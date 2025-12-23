ETV Bharat / offbeat

Oats Khichdi
Oats Khichdi (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Oats Khichdi Making in Telugu : కిచిడీని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తారు. ఇవి ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అలా కాకుండా ఈసారి ఓట్స్​తో కిచిడీని ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్సిపాదీ సూపర్ అంటారంతే. అంతేకాక ఇది బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్లకు పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Oats Khichdi
ఓట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్ - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - ముప్పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • అల్లం తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - పావు కప్పు
  • బీన్స్ - ముప్పావు కప్పు
  • క్యాప్సికం ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • స్వీట్ కార్న్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటా తరుగు - అర కప్పు
  • పాలకూర తరుగు - అర కప్పు
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Oats Khichdi
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్, బీన్స్, క్యాప్సికం, టమోటా, పాలకూర, ఒక ఉల్లిపాయను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు కుక్కర్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ముప్పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులో అర కప్పు ఓట్స్ యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు మూడున్నర కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కుక్కర్​ మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
Oats Khichdi
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అల్లం వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ తరుగు, పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు బీన్స్ ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యాప్సికం ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల స్వీట్​కార్న్​, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి బఠాణీ వేసి వేయించాలి.
Oats Khichdi
బీన్స్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అర కప్పు టమోటా తరుగు, అర కప్పు పాలకూర తరుగు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్ప యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవన్నీ మగ్గిన తర్వాత ఉడికించిన ఓట్స్​, ముప్పావు కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Oats Khichdi
నెయ్యి (Getty Images)
  • 4 నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే మసాలా ఓట్స్ కిచిడీ మీ ముందుంటుంది!

