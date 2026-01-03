ETV Bharat / offbeat

"చేపల కర్రీ" బాగా కుదరాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించండి - మరుసటి రోజు ఘుమఘుమలాడుతుంది!

అద్దిరిపోయే చేపల పులుసు - ఈ పద్ధతిలో కుక్ చేయండి!

masala_fish_curry_recipe
masala_fish_curry_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MASALA FISH CURRY RECIPE : ఇవాళ తయారు చేసిన చేపల కర్రీ రేపటికి మరింత రుచిగా ఉంటుందంటారు. మీకు అలా అనిపించకపోతే కర్రీ సరిగ్గా కుదరనట్టే లెక్క!. అందుకే ఓ సారిలా ట్రై చేసి చూడండి. కచ్చితంగా కుదురుతుంది. కాస్త నూనె ఎక్కువగా వేసి కారం, చింతపండు గుజ్జు కూడా వేయించాక పులుసు పెట్టుకుని ముక్కలు వేసి చూడండి. రుచి మీరు ఆశించినట్టే ఉంటుంది.

చేపల పులుసులో ఏదైనాటేస్ట్ మిస్సవుతున్నారా? - కారం, చింతపండు వేసే టైం ఇంపార్టెంట్!

masala_fish_curry_recipe
masala_fish_curry_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - 3 మీడియం సైజు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పెరుగు - అర కప్పు

లేదా

  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
  • జీడిపప్పు - 12
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - 1 స్పూన్
masala_fish_curry_recipe
masala_fish_curry_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముుందుగా 3 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుని మిక్సీలో వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి చేప ముక్కలు వేసుకుని ఉప్పు, పసుపు, కారం, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ముక్కలకు బాగా పట్టించి 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
masala_fish_curry_recipe
masala_fish_curry_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసుకుని చేప ముక్కలను సెమీ ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి. నూనె తగ్గితే మరి కాస్త పోసుకుని అదే కడాయిలో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. 3 నిమిషాల పాటు వేయించిన తర్వాత పచ్చి మిర్చి చీలికలు కూడా వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ తరుగు రంగు మారిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, కారం, పసుపు, జీలకర్ర పొడి వేసి కలిపి 2 నిమిషాలు వేయించాక నీళలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి.
masala_fish_curry_recipe
masala_fish_curry_recipe (Getty images)
  • మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోయే వరకు 3 నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాక పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. లేదా చింతపండు గ్రేవీ, అర గ్లాసు నీళ్లు కూడా పోసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
masala_fish_curry_recipe
masala_fish_curry_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు మిక్సీలో 12 జీడిపప్పపులు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసి కడాయిలో వేసుకోవాలి. మరో 3 నిమిషాల పాటు నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత కసూరి మేతి వేసుకోవాలి. ఇపుడు గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకోవాలి. గ్రేవీ అడుగు పట్టకుండా బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. ముక్కలు ముందుగానే ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల చెదిరిపోకుండా ఉంటాయి. మూతపెట్టుకుని 15 నిమిషాల పాటు లో ప్లేమ్​లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని కొత్తిమీర కట్ చేసుకుని చల్లుకోవాలి. అంతే! ఘుమఘుమలాడే చేపల కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​తో "ఆంధ్రా చిల్లీ చికెన్ కర్రీ" - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

ఫారం చికెన్​తో "నాటు కోడి టేస్ట్" - మసాలా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలు!

TAGGED:

FISH CURRY
INDIAN FISH MASALA CURRY
FISH MASALA
మసాలా ఫిష్ కర్రీ
MASALA FISH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.