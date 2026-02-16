కరకరలాడే "మరమరాల మిక్చర్" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు స్నాక్స్గా బెస్ట్!
-మరమరాలతో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన రెసిపీలు చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా మిక్చర్ చేసుకోండి!
Published : February 16, 2026 at 5:04 PM IST
Maramarala Mixture: ఇంట్లో మరమరాలు ఉంటే చాలా మంది ముంతమసాలా చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే దోశలు, ఇడ్లీ వంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? మరమరాలతో కరకరలాడే మిక్చర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నార్మల్గా మిక్చర్ చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. శనగపిండిని బూందీగా దూసి వేయించి, పల్లీలు సహా ఇతర పదార్థాలు వేయించాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్తో కూడుకున్న పని. కానీ మరమరాల మిక్చర్ను కేవలం 10 నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీనిని ఓ రెండు రోజుల పాటు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయ మరి లేట్ చేయకుండా మరమరాల మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 2 కప్పులు
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టీస్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పుట్నాలపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- పసుపు - చిటికెడు
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- పంచదార పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టుతో సహా ఉంచి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మరమరాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కాస్త క్రిస్పీగా అయ్యేవరకు వేయించాలి.
- మరమరాలు కాస్త క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి నూనె, నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. పల్లీలు సగం మేర వేగినాక పుట్నాలపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి కూడా వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవన్నీ చక్కగా వేగినాక పసుపు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపులోకి వేయించిన మరమరాలు, ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా, పంచదార పొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మరమరాల మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మరమరాలను మరీ ఎక్కువ సేపు కాకుండా కాస్త క్రిస్పీగా మారేవరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువసేపు కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. మెత్తబడవు.
- మీరు తీసుకున్న మరమరాలు కాస్త ఉప్పగా ఉంటే ఉప్పును చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి.
- పంచదార పొడి వేసుకుంటే ఈ మిక్చర్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
