బియ్యప్పిండితో "మసాలా దోశలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!
-బియ్యప్పిండితో ఎప్పుడూ పిండి వంటలేనా? - ఓసారి ఇలా మసాలా దోశలు చేసుకోండి - టిఫెన్ ఏం చేయాలో తోచనప్పుడు ఇవి పర్ఫెక్ట్!
Published : January 22, 2026 at 8:18 PM IST
Masala Dosa with Rice Flour: అందరి వంటగదిలో బియ్యప్పిండి కామన్గా ఉంటుంది. మెజార్టీ పీపుల్ ఈ పిండితో పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పునుగులు, బోండాలు అంటూ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం అవి మాత్రమే కాకుండా బియ్యప్పిండితో నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీ దోశలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మసాలా స్టఫింగ్తో. రుచి చాలా బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఉదయాన్నే టిఫెన్ ఏం చేయాలో తోచనప్పుడు ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బియ్యప్పిండి మసాలా దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా కోసం:
- బంగాళాదుంపలు - 3
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
దోశ పిండి కోసం:
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- శనగపిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఎండుమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పెరుగు - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- మసాలా స్టఫింగ్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం కుక్కర్లోకి శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్ చేసిన ఆలుగడ్డలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి ఆలుగడ్డలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి మెత్తగా మెదుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి.
- పోపు వేగినాక అల్లం, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం పసుపు, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి అవి మాడిపోకుండా పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- మసాలాలు వేగినాక ఉడికించిన ఆలూ తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆలూ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెడితే స్టఫింగ్ రెడీ అయినట్లే.
- ఇప్పుడు దోశ పిండి కోసం మిక్సీజార్లోకి బియ్యప్పిండి, బొంబాయి రవ్వ, శనగపిండి, ఉప్పు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, పెరుగు, కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- దోశ పిండిలోకి మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి పిండి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్గా నీళ్లు చిలకరించి టిష్యూ పేపర్తో నీట్గా తుడవాలి.
- అనంతరం పెనం మీద లైట్గా నూనె వేసి ఉల్లిపాయతో రుద్దుకోవాలి. ఆ తర్వాత గరిటెడు పిండి వేసుకుని దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం దోశ మీద ఏదైనా కారప్పొడిని చల్లుకుని మధ్యలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా మిశ్రమాన్ని ఉంచి దోశను ఫోల్డ్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సిన దోశలుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే బియ్యప్పిండితో మసాలా దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- దోశ పిండి మరీ జారుడుగా, మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు. కాబట్టి పైన చెప్పినట్లుగా కప్పు బియ్యప్పిండి, అరకప్పు బొంబాయి రవ్వకు సరిపడేలా అర కప్పు పెరుగు, కప్పున్నర నీళ్లు వాడుకుంటే కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది.
- మీకు మసాలా దోశ వద్దనుకుంటే నార్మల్గానే బియ్యప్పిండిని గ్రైండ్ చేసి నేరుగా దోశలు పోసుకుంటే సరిపోతుంది. మసాలా ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు.
- దోశలు పోసే ప్రతిసారి ముందుగా పెనంపై నీళ్లు చల్లి టిష్యూతో తుడిచి నూనె అప్లై చేసి ఉల్లిపాయతో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దోశ అన్ని వైపులా పర్ఫెక్ట్గా కాలుతుంది.
- బియ్యప్పిండిలో శనగపిండి వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవడం వల్ల దోశ రుచిగా ఉండటంతో పాటు ఎర్రగా కాలుతుంది. అయితే మీకు శనగపిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో పంచదార తీసుకోవచ్చు. అదే విధంగా బొంబాయి రవ్వ ప్లేస్లో పచ్చి ఆలుగడ్డను తీసుకుని పొట్టు తీసి ముక్కలుగా చేసుకుని అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
