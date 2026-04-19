మాల్స్లో మరమరాల ప్యాకెట్ తెస్తున్నారా?! - ఇలా ట్రై చేశారంటే సూపర్ స్నాక్!
మరమరాలతో ఇలా చేయండి - మర్చిపోలేని ఫ్లేవర్ ఆస్వాదిస్తారు!
maramaralu_mixture_recipe (Gettyimages)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 2:38 PM IST
MARAMARALU MIXTURE RECIPE IN TELUGU : ఇంట్లో మరమరాలు ఉన్నాయంటే చాలు! కాసింత ఎండు కారం, ఉప్పు, పచ్చి నూనె పోసి ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి కలిపి తింటుంటో ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, ఈసారి ఎప్పటిలాగా కాకుండా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మళ్లీ, మళ్లీ కావాలనేలా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మరమరాలు - 100 గ్రాములు
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 1
- నిమ్మచెక్క - 1
- పల్లీలు - గుప్పెడు
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- కారం - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1 (ఆప్షనల్)
- మామిడికాయ చట్నీ - 1 స్పూన్ (ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. శుభ్రం చేసుకున్న పుదీనా ఆకులు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే కొత్తిమీర కాడలతో సహా వేసుకోవాలి. చివరగా సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని ఓ నిమ్మచెక్క రసం పిండుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే ప్యాన్లో పల్లీలు వేసుకుని వేయించాలి. బాగా కలుపుతూ వేయించడం వల్ల మాడిపోయే అవకాశం ఉండదు. పల్లీలు రంగు మారగానే పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని మరమరాలు వేయించాలి. అవి జాగ్రత్తగా మాడిపోకుండా కలుపుతూ వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిగతా పదార్థాలు కలుపుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి.
- ఇపుడు ఓ చిన్న కప్పులోకి ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, చాట్ మసాలా వేసుకుని కలిపి మొత్తం మరమరాల్లో వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పుదీనా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన పల్లీలు కూడా వేసుకుని కలపాలి. అంతే! మరమరాలు గ్రీన్ కలర్లో కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. మీకు నచ్చితే ఇదే సమయంలో ఓ ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు.
- చాలా మంది మరమరాలు తీసుకురాగానే కారం, పచ్చి నూనె కలిపి తింటుంటారు. మరికొందరు మామిడికాయ చట్నీ కలిపి తింటుంటారు. ఎవరి టేస్ట్ వారిది. మీరు అందరికీ భిన్నంగా ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి టేస్టే చేయండి.
