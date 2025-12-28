ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే వెడ్డింగ్ స్టైల్ "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
మ్యారేజ్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ - ఈ రుచికి ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 12:56 PM IST
Sambar Prepare in Telugu : పెళ్లిళ్లలో చేసే సాంబార్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం! ఎన్ని కర్రీస్ ఉన్నా పక్కన పెట్టేసి దీనితోనే కొందరు భోజనం పూర్తి చేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ రెసిపీని ఇంట్లో చేసినప్పుడు ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని చెబుతుంటారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి చేశారంటే సేమ్ బయట తిన్నట్టుగానే వస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - ముప్పావు కప్పు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- చింతపండు - 75 గ్రాములు
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- సాంబార్ పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- సాంబార్ (చిన్న) ఉల్లిపాయలు - 20
- ఫ్రెంచ్బీన్స్ - 3
- పచ్చిమిర్చి - 4
- సొరకాయ ముక్కలు - 8
- మునక్కాడ ముక్కలు - 8
- తీపి గుమ్మడికాయ ముక్కలు - 8
- క్యారెట్ ముక్కలు - అర కప్పు
- క్యాప్సికం ముక్కలు - అర కప్పు
- టమోటాలు - 2
- వంకాయ - 1
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో పావు కప్పు పెసరపప్పు, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కూరగాయలను తరిగి ఉంచాలి. అలాగే మరో కప్పులో 75 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు కుక్కర్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, పెసరపప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. 4 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పును పప్పు గుత్తితో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, రెండు టీ స్పూన్ల సాంబార్ పొడి వేసి కలపాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, 20 సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, 8 సొరకాయ ముక్కలు, ఐదు మునక్కాడ ముక్కలు, 8 తీపి గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, అర కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు, టమోటా, వంకాయ ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ముక్కలను 3 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత 250 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి ముక్కలను ఉడికించాలి. ఇవి మెత్తబడిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న చింతపండు రసం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత రుబ్బి పెట్టుకున్న కందిపెసరపప్పు మిశ్రమం, 300 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, మూడు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న సాంబార్లో వేసి కలపాలి. చివరన కొత్తిమీర యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే పెళ్లిళ్ల స్పెషల్ సాంబార్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
