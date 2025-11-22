ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "మసాలా జొన్న రొట్టెలు" - కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!

- ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ వేసి చేసుకుంటే కిర్రాక్! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Masala Jonna Roti Recipe
Masala Jonna Roti Recipe (ETV Bharat)
Masala Jonna Roti Recipe: ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చాలా మంది జొన్న రొట్టెలు తినడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. కానీ.. చాలా మందికి వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం రాదు. అందుకే సాయంత్రం వేళ రోడ్​సైడ్​ బండ్ల మీద చేసే జొన్న రొట్టెల చాలా గిరాకీ ఉంటోంది. కానీ, వీటిని తినాలంటే కచ్చితంగా కూర ఉండాల్సిందే. దానికోసం మళ్లీ కర్రీ చేయాల్సిందే. అయితే, ఈ రెసిపీ చేస్తే ఇక కర్రీ అవసరం లేదు!

అవును.. కర్రీ లేకుండానే తినే జొన్న రొట్టె రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే మసాలా జొన్న రొట్టె. దీన్ని నేరుగా తినేయొచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Masala Jonna Roti
జొన్న పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయలు - 2(చిన్నవి)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • క్యారెట్​ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - తగినంత
Masala Jonna Roti
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీకి అవసరమయ్యే పేస్ట్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుమి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​బౌల్​లోకి జొన్నపిండి, క్యారెట్​ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, నువ్వులు, జీలకర్ర, ఉప్పు, గ్రైండ్​ చేసిన ఆనియన్​ పేస్ట్​ వేసి నీళ్లు పోయకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Masala Jonna Roti
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • పదార్థాలన్నీ కలిసిన తర్వాత అప్పుడు వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ సాఫ్ట్​గా, చపాతీ ముద్ద మాదిరి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా పిండి తీసుకుని రౌండ్​గా చేసుకోవాలి.
  • అల్యూమినియం ఫాయిల్​ లేదా బటర్​ పేపర్​ తీసుకుని దాని మీద లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
Masala Jonna Roti
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం ఓ ఉండను ఉంచి చేతి వేళ్లతో లైట్​గా ప్రెస్​ చేసి మరో బటర్​ పేపర్​ లేదా ఫాయిల్​తో కవర్​ చేసి చపాతీ కర్రతో లైట్​గా రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం బాగా హీటెక్కిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రొట్టెను వేసుకుని చుట్టూ నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
Masala Jonna Roti
కొత్తిమీర తరుగు (Getty Images)
  • మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రొట్టెను రెండు వైపులా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే చేసుకుని పెనం మీద వేసి కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరమైన మసాలా జొన్న రొట్టెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Masala Jonna Roti
మసాలా జొన్న రొట్టెలు (ETV Bharat)

