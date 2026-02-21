ETV Bharat / offbeat

మరమరాలు, ఎగ్స్​తో టేస్టీ "ఆమ్లెట్​" -10 నిమిషాల్లోనే సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెడీ!

- ఆమ్లెట్​ను ఎప్పుడూ ఒకటే పద్ధతిలో వేస్తున్నారా? - ఇలా సరికొత్తగా ట్రై చేయండి!

Maramarala Omelette Recipe
Maramarala Omelette Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Maramarala Omelette Recipe: ఇంట్లో ఎగ్స్​ ఉంటే మెజార్టీ పీపుల్​ ఆమ్లెట్​ వేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. అందులోనూ చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో వేస్తుంటారు. మసాలా, స్పానిష్​, బ్రెడ్​ ఆమ్లెట్​ అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా మరమరాల ఆమ్లెట్​ తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. మరమరాలు, ఎగ్స్​ కాంబోలో చేసుకునే వీటిని అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే అస్సలు వద్దనరు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. 10 నిమిషాల్లో రెడీ. ఈ ఆమ్లెట్​ను పప్పు, రోటి పచ్చడి, సాంబార్​తో సైడ్​ డిష్​గా మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​, సాయంత్రం స్నాక్స్​గా కూడా ట్రై చేయవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మరమరాల ఆమ్లెట్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Maramarala Omelette Recipe
Maramarala Omelette Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మరమరాలు - 1 కప్పు
  • కోడిగుడ్లు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - పావు టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Maramarala Omelette Recipe
Maramarala Omelette Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయ, టమాటా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కోడిగుడ్లు పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. అనంతరం ఫోర్క్​ స్పూన్​ సాయంతో ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని బీట్​ చేసుకోవాలి.
Maramarala Omelette Recipe
Maramarala Omelette Recipe (Getty Images)
  • ఎగ్​ మిశ్రమంలో మరమరాలు, ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ధనియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఆమ్లెట్​ వేసుకునేందుకు సరిపడే పాన్​ పెట్టి నూనె లేదా బటర్​ వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్​ మిక్స్​ వేసి అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Maramarala Omelette Recipe
Maramarala Omelette Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం పాన్​పై మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి. ఆమ్లెట్​ ఓ వైపు మంచిగా కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి ఓ రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ఆమ్లెట్​ను రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. మరమరాల ఆమ్లెట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Maramarala Omelette Recipe
Maramarala Omelette Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మరమరాల్లో పొట్టు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జల్లెడలో వేసి జల్లించుకుని ఆ తర్వాత వాటిని ఉపయోగిస్తే సరి.
  • ఉల్లిపాయ, టమాటా వంటివాటిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుంటే బాగుంటుంది.
  • మరమరాల్లో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి. ఉప్పు ఎక్కువైతే ఆమ్లెట్​ అంతగా బాగోదు.
  • పైన చెప్పిన కొలతల ప్రకారం ఒకరికి ఈ ఆమ్లెట్​ సరిపోతుంది. మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మిగతా పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

