అన్నం మిగిలిందా? - ఇలా "మసాలా వడలు" చేయండి! - అద్దిరిపోయే టేస్ట్!
మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
Published : December 22, 2025 at 5:54 PM IST
Masala Vada Recipe with Leftover Rice : నార్మల్గా అందరి ఇళ్లలో చాలా సార్లు మధ్నాహ్నం లేదా రాత్రి వండిన అన్నం మిగిలిపోతుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మిగిలిన అన్నం పడేయడం ఇష్టం లేక రకరకాల టిఫెన్స్, స్నాక్ రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రొటీన్గా చేసుకునేవి కాకుండా ఈసారి అన్నం మిగిలితే ఇలా "మసాలా వడలు" ట్రై చేయండి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, మిగిలిన అన్నంతో ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిగిలిన అన్నం - ఒక కప్పు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- ఆలుగడ్డలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- శనగపిండి - అర కప్పు
- కారం - సరిపడా
- మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- వాము - ఒక టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా, పొడుగ్గా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, బంగాళాదుంపలను పీలర్తో పైపొట్టు తొలగించి గ్రేటర్తో సన్నగా తురమాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో ఆలూ తురుముని వేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉప్పు వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఒకసారి బాగా కలపాలి. తర్వాత దానిపై మూతపెట్టి 5 నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆ ఉల్లిపాయలను చేతితో మరోసారి బాగా పిండితే వాటి నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది.
- అలా పిండిన తర్వాత అందులో మిగిలిన అన్నం, సన్నని ఆలూ తురుమును వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ ఉల్లిపాయ తరుగు తీసుకున్న కప్పునే అన్నం, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- ఆవిధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక అందులో కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, ఇంగువ, వాము, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగుతో పాటు 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి మిశ్రమాన్ని మసాలా వడలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా చేతిపై చిన్న చిన్న మసాలా వడల్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న వడలను కాగుతున్న నూనెలో వేయించడానికి సరిపడినన్ని నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, మిగిలిన అన్నంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మసాలా వడలు అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారవుతాయి!
- ఇక వీటిని ఈవెనింగ్ టైమ్లో అలా టమాటా సాస్లో డిప్ చేసుకుని వేడి వేడిగా తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఇంట్లో అన్నం మిగిలినప్పుడు బయట పారేయకుండా ఇలా మసాలా వడలు చేయండి.
