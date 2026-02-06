ఆలూ కాంబోలో అద్దిరిపోయే "మీల్ మేకర్ కర్రీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- ఇంటిల్లిపాదీ నచ్చే కమ్మని 'మీల్ మేకర్ కర్రీ' - రైస్, చపాతీ, రోటీ అన్నింట్లోకి అదుర్స్!
Published : February 6, 2026 at 11:52 AM IST
Meal Maker Potato Curry Recipe : ఆలూతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అదే, మీల్ మేకర్ విషయానికొస్తే "నో" చెబుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారికి ఓసారి ఆలూ కాంబినేషన్లో ఇలా "మీల్ మేకర్ కర్రీ" చేసి పెట్టండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి నచ్చనివాళ్లూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నం, బిర్యానీ, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింట్లోకి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే ఆలూ మీల్ మేకర్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్ మేకర్స్ - రెండు టీ గ్లాసులు
- టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- బంగాళాదుంపలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- ఆయిల్ - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- యాలకులు - నాలుగు
- లవంగాలు - ఏడెనిమిది
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- కారం - రుచికి తగినంత
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కసూరి మేతి - రెండు టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుని అందులో మీల్ మేకర్స్ వేసి ఐదారు నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, స్టవ్ మీద మరో గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు టమాటా గుజ్జును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసుకుని, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆపై, నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్స్ను వాటర్ గట్టిగా పిండేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకు ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, వాటర్ పిండి పక్కనుంచిన మీల్ మేకర్స్ను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులో పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై తాజా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జును జత చేసి సన్నని సెగ మీద లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం రుచికి తగినంత కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలాలన్నీ కలిసేలా చక్కగా కలిపిన తర్వాత రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలను వేసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాక గరంమసాలా, కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీదనే మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి లైట్గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆలూ కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే "మీల్ మేకర్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఆలూ-మీల్ మేకర్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
