవసరం లేదు. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే చాలు! పచ్చిమిర్చి మీల్ మేకర్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

సెలబ్రెటీల ఫేవరెట్ రెసిపీ "థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా?

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "టమోటా పెరుగు పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా 'వావ్' అనాల్సిందే!

