హోం మేడ్ మసాలా ఓట్స్ ఉప్మా - సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 3:24 PM IST
Masala Oats Upma Recipe : మసాలా రెడీమేడ్ ఓట్స్ కొంటున్నారా?! ఇంట్లోనే ఘుమఘుమలాడే ఓట్స్ ఉప్మా తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవడంతో పాటు తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ మందికి వడ్డించే వీలుంటుంది. ప్రతి రోజూ ఉప్మా, పూరీ, దోసెలు, ఇడ్లీ కాకుండా వారంలో ఒక్కసారైనా ఇలాంటి హోం మేడ్ మసాలా ఓట్స్ ఉప్మా (Masala Oats Upma) ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.
ఓట్స్ టిఫిన్ తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు : ఓట్స్, పచ్చి శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తురుము, గ్రీన్ పీస్, సన్నగా కట్ చేసిన టమోటా ముక్కలు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, ఉప్పు, గరం మసాలా పొడి, కొత్తిమీర, కొద్దిగా నిమ్మరసం.
ఓట్స్ టిఫిన్ తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని కప్పు ఓట్స్ తీసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించాలి. మూడు నిమిషాల పాటు వేయిస్తే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఓట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. తిరిగి అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని అర స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు, అర స్పూన్ మినప్పప్పు, అర స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పోపు దినుసులు వేగిన తర్వాత కట్ చేసిన 2 పచ్చిమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, సన్నగా కట్ చేసిన ఒక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని కలపాలి.
- ఉల్లిపాయ తరుగు మెత్తబడే వరకు వేయించాక ఒకటీ లేదా సగం క్యారెట్ తురుము, నానబెట్టుకున్న గ్రీన్ పీస్ వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన టమోటా ముక్కలు వేసుకుని కలిపి ఉడికించుకోవాలి. 3 నిమిషాల్లో టమోటా మెత్తబడిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు, ఘాటుకు సరిపడా కారం, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి.
- మసాలాలు మాడిపోకుండా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు ఓట్స్ తీసుకున్న కప్పుతోనే నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని కలపాలి.
- నీళ్లు మరుగుతున్న టైంలో వేయించిన ఓట్స్ కలపాలి. ఓట్స్ రెండు, మూడు నిమిషాల్లోనే ఉడికిపోతాయి. చల్లారాక గట్టిపడుతుంది కాబట్టి కాస్త ముందుగానే కొత్తిమీర, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే చాలు! అంతే మసాలా ఓట్స్ రెడీ.
