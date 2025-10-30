బియ్యం, పెసరపప్పుతో "మసాలా కిచిడీ" - కుక్కర్లో తయారు చేసుకోవచ్చు - రొటీన్ టిఫెన్స్ కన్నా బెస్ట్!
Published : October 30, 2025 at 2:16 PM IST
Masala Khichdi Recipe: స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లలకైనా, ఆఫీసులకు వెళ్లే పెద్దలకైనా మార్నింగ్ టిఫెన్ కంపల్సరీ. అందుకే మెజార్టీ అమ్మలు ఎక్కువ మొత్తంలో ఇడ్లీ, దోశ పిండిని ప్రిపేర్ చేసి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు టిఫెన్ చేయడానికి ఇంట్లో ఎటువంటి పిండీ ఉండదు. దీంతో కొద్దిమంది బయట నుంచి ఆర్డర్ పెడితే.. మరికొద్దిమంది కిచిడీ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు.
అయితే.. పప్పులు, బియ్యం కలగలిపి వండే కిచిడీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ, చాలా మంది కిచిడీని ప్లెయిన్గా చేసి, ఏదో ఓ కూరతో కలిపి తింటుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా మసాలా కిచిడీ చేసుకోవచ్చు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ కిచిడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేరే కూర ఏమీ లేకుండా నేరుగా దీన్ని తినొచ్చు. కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్గా మాత్రమే కాకుండా లంచ్బాక్స్, డిన్నర్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని మసాలా కిచిడీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- పల్లీలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు- 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటాలు - 2
- పసుపు - చిటికెడు
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ మసాలా కిచిడీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ముందే రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం, పెసరపప్పు వేసి రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేయాలి.
- అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి పక్కన పెట్టి నానబెట్టుకోవాలి. ఈలోపు టమాటాలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- పల్లీలను తీసి అదే నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇవి చిటపటలాడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగినప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి.
- అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి. టమాటా ఉడికిన తర్వాత పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసిన వేయించాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యం మిశ్రమాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బియ్యం, మసాలా మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్గా కలిసిన తర్వాత నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వేయించి పక్కన పెట్టిన పల్లీలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి మిశ్రమం మొత్తం ఓసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు మసాలా కిచిడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలతలతో పెసరపప్పు, నీళ్లు వంటివి తీసుకోవాలి.
- కేవలం ఉల్లిపాయ, టమాటాలు మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీన్స్, బఠాణీ వంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పెసరపప్పు లేకపోతే దాని ప్లేస్లో కందిపప్పు కూడా వాడొచ్చు.
