తెల్ల బఠాణీలతో "మసాలా పకోడీలు" - టీ టైమ్కు బెస్ట్ స్నాక్స్!
- ఇలా చేస్తే కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతాయి - ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!
Published : October 15, 2025 at 3:02 PM IST
Masala Pakoda with White Peas: మనలో చాలా మందికి సాయంకాలం వేళ గరంగరంగా ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలా తినాలనిపించినప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ పకోడీకి ఓటేస్తారు. ఎందుకంటే ఇవి టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. అయితే ఎప్పుడూ రెగ్యులర్గా చేసే పకోడీలు కాకుండా ఓసారి ఎండు బఠాణీలతో మసాలా పకోడీ చేసుకోండి. మసాలా ఫ్లేవర్తో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే మసాలా పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- తెల్ల బఠాణీ - పావు కేజీ
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 6
- తోటకూర - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- బియ్యప్పిండి - 4 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ఈ మసాలా పకోడీ కోసం ముందుగా బఠాణీలను నానబెట్టాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలో బఠాణీలు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టాలి. అదే సాయంత్రం అనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెడితే సరిపోతుంది.
- బఠాణీ నానిన తర్వాత మిగిలిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం తోటకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కాటన్ క్లాత్ మీద వేసి తడి ఆరేవరకు ఫ్యాన్ కింద ఉంచాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఆరిన తోటకూరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. బఠాణీ నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని తీసేసి ఫ్రెష్ వాటర్తో మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా వంపేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బఠాణీలను మిక్సీజార్లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా రుబ్బుకోవాలి. ఇలా రుబ్బుకున్న మిశ్రమాన్ని వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి బఠాణీ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి తోటకూర తరుగు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా చేతితో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆకుకూర బఠాణీ మిశ్రమంలో కలిసిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, బియ్యప్పిండి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
- కడాయికి తగినన్ని వేసిన తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి, అప్పుడు జల్లి గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ వేయించాలి.
- పకోడీలు రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి క్రిస్పీగా వేగినప్పుడు గరిటెతో తీసి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా నూనె ఉంటే పీల్చుకుంటుంది.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. చివరగా అదే నూనెలో కొన్ని పచ్చిమిర్చి, గుప్పెడు కరివేపాకు వేసి వేయించి పకోడీల్లో వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ క్రంచీగా ఉండే మసాలా పకోడీ రెడీ నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- తెల్ల బఠాణీల ప్లేస్లో పచ్చి బఠాణీ అయినా వాడొచ్చు. అలాగే ఇందులో ఆకుకూర అనేది కేవలం ఆప్షనల్ మాత్రమే. వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ తోటకూర వద్దనుకుంటే పాలకూరను యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- బైండింగ్ కోసం బియ్యప్పిండి బదులు శనగపిండి అయినా వేసుకోవచ్చు. అలాగే పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారమే పిండి కాకుండా బఠాణీ మిశ్రమం ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరో చెంచా లేదా రెండు చెంచాలు పిండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
