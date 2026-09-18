'వంగ మామిడి' రుచి చూశారా? - దొరికితే వదలొద్దంటున్న నిపుణులు!
వంకాయ రంగు, తాటి ముంజకాయలాంటి పండు - ఎన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:50 PM IST
Mango Steen Fruit : పండ్లలో రారాజు మామిడి పండు అని అందరికీ తెలుసు. మరి రాణి ఏదో తెలుసా? మ్యాగో స్టీన్. దీన్నే వంగ మామిడి అంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అరుదుగా లభించే ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది ఎక్కువగా ఆగ్నేయాసియాలో మన దేశంలోని కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక దక్షిణ ప్రాంతంలో పండుతుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లోని భిన్నమైన వాతావరణం ఇందుకు అనుకూలిస్తుంది. అధిక వేడి, తేమ, వర్షాలు మ్యాంగో స్టీన్ చెట్ల పెరుగుదలకు సహకరిస్తాయి. ఇక ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఎగుమతి చేసే దేశం థాయిలాండ్ కాగా, మన దేశంలో కేరళలోని చలకుడి, తమిళనాడులోని పొలాచ్చి, కూనూరు, పళని కొండల్లో ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు. ఎన్నో పోషకాలు, హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ పండును అస్సలు వదలొద్దంటున్నారు నిపుణులు.
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మ్యాంగోస్టీన్ విశేషాలివీ
- ఈ పండ్లు చూడటానికి వంకాయ రంగులో, గుండ్రంగా, తాటి ముంజకాయలా కనిపిస్తాయి. లోపల దూదిలా తెల్లటి గుజ్జు ఉంటుంది. తీపి, పులుపు కలిసిన రుచి.
- ఇందులో ఉండే జాంతోన్స్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఉండే ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ను బయటకు పంపించి కణాలను సంరక్షిస్తాయి.
- ఈ పండులో ఉండే ఆల్ఫా మ్యాగోస్టైన్ అనే జాంతోన్ సమ్మేళనానికి యాంటీ ఇన్ప్లేమేటరీ గుణాలుంటాయి. ఇది శరీరంలో వచ్చే వాపులను నివారిస్తుంది.
- విటమిన్ సి ఉండటంతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి వ్యవస్థ మరింత బలపడుతుంది. సీజనల్గా వచ్చే దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- ఈ పండు తింటే శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రై గ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలు తగ్గి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. రక్తనాళాల్లో ఏమైనా సమస్యలుంటే తొలగిపోతాయి.
- ఇందులో ఉండే పొటాషియం రక్తసరఫరాను మెరుగుపరుస్తుంది. దీంతో రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. గుండె జబ్బులు రాకుండా నివారించే శక్తి ఈ పండ్లకుంది.
- కెలోరీలు తక్కువ. ఫైబర్ ఎక్కువ. దీంతో జీర్ణ వ్యవస్థ సవ్యంగా పనిచేస్తుంది. వీటిని తింటే కడుపు నిండిన భావనతో ఆహారం పరిమితంగా తింటాం. బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
- ఈ పండ్లలో పోషకాలకు యాంటీ క్యాన్సర్ గుణాలున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. వీటిని తరచూ తినడం వల్ల క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.
- వీటిలో యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా చర్మంపై ముడతలు, మచ్చలు ఉంటే తొలగిపోతాయి. ముఖం కాంతివంతంగా ఉంటుంది.
- మ్యాంగో స్టీన్తో అనేక రకాల టీ పొడులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 'ట్రాపికల్ పండ్ల రాణి'గా పిలిచే ఈ పండులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో లభించే గ్జాంతోన్స్ రోగనిరోధక శక్తి పెంపునకు దోహదం చేస్తుంది.
- జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంతో పాటు టాక్సిన్లను బయటకు పంపించడంలో సహాయపడుతుంది.
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