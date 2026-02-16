ETV Bharat / offbeat

Maramarala Mixture
Maramarala Mixture (ETV Bharat)
Maramarala Mixture: ఇంట్లో మరమరాలు ఉంటే చాలా మంది ముంతమసాలా చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే దోశలు, ఇడ్లీ వంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? మరమరాలతో కరకరలాడే మిక్చర్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నార్మల్​గా మిక్చర్​ చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్​ ఉంటుంది. శనగపిండిని బూందీగా దూసి వేయించి, పల్లీలు సహా ఇతర పదార్థాలు వేయించాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్​తో కూడుకున్న పని. కానీ మరమరాల మిక్చర్​ను​ కేవలం 10 నిమిషాల్లో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి రాగానే వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీనిని ఓ రెండు రోజుల పాటు స్టోర్​ చేసుకోవచ్చు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయ మరి లేట్​ చేయకుండా మరమరాల మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Maramarala Mixture
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మరమరాలు - 2 కప్పులు
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - 1 టీస్పూన్​
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పుట్నాలపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • పసుపు - చిటికెడు
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చాట్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • పంచదార పొడి - 1 టీస్పూన్​
Maramarala Mixture
పుట్నాలపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టుతో సహా ఉంచి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మరమరాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కాస్త క్రిస్పీగా అయ్యేవరకు వేయించాలి.
  • మరమరాలు కాస్త క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి నూనె, నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. పల్లీలు సగం మేర వేగినాక పుట్నాలపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Maramarala Mixture
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇవి కూడా వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ చక్కగా వేగినాక పసుపు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపులోకి వేయించిన మరమరాలు, ఉప్పు, కారం, చాట్​ మసాలా, పంచదార పొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మరమరాల మిక్చర్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Maramarala Mixture
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • మరమరాలను మరీ ఎక్కువ సేపు కాకుండా కాస్త క్రిస్పీగా మారేవరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువసేపు కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. మెత్తబడవు.
  • మీరు తీసుకున్న మరమరాలు కాస్త ఉప్పగా ఉంటే ఉప్పును చూసి యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • పంచదార పొడి వేసుకుంటే ఈ మిక్చర్​ టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.
Maramarala Mixture
మరమరాల మిక్చర్​ (ETV Bharat)

