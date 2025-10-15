ETV Bharat / offbeat

తెల్ల బఠాణీలతో "మసాలా పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు బెస్ట్​ స్నాక్స్!

- ఇలా చేస్తే కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతాయి - ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

Masala Pakoda with White Peas
Masala Pakoda with White Peas (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Masala Pakoda with White Peas: మనలో చాలా మందికి సాయంకాలం వేళ గరంగరంగా ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలా తినాలనిపించినప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్​ పకోడీకి ఓటేస్తారు. ఎందుకంటే ఇవి టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా సులువే. అయితే ఎప్పుడూ రెగ్యులర్​గా చేసే పకోడీలు కాకుండా ఓసారి ఎండు బఠాణీలతో మసాలా పకోడీ చేసుకోండి. మసాలా ఫ్లేవర్​తో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే మసాలా పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

White Peas
ఎండు బఠాణీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • తెల్ల బఠాణీ - పావు కేజీ
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • తోటకూర - గుప్పెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • బియ్యప్పిండి - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
Thotakura
తోటకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ మసాలా పకోడీ కోసం ముందుగా బఠాణీలను నానబెట్టాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలో బఠాణీలు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టాలి. అదే సాయంత్రం అనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెడితే సరిపోతుంది.
  • బఠాణీ నానిన తర్వాత మిగిలిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం తోటకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కాటన్​ క్లాత్​ మీద వేసి తడి ఆరేవరకు ఫ్యాన్​ కింద ఉంచాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Masala
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆరిన తోటకూరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. బఠాణీ నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని తీసేసి ఫ్రెష్​ వాటర్​తో మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా వంపేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బఠాణీలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా రుబ్బుకోవాలి. ఇలా రుబ్బుకున్న మిశ్రమాన్ని వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి బఠాణీ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి తోటకూర తరుగు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా చేతితో మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆకుకూర బఠాణీ మిశ్రమంలో కలిసిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, బియ్యప్పిండి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా చేతితో ప్రెస్​ చేస్తూ అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • కడాయికి తగినన్ని వేసిన తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి, అప్పుడు జల్లి గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పకోడీలు రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చి క్రిస్పీగా వేగినప్పుడు గరిటెతో తీసి టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా నూనె ఉంటే పీల్చుకుంటుంది.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. చివరగా అదే నూనెలో కొన్ని పచ్చిమిర్చి, గుప్పెడు కరివేపాకు వేసి వేయించి పకోడీల్లో వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్​ క్రంచీగా ఉండే మసాలా పకోడీ రెడీ నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Masala Pakoda
మసాలా పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • తెల్ల బఠాణీల ప్లేస్​లో పచ్చి బఠాణీ అయినా వాడొచ్చు. అలాగే ఇందులో ఆకుకూర అనేది కేవలం ఆప్షనల్​ మాత్రమే. వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ తోటకూర వద్దనుకుంటే పాలకూరను యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • బైండింగ్​ కోసం బియ్యప్పిండి బదులు శనగపిండి అయినా వేసుకోవచ్చు. అలాగే పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారమే పిండి కాకుండా బఠాణీ మిశ్రమం ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరో చెంచా లేదా రెండు చెంచాలు పిండి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

