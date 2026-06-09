"EPFO 3.0" కీలక మార్పులతో సరికొత్తగా - రూ.5లక్షల వరకు ఆటో సెటిల్మెంట్!
యూపీఐ చెల్లింపులు ఈజీగా - 75శాతం అప్పటికప్పుడు విత్ డ్రా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 3:35 PM IST
EPFO NEW UPDATE : EPFO 3.0 సరికొత్త డిజిటల్ సంస్కరణతో ముందుకు వచ్చింది. ఖాతాదారులు ఎన్నాళ్లుగానో, ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఆటో - సెటిల్మెంట్' సౌకర్యాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసింది. ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ ఖాతాలోని డబ్బును అప్పటికప్పుడు ఏటీఎం ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదా యూపీఐ యాప్స్ ద్వారా వాడుకోవడమే కాదు! గతంలో లక్ష రూపాయల పరిమితిని రూ.5లక్షల వరకు పెంచింది. UPI పేమెంట్ గేట్వే టెస్టింగ్ పూర్తయిందని, త్వరలో దీనిని ప్రారంభించనున్నట్లు కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా వెల్లడించారు.
EPFO 3.0 సరికొత్త డిజిటల్ సంస్కరణ ఫలితంగా UPI, ATM కార్డుల ద్వారా నేరుగా PF విత్డ్రా చేసుకోవడంతో పాటు, రూ.5 లక్షల వరకు ఆటో-సెటిల్మెంట్ సౌకర్యం లభిస్తుంది. కొత్త నిబంధన ప్రకారం, సభ్యులు ఎలాంటి సహాయక పత్రాలు సమర్పించకుండానే తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో 75శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు, ఇది డబ్బు అవసరమైన అత్యవసర సమయాల్లో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
వాట్సాప్లో "పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్" చెకింగ్ - UPI పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు!
రోజుల నుంచి గంటల్లోకి
పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేయాలంటే పాత పద్ధతిలో కనీసం వారం నుంచి 15రోజుల సమయం పట్టేది. పరిశీలనలో ఏవైనా తప్పులు దొర్లితే అప్లికేషన్ రెజక్ట్ చేసేవారు. కానీ, ఈ కొత్త వ్యవస్థ మాన్యువల్ ప్రక్రియలను తొలగించింది. ఆటో-అప్రూవ్డ్ క్లెయిమ్ల కోసం సెటిల్మెంట్ సమయాన్ని 7-15 రోజుల నుంచి కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే పూర్తిచేస్తుంది. ఆటో-సెటిల్మెంట్ పరిమితి రూ.లక్ష నుంచి రూ.5లక్షలకు పెరిగింది. ఇది దాదాపు 95శాతం క్లెయిమ్లను మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ అవసరం లేకుండానే కవర్ చేస్తుంది. UAN కేవైసీకి అనుగుణంగా (ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ వివరాలు ధ్రువీకరించి ఉంటే) ఇది వెంటనే విత్డ్రాకు అనుమతిస్తుంది.
తక్షణ ఉపసంహరణ పద్ధతులు
పీఎఫ్ ఖాతాదారులు సాధారణ బ్యాంకు ఖాతా లేదా UPI యాప్ (ఫోన్పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం) లేదా ప్రత్యేక EPFO ATM కార్డు ద్వారా PF నిధులను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవచ్చు. గతంలో కేవలం బ్యాంకు బదిలీకి మాత్రమే ఉన్న పద్ధతిని, తాజాగా యూపీఐలకు సైతం విస్తరించడం విశేషం.
యజమాని ధ్రువీకరణ అవసరం లేదు
UAN ఆధార్తో అనుసంధానమై ఉండి, గతంలో పనిచేసిన ఏ సంస్థ నుంచైనా కేవైసీ ఆమోదం పొందితే సరిపోతుంది. విత్ డ్రా కోసం ప్రస్తుత యజమాని ధ్రువీకరణ ఇకపై అవసరం లేదు. 2025 అక్టోబర్ 13 నాటి ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం పనిచేస్తున్న కార్యాలయాన్ని మూసేసినా లేక ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినా, చట్టపరమైన వివాదాలు, దీర్ఘకాలిక నిరుద్యోగం వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే పూర్తి పూర్తిగా విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. నిర్దిష్ట కారణాలు సరిపోకపోతే క్లెయిమ్ తిరస్కరించేవారు. దీంతో మళ్లీ మళ్లీ దరఖాస్తు చేయాల్సి వచ్చేది. కొత్త నిబంధన ప్రకారం, సభ్యులు ఎలాంటి సహాయక పత్రాలు సమర్పించకుండానే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో 75% వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
పీఎఫ్ విత్డ్రాకు సంబంధించి గతంలో ఉన్నటువంటి 13వర్గాలను ఇపుడు ప్రధానంగా మూడు వర్గాలుగా విభజించారు.
1.అత్యవసర ఉపసంహరణలు (విద్య, వైద్యం, వివాహం)
2.జీవిత మైలురాయి ఉపసంహరణలు (గృహ, గృహ రుణాలు)
3.నిరుద్యోగ ఉపసంహరణలు (ఉద్యోగం కోల్పోయిన సందర్భాలు)
పన్ను డిక్లరేషన్ ఫారమ్ అప్డేట్
పన్ను మినహాయింపు కోసం ఉపయోగించే పాత 'ఫారమ్ 15G/15H' స్థానంలో 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి'ఫారమ్ 121' అమలులోకి వచ్చింది.
మెరుగైన క్లెయిమ్ ట్రాకింగ్
సభ్యులు కేవలం EPFO పోర్టల్ ద్వారానే కాకుండా UMANG యాప్, SMS, మిస్డ్ కాల్ సేవల ద్వారా కూడా తమ క్లెయిమ్ స్థితిని తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా సేవల్లో పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేశారు.
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