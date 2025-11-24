ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "మసాలా మినప వడలు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎన్ని తిన్నా బోర్​ కొట్టవు!

అద్దిరిపోయే రుచితో వడలు - ఇడ్లీ, దోశను మించిన టేస్ట్!

Masala Minapa Vadalu
Masala Minapa Vadalu (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 24, 2025

Masala Minapa Vadalu Prepare : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఎప్పుడూ దోసె, ఇడ్లీలు బోండా వంటివి తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చా. అదే మసాలా మినప వడలు. ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని టిఫిన్​గా మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా తయారవుతాయి. అలాగే, ఈ వడల తయారీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, ఈ క్రిస్పీ, టేస్టీ మసాలా వడలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Masala Minapa Vadalu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 2 కప్పులు
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Masala Minapa Vadalu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల మినపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. నాలుగు గంటల తర్వాత మినపప్పులో నీటిని తీసేసి అర గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇందులోంచి అర కప్పు మినపప్పు తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
Masala Minapa Vadalu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి నీళ్లు పోయకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Masala Minapa Vadalu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇదే మిక్సీజార్​లో మినపప్పు వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా మిక్సీ పట్టాలి. ఇప్పుడు దీనిని గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిమిర్చి పొడిని యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, అర కప్పు నానబెట్టిన మినపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇప్పుడు చేతికి తడి అంటించి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడల్లాగా చేసుకోవాలి.
Masala Minapa Vadalu
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. అనంతరం రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చే వరకు వడలను వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే కరకరలాడే మసాలా మినప వడలు తయారైనట్లే!

