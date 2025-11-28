కన్నడ స్పెషల్ "మసాలా మందక్కి" - ముంత మసాలా వంటి టేస్ట్! 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ
- మరమరాలతో రెగ్యులర్ వంటలే చేస్తున్నారా? - ఇలా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి.. పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 28, 2025 at 1:40 PM IST
Masala Mandakki for Tea Time Snack: స్కూల్ నుంచి పిల్లలు రాగానే మమ్మీ స్నాక్స్ అని అరుస్తుంటారు. పెట్టేదాక గోల చేస్తుంటారు. తీరా పెడితే ఎప్పుడూ ఇవేనా? కొత్తవి చేయవచ్చు కదా అని అలుగుతుంటారు. దీంతో పిల్లలకు నచ్చేలా ఏం చేయాలా అని తర్జన భర్జన పడుతుంటారు అమ్మలు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితా? అయితే పిల్లలకు నచ్చేలా ఓసారి ఈ మసాలా మందక్కి రెసిపీ ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ రెసిపీ కర్ణాటకలో ఫేమస్. దీనినే చురుమురి లేదా గిర్మిట్ అని కూడా పిలుస్తారు. కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం స్నాక్స్గా మాత్రమే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్గా దీనిని తినవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కర్ణాటక స్పెషల్ మసాలా మందక్కి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
గ్రేవీ కోసం:
- చింతపండు - కొద్దిగా
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటా - 1
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం తురుము - 1 టేబుల్స్పూన్
మందక్కి ప్రిపరేషన్:
- మరమరాలు - 3 కప్పులు
- వేయించిన పల్లీలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటా- 1
- పుట్నాల పప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కోసం గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని పావు కప్పు నీళ్లు పోసి పది నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి వేగినాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
- ఈలోపు నానబెట్టిన చింతపండును గట్టిగా పిండితే రసం దిగుతుంది. దీంతో ఆ పిప్పిని పక్కన బెట్టిన రసం రెడీగా ఉంచాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత చింతపండు గుజ్జు, బెల్లం తురుము వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- వాటర్ ఇంకి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ గ్రేవీని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటా, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి పుట్నాల పప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మరమరాలు, వేయించిన పల్లీలు, ఉల్లిపాయ, టమాటా, పుట్నాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు, రెడీ చేసుకున్న గ్రేవీ వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా మందక్కి రెడీ.
- నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
ఆరోగ్యానికి డబుల్ బూస్ట్ ఇచ్చే "చేపల కూర" - చుక్క నూనె లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
పుట్నాల పొడితో నోరూరించే "పూరీ మసాలా కర్రీ" - ప్రిపరేషన్ సింపుల్, టేస్ట్ అద్భుతం!