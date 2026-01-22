ETV Bharat / offbeat

బియ్యప్పిండితో "మసాలా దోశలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!

-బియ్యప్పిండితో ఎప్పుడూ పిండి వంటలేనా? - ఓసారి ఇలా మసాలా దోశలు చేసుకోండి - టిఫెన్​ ఏం చేయాలో తోచనప్పుడు ఇవి పర్ఫెక్ట్​!

Masala Dosa with Rice Flour
Masala Dosa with Rice Flour (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 8:18 PM IST

4 Min Read
Masala Dosa with Rice Flour: అందరి వంటగదిలో బియ్యప్పిండి కామన్​గా ఉంటుంది. మెజార్టీ పీపుల్​ ఈ పిండితో పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పునుగులు, బోండాలు అంటూ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీలు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం అవి మాత్రమే కాకుండా బియ్యప్పిండితో నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీ దోశలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మసాలా స్టఫింగ్​తో. రుచి చాలా బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఉదయాన్నే టిఫెన్​ ఏం చేయాలో తోచనప్పుడు ఇవి పర్ఫెక్ట్​ ఆప్షన్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బియ్యప్పిండి మసాలా దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా కోసం:

  • బంగాళాదుంపలు - 3
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Masala Dosa with Rice Flour
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

దోశ పిండి కోసం:

  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • శనగపిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - అర కప్పు
Masala Dosa with Rice Flour
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మసాలా స్టఫింగ్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం కుక్కర్​లోకి శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్​ చేసిన ఆలుగడ్డలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి ఆలుగడ్డలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి మెత్తగా మెదుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Masala Dosa with Rice Flour
పచ్చిమిర్చి - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి.
  • పోపు వేగినాక అల్లం, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
Masala Dosa with Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం పసుపు, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి అవి మాడిపోకుండా పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • మసాలాలు వేగినాక ఉడికించిన ఆలూ తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆలూ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెడితే స్టఫింగ్​ రెడీ అయినట్లే.
  • ఇప్పుడు దోశ పిండి కోసం మిక్సీజార్​లోకి బియ్యప్పిండి, బొంబాయి రవ్వ, శనగపిండి, ఉప్పు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, పెరుగు, కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Masala Dosa with Rice Flour
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • దోశ పిండిలోకి మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి పిండి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా అర టీ స్పూన్​ బేకింగ్​ సోడా వేసి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్​గా నీళ్లు చిలకరించి టిష్యూ పేపర్​తో నీట్​గా తుడవాలి.
  • అనంతరం పెనం మీద లైట్​గా నూనె వేసి ఉల్లిపాయతో రుద్దుకోవాలి. ఆ తర్వాత గరిటెడు పిండి వేసుకుని దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Masala Dosa with Rice Flour
పెరుగు (Getty Images)
  • మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం దోశ మీద ఏదైనా కారప్పొడిని చల్లుకుని మధ్యలో ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న మసాలా మిశ్రమాన్ని ఉంచి దోశను ఫోల్డ్​ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సిన దోశలుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే బియ్యప్పిండితో మసాలా దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Masala Dosa with Rice Flour
బియ్యప్పిండితో మసాలా దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • దోశ పిండి మరీ జారుడుగా, మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు. కాబట్టి పైన చెప్పినట్లుగా కప్పు బియ్యప్పిండి, అరకప్పు బొంబాయి రవ్వకు సరిపడేలా అర కప్పు పెరుగు, కప్పున్నర నీళ్లు వాడుకుంటే కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది.
  • మీకు మసాలా దోశ వద్దనుకుంటే నార్మల్​గానే బియ్యప్పిండిని గ్రైండ్​ చేసి నేరుగా దోశలు పోసుకుంటే సరిపోతుంది. మసాలా ప్రిపరేషన్​ అవసరం లేదు.
  • దోశలు పోసే ప్రతిసారి ముందుగా పెనంపై నీళ్లు చల్లి టిష్యూతో తుడిచి నూనె అప్లై చేసి ఉల్లిపాయతో స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దోశ అన్ని వైపులా పర్ఫెక్ట్​గా కాలుతుంది.
  • బియ్యప్పిండిలో శనగపిండి వేసి గ్రైండ్​ చేసుకోవడం వల్ల దోశ రుచిగా ఉండటంతో పాటు ఎర్రగా కాలుతుంది. అయితే మీకు శనగపిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో పంచదార తీసుకోవచ్చు. అదే విధంగా బొంబాయి రవ్వ ప్లేస్​లో పచ్చి ఆలుగడ్డను తీసుకుని పొట్టు తీసి ముక్కలుగా చేసుకుని అయినా ఉపయోగించవచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

