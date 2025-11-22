టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మసాలా జొన్న రొట్టెలు" - కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!
- ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి చేసుకుంటే కిర్రాక్! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : November 22, 2025 at 1:48 PM IST
Masala Jonna Roti Recipe: ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చాలా మంది జొన్న రొట్టెలు తినడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. కానీ.. చాలా మందికి వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం రాదు. అందుకే సాయంత్రం వేళ రోడ్సైడ్ బండ్ల మీద చేసే జొన్న రొట్టెలు చాలా గిరాకీ ఉంటోంది. కానీ, వీటిని తినాలంటే కచ్చితంగా కూర ఉండాల్సిందే. దానికోసం మళ్లీ కర్రీ చేయాల్సిందే. అయితే, ఈ రెసిపీ చేస్తే ఇక కర్రీ అవసరం లేదు!
అవును.. కర్రీ లేకుండానే తినే జొన్న రొట్టె రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే మసాలా జొన్న రొట్టె. దీన్ని నేరుగా తినేయొచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయలు - 2(చిన్నవి)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీకి అవసరమయ్యే పేస్ట్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుమి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్బౌల్లోకి జొన్నపిండి, క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, నువ్వులు, జీలకర్ర, ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసిన ఆనియన్ పేస్ట్ వేసి నీళ్లు పోయకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పదార్థాలన్నీ కలిసిన తర్వాత అప్పుడు వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ సాఫ్ట్గా, చపాతీ ముద్ద మాదిరి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా పిండి తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకోవాలి.
- అల్యూమినియం ఫాయిల్ లేదా బటర్ పేపర్ తీసుకుని దాని మీద లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
- అనంతరం ఓ ఉండను ఉంచి చేతి వేళ్లతో లైట్గా ప్రెస్ చేసి మరో బటర్ పేపర్ లేదా ఫాయిల్తో కవర్ చేసి చపాతీ కర్రతో లైట్గా రోల్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం బాగా హీటెక్కిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న రొట్టెను వేసుకుని చుట్టూ నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రొట్టెను రెండు వైపులా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే చేసుకుని పెనం మీద వేసి కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరమైన మసాలా జొన్న రొట్టెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
