బియ్యం, పెసరపప్పుతో "మసాలా కిచిడీ" - కుక్కర్​లో తయారు చేసుకోవచ్చు - రొటీన్​ టిఫెన్స్​ కన్నా బెస్ట్​!

-తక్కువ పదార్థాలతో అద్భుతమైన కిచిడీ -ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటుంటారు!

Masala Khichdi Recipe (ETV Bharat)
Masala Khichdi Recipe: స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలకైనా, ఆఫీసులకు వెళ్లే పెద్దలకైనా మార్నింగ్​ టిఫెన్​ కంపల్సరీ. అందుకే మెజార్టీ అమ్మలు ఎక్కువ మొత్తంలో ఇడ్లీ, దోశ పిండిని ప్రిపేర్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు టిఫెన్​ చేయడానికి ఇంట్లో ఎటువంటి పిండీ ఉండదు. దీంతో కొద్దిమంది బయట నుంచి ఆర్డర్​ పెడితే.. మరికొద్దిమంది కిచిడీ ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు.

అయితే.. పప్పులు, బియ్యం కలగలిపి వండే కిచిడీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ, చాలా మంది కిచిడీని ప్లెయిన్​గా చేసి, ఏదో ఓ కూరతో కలిపి తింటుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా మసాలా కిచిడీ చేసుకోవచ్చు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ప్రిపేర్​ చేసుకునే ఈ కిచిడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేరే కూర ఏమీ లేకుండా నేరుగా దీన్ని తినొచ్చు. కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా మాత్రమే కాకుండా లంచ్​బాక్స్​, డిన్నర్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మసాలా కిచిడీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు- 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టేబుల్​స్పూన్​
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ మసాలా కిచిడీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ముందే రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం, పెసరపప్పు వేసి రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేయాలి.
  • అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి పక్కన పెట్టి నానబెట్టుకోవాలి. ఈలోపు టమాటాలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
పల్లీలు (Getty Images)
  • పల్లీలను తీసి అదే నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇవి చిటపటలాడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగినప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి.
  • అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి. టమాటా ఉడికిన తర్వాత పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసిన వేయించాలి.
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యం మిశ్రమాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • బియ్యం, మసాలా మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్​గా కలిసిన తర్వాత నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వేయించి పక్కన పెట్టిన పల్లీలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి మిశ్రమం మొత్తం ఓసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు మసాలా కిచిడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
మసాలా కిచిడీ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • బియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలతలతో పెసరపప్పు, నీళ్లు వంటివి తీసుకోవాలి.
  • కేవలం ఉల్లిపాయ, టమాటాలు మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్​, క్యాప్సికం, బీన్స్​, బఠాణీ వంటివి కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. పెసరపప్పు లేకపోతే దాని ప్లేస్​లో కందిపప్పు కూడా వాడొచ్చు.

