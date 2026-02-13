ETV Bharat / offbeat

ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? - ఇలా "మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై" చేయండి - స్నాక్స్​, లంచ్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

-ఇడ్లీలు మిగిలిపోతే ఇలా చేసి చూడండి! -చిన్న పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty and Spicy Masala Idli Fry
Tasty and Spicy Masala Idli Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty and Spicy Masala Idli Fry: పొట్టకు లైట్​గా ఉండి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్స్​లో ఇడ్లీలు ఫస్ట్​ ఉంటాయి. అందుకే వారానికి రెండుమూడు సార్లైనా అమ్మలు ఇంట్లో వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా ఇడ్లీలు మిగిలిపోవడం కామన్​. దీంతో చాలా మంది వాటిని అలాగే చెత్తబుట్టలో వేస్తుంటారు. అయితే అలా మిగిలిన ఇడ్లీలతో కమ్మని రెసిపీ​ ఒకటి ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అదే మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు ఇడ్లీ నచ్చని వాళ్లు కూడా ఈ రెసిపీకి ఫ్యాన్​ అయిపోతారు. ఒక్కసారి వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఇడ్లీలు మిగిలినా ఇదే చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. ఈ రెసిపీ స్నాక్​ లేదా లంచ్​ బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Masala Idli Fry
ఇడ్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఇడ్లీలు - 8
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • టమాటా - 1
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇడ్లీ పొడి - 4 టేబుల్​స్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Masala Idli Fry
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఇడ్లీలను మరీ చిన్నగా, మరీ పెద్దగా కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని ఓ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం ముక్కను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Masala Idli Fry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మినప్పప్పు, శనగపప్పు, పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఈ పప్పులు చక్కగా వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • తాలింపు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Masala Idli Fry
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గాక టమాటా ముక్కలు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం కట్​ చేసిన ఇడ్లీ ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
Masala Idli Fry
ఇడ్లీ పొడి (ETV Bharat)
  • మసాలా మిశ్రమం మొత్తం ఇడ్లీ ముక్కలకు పట్టినాక ఇప్పుడు ఇడ్లీ పొడి యాడ్​ చేసుకుని మరోసారి స్లోగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పొడి మొత్తం ముక్కలకు పట్టినాక కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Masala Idli Fry
మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు తీసుకునే ఇడ్లీల సంఖ్యను బట్టి ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మీ దగ్గర ఇడ్లీ పొడి లేకపోతే దాని బదులు వేరే ఏదైనా కారం పొడి యూజ్​ చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది.
  • ఇడ్లీలను పాన్​లో వేసిన తర్వాత నిధానంగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఫాస్ట్​గా కలిపితే అది ముద్దగా మారుతుంది. కాబట్టి నిధానంగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

టిఫెన్స్​లోకి కిర్రాక్​ అనిపించే "ఉల్లిపాయ చట్నీ" - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - వారం రోజులు నిల్వ!

అందరూ మెచ్చే "రాగి సూప్​" - ఈ కొలతలతో చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్ట్​!

TAGGED:

MASALA IDLI FRY FOR SNACKS
TASTY AND SPICY MASALA IDLI FRY
MASALA IDLI FRY RECIPE
మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై రెసిపీ
TASTY AND SPICY MASALA IDLI FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.