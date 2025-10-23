పచ్చిమిర్చితో "మీల్ మేకర్ కర్రీ" - చపాతీ, అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
మీల్ మేకర్ కర్రీ ఎపుడైనా ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 12:25 PM IST
MEAL MAKER CURRY IN TELUGU : కార్తిక మాసంలో నాన్ వెజ్ కాకుండా పచ్చి మిర్చి మీల్ మేకర్ మసాలా కారం ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ కర్రీ చేయడానికి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, బగారా రైస్లో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్ మేకర్ - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
- పచ్చిమిర్చి - 6
- వేయించి పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటా - 2 చిన్నవి
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 1 పెద్దది
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- మీల్ మేకర్ కోసం చిన్ కప్పు మీల్ మేకర్ 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి.
- మిక్సీ జార్లో కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిర్చి, వేయించిన పల్లీలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, ధనియాలు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, ఉల్లిపాయలు వేసుకుని దోరగా వేయించాక పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించుకుని ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- నూనె వదులుతున్నపుడు అర గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని మీల్ మేకర్, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు మరో సారి మూత పెట్టుకుని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- కర్రీ పల్చగా కావాలనుకునే వారు ఈ సమయంలో మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. లేదంటే చిక్కగా కావాలనుకుంటే అవసరం లేదు. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే చాలు! పచ్చిమిర్చి మీల్ మేకర్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
