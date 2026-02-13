ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? - ఇలా "మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై" చేయండి - స్నాక్స్, లంచ్లోకి పర్ఫెక్ట్!
-ఇడ్లీలు మిగిలిపోతే ఇలా చేసి చూడండి! -చిన్న పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 13, 2026 at 1:35 PM IST
Tasty and Spicy Masala Idli Fry: పొట్టకు లైట్గా ఉండి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్స్లో ఇడ్లీలు ఫస్ట్ ఉంటాయి. అందుకే వారానికి రెండుమూడు సార్లైనా అమ్మలు ఇంట్లో వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా ఇడ్లీలు మిగిలిపోవడం కామన్. దీంతో చాలా మంది వాటిని అలాగే చెత్తబుట్టలో వేస్తుంటారు. అయితే అలా మిగిలిన ఇడ్లీలతో కమ్మని రెసిపీ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు ఇడ్లీ నచ్చని వాళ్లు కూడా ఈ రెసిపీకి ఫ్యాన్ అయిపోతారు. ఒక్కసారి వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఇడ్లీలు మిగిలినా ఇదే చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ రెసిపీ స్నాక్ లేదా లంచ్ బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఇడ్లీలు - 8
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 3
- టమాటా - 1
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇడ్లీ పొడి - 4 టేబుల్స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఇడ్లీలను మరీ చిన్నగా, మరీ పెద్దగా కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఓ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం ముక్కను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మినప్పప్పు, శనగపప్పు, పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఈ పప్పులు చక్కగా వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గాక టమాటా ముక్కలు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- అనంతరం కట్ చేసిన ఇడ్లీ ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
- మసాలా మిశ్రమం మొత్తం ఇడ్లీ ముక్కలకు పట్టినాక ఇప్పుడు ఇడ్లీ పొడి యాడ్ చేసుకుని మరోసారి స్లోగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పొడి మొత్తం ముక్కలకు పట్టినాక కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ స్పైసీ మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీరు తీసుకునే ఇడ్లీల సంఖ్యను బట్టి ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మీ దగ్గర ఇడ్లీ పొడి లేకపోతే దాని బదులు వేరే ఏదైనా కారం పొడి యూజ్ చేసినా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
- ఇడ్లీలను పాన్లో వేసిన తర్వాత నిధానంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫాస్ట్గా కలిపితే అది ముద్దగా మారుతుంది. కాబట్టి నిధానంగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
