ఎంబీఏ డ్రాపౌట్ నుంచి వాట్సప్ సీఈవోగా - "కునాల్ షా" విజయ ప్రస్థానం ఇది!
ఫ్రీ చార్జ్ స్థాపనతో వెలుగులోకి - క్రెడ్' వ్యవస్థాపకుడూ ఇతడే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 3:16 PM IST
Whatsapp CEO Kunal Shah : ఏదైనా సమస్య ఎదురైనపుడు చాలా మంది దానికి దూరంగా పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొంత మంది ఎదుర్కొని నిలబడితే అతి కొద్ది మాత్రమే దానిని పరిష్కరించేందుకు ముందుకొస్తారు. ఆ ప్రయత్నంలో సరికొత్త మార్గాలను ఆవిష్కరించి భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. అలాంటి వారిలో ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్ 'కునాల్ షా' ఒకరు. వాట్సప్ మెసెంజర్ సీఈఓగా నియమితుడైన కునాల్ షా విజయ ప్రస్థానం ఇదీ.
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క్రెడ్లో మెటా రూ.8550కోట్ల పెట్టుబడి
వాట్సప్ సీఈవో గా భారతీయుడైన కునాల్ షా ప్రముఖ ఫిన్టెక్ ప్లాట్ఫామ్ క్రెడ్ (CRED) వ్యవస్థాపకుడు. విల్ కాథ్కార్ట్ 2019 నుంచి వాట్సప్ యాప్ సీఈఓగా వ్యవహరిస్తుండగా ఇకపై కునాల్ షా సారథ్య బాధ్యతలు వహిస్తారని మెటా సీఈవో మార్క్ జుకర్బర్గ్ ఫేస్బుక్ వేదికగా ప్రకటించారు. తాము క్రెడ్లో రూ.8.55వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు మార్క్ వెల్లడించారు. నూతన బాధ్యతల నేపథ్యంలో కునాల్ క్రెడ్ సీఈవో బాధ్యతల నుంచి వైదొలగనున్నారు.
కునాల్ షా వాట్సప్ను ముందుండి నడిపిస్తారని మార్క్ పేర్కొన్నారు. క్రెడ్ను భారతదేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన టెక్నాలజీ కంపెనీలలో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దిన కునాల్ అనుభవం, నైపుణ్యం ఇకపై ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మెసేజింగ్ యాప్ను నడపడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. కోట్లాది యూజర్లు, లక్షలాది వ్యాపారులకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించడంలో తనతో కలిసి పనిచేయడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని జుకర్ బర్గ్ పేర్కొన్నారు.
పదింతల పనితీరు కనిపించాలి
వాట్సప్ సారథ్య బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత క్రెడ్ టీంను ఉద్దేశించి కునాల్ షా ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ పెట్టారు. "మీ సామర్థ్యానికి పది రెట్లు అధికంగా పనితీరు కనబరచాలని ఆశిస్తున్నా" అని క్రెడ్ టీమ్నుద్దేశించి పేర్కొన్నారు. క్రెడ్ సీఈవోగా కునాల్ షా వైదొలిగిన నేపథ్యంలో మిథున్ సంపత్ తాత్కాలిక సీఈవోగా వ్యవహరించనున్నారు.
ముంబైలో 1979లో జన్మించిన కునాల్ షా ఆన్లైన్ రీచార్జి ప్లాట్ఫాం 'ఫ్రీ చార్జ్'ను స్థాపించగా దానిని 2015లో స్నాప్ డీల్ కొనుగోలు చేసింది. ఆ తర్వాత క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ పేమెంట్ రివార్డ్స్ ప్లాట్ఫాం 'క్రెడ్'(CRED)ను స్థాపించాడు. దేశంలోని మొత్తం క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు పేమెంట్లలో 40 శాతానికి పైగా 'క్రెడ్' వేదికగానే జరుగుతుండడం విశేషం. 2018లో ప్రారంభమైన క్రెడ్ ఇపుడు 1.7 కోట్ల మంది నెలవారీ యూజర్లను కలిగి ఉంది. దాదాపు రెండేళ్ల పాటు క్రెడ్ అభివృద్ధి కోసం కునాల్ తీవ్రంగా కష్టపడ్డారు. 2018నుంచి 2020 వరకు రోజూ 18గంటలు శ్రమించారు. ఆరంభ ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న సమయంలో సిబ్బందిలో 15శాతం కోత విధించాల్సి వచ్చిందట.
ఎంబీఏ వదిలేసి
ముంబైలోని విల్న్ కాలేజీలో ఫిలాసఫీ చదివిన కునాల్ షా ప్రతీ విషయాన్ని లోతుగా పరిశీలించడం, పూర్తి స్తాయిలో అధ్యయనం చేసేవాడు. ఆ తర్వాత ఎంబీఏ ప్రోగ్రాంలో చేరి 2004లో మధ్యలో మానేశానని కునాల్ స్వయంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత 2009లో పైసా బ్యాక్ అనే క్యాష్ బ్యాక్ ప్రమోషన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ క్రమంలోనే మరొకరితో కలిసి ఫ్రీ చార్జ్ ఆవిష్కరించాడు. ఈ కంపెనీని స్నాప్ డీల్ కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఒప్పందం విలువ రూ.2800కోట్లు.
భారతీయ హ్యుమానిటీస్ గ్రాడ్యుయేట్లలో దాదాపు 42శాతం మంది టెక్ రంగాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్, UX డిజైన్ స్థానాల్లో కునాల్ షా వంటి విమర్శనాత్మక ఆలోచనా నైపుణ్యాలకు డిమాండ్ ఉందని హెచ్ఆర్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
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