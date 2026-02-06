ETV Bharat / offbeat

ఆలూ కాంబో​లో అద్దిరిపోయే "మీల్ మేకర్ కర్రీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

- ఇంటిల్లిపాదీ నచ్చే కమ్మని 'మీల్ మేకర్ కర్రీ' - రైస్, చపాతీ, రోటీ అన్నింట్లోకి అదుర్స్!

Meal Maker Potato Curry
Meal Maker Potato Curry (ETV Bharat)
Meal Maker Potato Curry Recipe : ఆలూతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అదే, మీల్ మేకర్ విషయానికొస్తే "నో" చెబుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారికి ఓసారి ఆలూ కాంబినేషన్​లో ఇలా "మీల్​ మేకర్ కర్రీ" చేసి పెట్టండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి నచ్చనివాళ్లూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నం, బిర్యానీ, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింట్లోకి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే ఆలూ మీల్ మేకర్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Meal Maker Aloo Curry
ఆలూ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్ మేకర్స్ - రెండు టీ గ్లాసులు
  • టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • బంగాళాదుంపలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఆయిల్ - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • యాలకులు - నాలుగు
  • లవంగాలు - ఏడెనిమిది
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కసూరి మేతి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Meal Maker Aloo Curry
మీల్ మేకర్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుని అందులో మీల్ మేకర్స్ వేసి ఐదారు నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, స్టవ్ మీద మరో గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు టమాటా గుజ్జును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మీడియం సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసుకుని, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆపై, నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్స్​ను వాటర్ గట్టిగా పిండేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Meal Maker Aloo Curry
ఉల్లిగడ్డలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా, ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకు ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, వాటర్ పిండి పక్కనుంచిన మీల్ మేకర్స్​ను వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులో పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై తాజా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
Meal Maker Aloo Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జును జత చేసి సన్నని సెగ మీద లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం రుచికి తగినంత కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలన్నీ కలిసేలా చక్కగా కలిపిన తర్వాత రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలను వేసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
Meal Maker Aloo Curry
మసాలా (Getty Images)
  • మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాక గరంమసాలా, కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీదనే మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి లైట్​గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆలూ కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే "మీల్ మేకర్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఆలూ-మీల్ మేకర్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
Meal Maker Aloo Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)

