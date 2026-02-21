మరమరాలు, ఎగ్స్తో టేస్టీ "ఆమ్లెట్" -10 నిమిషాల్లోనే సూపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ!
- ఆమ్లెట్ను ఎప్పుడూ ఒకటే పద్ధతిలో వేస్తున్నారా? - ఇలా సరికొత్తగా ట్రై చేయండి!
Published : February 21, 2026 at 3:55 PM IST
Maramarala Omelette Recipe: ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉంటే మెజార్టీ పీపుల్ ఆమ్లెట్ వేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. అందులోనూ చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో వేస్తుంటారు. మసాలా, స్పానిష్, బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా మరమరాల ఆమ్లెట్ తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. మరమరాలు, ఎగ్స్ కాంబోలో చేసుకునే వీటిని అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే అస్సలు వద్దనరు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. 10 నిమిషాల్లో రెడీ. ఈ ఆమ్లెట్ను పప్పు, రోటి పచ్చడి, సాంబార్తో సైడ్ డిష్గా మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, సాయంత్రం స్నాక్స్గా కూడా ట్రై చేయవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మరమరాల ఆమ్లెట్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 1 కప్పు
- కోడిగుడ్లు - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటా - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఉల్లిపాయ, టమాటా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కోడిగుడ్లు పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. అనంతరం ఫోర్క్ స్పూన్ సాయంతో ఎగ్ మిశ్రమాన్ని బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్ మిశ్రమంలో మరమరాలు, ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆమ్లెట్ వేసుకునేందుకు సరిపడే పాన్ పెట్టి నూనె లేదా బటర్ వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిక్స్ వేసి అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఆమ్లెట్ ఓ వైపు మంచిగా కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి ఓ రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఆమ్లెట్ను రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. మరమరాల ఆమ్లెట్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మరమరాల్లో పొట్టు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జల్లెడలో వేసి జల్లించుకుని ఆ తర్వాత వాటిని ఉపయోగిస్తే సరి.
- ఉల్లిపాయ, టమాటా వంటివాటిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది.
- మరమరాల్లో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి. ఉప్పు ఎక్కువైతే ఆమ్లెట్ అంతగా బాగోదు.
- పైన చెప్పిన కొలతల ప్రకారం ఒకరికి ఈ ఆమ్లెట్ సరిపోతుంది. మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మిగతా పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
