అన్నం మిగిలిందా? - ఇలా "మసాలా వడలు" చేయండి! - అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Masala Vada Recipe
Masala Vada Recipe (ETV Bharat)
Masala Vada Recipe with Leftover Rice : నార్మల్​గా​ అందరి ఇళ్లలో చాలా సార్లు మధ్నాహ్నం లేదా రాత్రి వండిన అన్నం మిగిలిపోతుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మిగిలిన అన్నం పడేయడం ఇష్టం లేక రకరకాల టిఫెన్స్, స్నాక్ రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రొటీన్​గా చేసుకునేవి కాకుండా ఈసారి అన్నం మిగిలితే ఇలా "మసాలా వడలు" ట్రై చేయండి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, మిగిలిన అన్నంతో ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Masala Vada Recipe
Masala Vada Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిగిలిన అన్నం - ఒక కప్పు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • ఆలుగడ్డలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • కారం - సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • వాము - ఒక టీస్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - వేయించడానికి సరిపడా

Masala Vada Recipe
Masala Vada Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా, పొడుగ్గా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, బంగాళాదుంపలను పీలర్​తో పైపొట్టు తొలగించి గ్రేటర్​తో సన్నగా తురమాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో ఆలూ తురుముని వేసి పక్కనుంచాలి.
Masala Vada Recipe
Masala Vada Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉప్పు వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఒకసారి బాగా కలపాలి. తర్వాత దానిపై మూతపెట్టి 5 నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆ ఉల్లిపాయలను చేతితో మరోసారి బాగా పిండితే వాటి నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది.
  • అలా పిండిన తర్వాత అందులో మిగిలిన అన్నం, సన్నని ఆలూ తురుమును వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకుని చేతితో ప్రెస్​ చేస్తూ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Masala Vada Recipe
Masala Vada Recipe (Getty Images)
  • ఇక్కడ ఉల్లిపాయ తరుగు తీసుకున్న కప్పునే అన్నం, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక అందులో కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, ఇంగువ, వాము, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగుతో పాటు 2 టేబుల్​ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి మిశ్రమాన్ని మసాలా వడలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
Masala Vada Recipe
Masala Vada Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా చేతిపై చిన్న చిన్న మసాలా వడల్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న వడలను కాగుతున్న నూనెలో వేయించడానికి సరిపడినన్ని నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
Masala Vada Recipe
Masala Vada Recipe (Getty Images)
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, మిగిలిన అన్నంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మసాలా వడలు అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారవుతాయి!
  • ఇక వీటిని ఈవెనింగ్ టైమ్​లో అలా టమాటా సాస్​లో డిప్​ చేసుకుని వేడి వేడిగా తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఇంట్లో అన్నం మిగిలినప్పుడు బయట పారేయకుండా ఇలా మసాలా వడలు చేయండి.

