బరాత్​కు కాసేపు విరామం - మూణ్నెళ్ల తర్వాత కలుద్దాం!

- ఫిబ్రవరి వరకు ముహూర్తాల్లేవ్! - పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలకు "మూఢం"

Marriage Muhurat in December
Marriage Muhurat in December (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Marriage Muhurat in December : నిన్నామొన్నటి వరకు గల్లీల్లో బ్యాండ్ బాజాలు మార్మోగాయి. బరాత్ లో జనం చిందులేశారు. అయితే రేపటితో పూర్తిగా విరామం రానుంది. శుక్ర మౌఢ్యమి ప్రారంభం కాబోతుండడమే ఇందుకు కారణం. దీనివల్ల ముహూర్తాలు పెళ్లిళ్లు, గృహ ప్రవేశాలు వాయిదా పడనున్నాయి. మరి, ఈ పరిస్థితి ఎప్పటి వరకు ఉండనుంది? కేవలం పెళ్లిళ్లు, గృహ ప్రవేశాలకేనా? అన్ని ఫంక్షన్లకూ ఇదే స్థితి ఉంటుందా? పురోహితులు ఏమంటున్నారు? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

27 నుంచి :

నవంబర్ 26 వరకే ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. మరుసటి రోజు నుంచి శుక్ర మౌఢ్యమి మొదలవుతుంది. దాదాపు 83 రోజుల వరకు ఈ మౌఢ్యమి ఉంటుందని పురోహితులు చెబుతున్నారు. రాబోయే పుష్య, మాఘ మాసం వరకూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందట. ఈ లెక్క ప్రకారం ఈ నెల 26 నుంచి ఫిబ్రవరి 17 వరకు శుభకార్యాలకు ఎలాంటి ముహూర్తాలూ లేవని చెబుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది శుభకార్యాలను వాయిదా వేసుకుంటున్నారు.

అక్కడ వరకట్నం బ్యాన్- వరుడితో సమానంగా వధువుకు గౌరవం- బరాత్ భారం కూడా పెళ్లికొడుకుదే!

మౌఢ్యమి అంటే?

సూర్యునికి దగ్గరగా గురు, శుక్ర గ్రహాలు వచ్చే సమయాన్నే మౌఢ్యం అంటారని పురోహితుడు కృష్ణ తెలిపారు. దీన్నే కొన్ని ప్రాంతాల్లో "మూఢం" అంటారు. సహజంగా శుభకార్యాలు చేయాలంటే గురుడు బలం ఎక్కువగా ఉండాలని ఆయన చెబుతున్నారు. ఇంకా.. సంతోషాలు, సిరి సంపదలు దక్కాలంటే శుక్రుడు బలంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మూఢం సమయంలో ఈ పరిస్థితి ఉండదని, అందుకే.. శుభకార్యాలు నిర్వహించబోరని చెబుతున్నారు.

పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలతోపాటు దేవతల విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాలు కూడా చేయరని అంటున్నారు. అయితే, కొన్ని నిత్య కర్మలు, అనివార్యమైన కార్యక్రమాలకు మాత్రం ఈ దోషం వర్తించదని చెబుతున్నారు. ఈ మూఢం వల్ల శుభకార్యాలు ఆగిపోవడంతో ఇతర వ్యాపారాలు కూడా తగ్గిపోయే పరిస్థితి తలెత్తింది.

నిజానికి మాఘ మాసం అంటేనే పెళ్లి డప్పులు మార్మోగిపోతుంటాయి. ఇతర కార్యక్రమాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతాయి. ఫంక్షన్‌ హాళ్లకు భారీగా గిరాకీ ఏర్పడుతుంది. ముందే బుకింగ్ ఆయిపోతుంటాయి. కానీ, ఈ సంవత్సరం మూఢం రావడంతో ముహూర్తాలు లేకుండాపోయాయని, ఫలితంగా ఫంక్షన్ హాళ్లను బుక్ చేసుకునే వారే కరువయ్యారని హైదరాబాద్ లోని ఓ ఫంక్షన్ యజమాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మొత్తానికి మూడు మాసాల వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగనుంది. ఆ తర్వాతనే బ్యాండ్ బాజాలు షురూ కానున్నాయి. బరాత్ లో మార్మోగిపోనున్నాయి.

పెళ్లి విషయంలో వారు చాలా స్పెషల్- ఐదుసార్లు బరాత్​- ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే?

