ఏఐతో "మామిడి పండ్ల" సాగు - ఎకరానికి 12 టన్నుల దిగుబడి!

దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్‌ డెన్సిటీ మ్యాంగో ఫార్మింగ్‌ - ఏఐతోనే అన్ని పనులు పూర్తి!

Quantum Density Mango Farming
Published : May 17, 2026 at 11:33 AM IST

MangoMaze Farm in Karnataka : మనకు ఏ సందేహం వచ్చినా గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తాం. అయితే ఇప్పుడు ఆ రోజులు దూరమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే అంతకు ఎన్నో రెట్లు మెరుగైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది. ఇది సమాచారాన్ని కావాల్సిన రీతిలో అందించడమే కాకుండా విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం ఇలా అనేక రకాల సేవలను అందిస్తూ మనిషి జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ ఏఐ సాయంతోనే టన్నుల కొద్ది మామిడి పండ్లను పండిస్తున్నాడు ఓ రైతు! మరి అదెంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

ఫలాల్లో రారాజుగా మామిడిని పిలుస్తారు. ఆ మామిడిలో రారాజు అల్ఫాన్సో. మన దగ్గర్నుంచి విదేశాలకి ఎక్కువగా ఎగుమతయ్యే రకం ఇదే! అయితే ఇది అన్నిచోట్లా పండదు. దానికి తగిన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండాలి. అయితేనేం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ సాయంతో దాన్ని పండిస్తున్నాడు సూరజ్ పాణిగ్రాహి అనే రైతు. ఈ మామిడి తోట పేరు మ్యాంగో మేజ్‌. ఏపీ హిందూపురానికి దగ్గర కర్ణాటక సరిహద్దుల్లోని తుమ్కూరు జిల్లాలో ఉంది. మొత్తం పదిహేను ఎకరాల్లో విస్తరించిన ఈ తోట ఓ స్టార్టప్‌లాంటిది.

ఈ తోటకు ఆధునిక టెక్‌ స్టార్టప్‌లకి సీటీఓ(చీఫ్‌ టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్‌)లు ఉన్నట్టే ఉన్నారు. ప్రశాంత్‌ అనే ఆ సీటీఓనే ఈ తోటలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ వ్యవహారాలన్నీ చూస్తారు! 15 ఎకరాల తోటకి సీటీఓలూ ఏఐలూ ఎందుకూ అనుకుంటున్నారు కదా? అక్కడే అసలైన విషయం ఉంది. సాధారణంగా ఏ మామిడి తోటలోనైనా సరే ఎకరానికి ఎక్కువలో ఎక్కువగా 80 మొక్కలే నాటతారు. కానీ మ్యాంగో మేజ్‌లో ఎకరానికి దాదాపు 1500 మొక్కలు పెంచుతున్నారు. ఇలా ఇక్కడ మొత్తం 25,000ల మొక్కలున్నాయి.

మ్యాంగో మేజ్​లో మామిడి కాయలు (ETV Bharat)

క్వాంటమ్‌ డెన్సిటీ మ్యాంగో ఫార్మింగ్‌ : మొక్కకీ మొక్కకీ మధ్య 3 అడుగులు, మొక్కల వరసల మధ్య 7 అడుగులు మాత్రమే ఎడం ఉంచడంతోనే ఇది సాధ్యమైంది. దగ్గరదగ్గరగా ఇంత ఎక్కువగా మొక్కల్ని పెంచడాన్ని క్వాంటమ్‌ డెన్సిటీ మ్యాంగో ఫార్మింగ్‌ అంటారు. మనదేశంలో ఈ విధానాన్ని తొలిసారి పరిచయం చేసింది ఈ తోటలోనే. మరోవైపు ఇంత దగ్గరగా మొక్కల్ని పెంచితే చీడపీడలు సోకే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాక వీటికి అవసరమయ్యే పోషకాలను ఇవ్వడం కూడా ఇబ్బందే. పైగా వీళ్లు పండించేది అన్ని వాతావరణాలను తట్టుకోలేని అల్ఫాన్సో!

అందుకే ఇక్కడే ఈ తోటకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ తోడ్పడుతోంది. అది ఎలాగంటే వ్యవసాయంలో డ్రోన్​లను ఉపయోగిస్తూ ఎరువులు చల్లడం, పురుగుమందులు పిచికారీ చేయడానికి వాడుతున్నారు. కానీ మ్యాంగో మేజ్‌లోని అత్యాధునిక ఏఐ డ్రోన్​లు అలాంటివేవీ చేయవు. ఇవి వారానికోసారి మొక్కమొక్కనీ స్కాన్‌ చేస్తూ ప్రతిదీ పరిశీలిస్తుంటాయి. ప్రతి మొక్క ఆరోగ్యాన్నీ, వాటికి కావాల్సిన నీటి శాతాన్నీ మైక్రో న్యూట్రియంట్‌నీ అంచనా వేస్తాయి.

ఈ డ్రోన్‌లకి తోటలో ఉన్న సోలార్‌ మినీ వాతావరణ కేంద్రం కూడా సహాయపడుతుంది. అది రానున్న నాలుగైదు రోజుల్లో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో చూచాయగా ఓ అంచనానిస్తుంది. అటు డ్రోన్‌లూ, ఇటు మినీ వాతావరణ కేంద్రమూ. ఈ రెండు వ్యవస్థలూ తమ సమాచారాన్ని ఏఐ డ్యాష్‌బోర్డుకి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. దాన్నిబట్టి ఏ మొక్కకి ఎంతమేరకు నీరు కావాలో, ఎంత ఎరువు అవసరమో ఆ డ్యాష్‌బోర్డు నిర్ణయిస్తుంది.

దీని సూచనల మేరకు ఐఓటీతో పనిచేసే డ్రిప్‌ ఇరిగేషన్‌ వ్యవస్థ దానికదే మొక్కలకి నీటిని, పోషకాలను అందిస్తుంది. ఈ మొత్తం వ్యవస్థలో మానవప్రమేయం చాలా తక్కువ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ డ్యాష్‌బోర్డుని పర్యవేక్షించేవాళ్లూ, కొమ్మకత్తిరింపులకీ పండ్లకోతలకీ శ్రామికులూ ఉంటారు అంతే. అలా ఈ విధానంతో 70 శాతం సాగునీటిని ఆదా చేస్తున్నారు. సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఎకరానికి మూడు టన్నులు అల్ఫాన్సోలు వస్తే ఈ పద్ధతిలో 12 టన్నులు వస్తున్నాయి. అంటే నాలుగురెట్లు ఎక్కువన్నమాట. క్వాంటమ్‌ డెన్సిటీ మ్యాంగో ఫార్మింగ్‌ అన్న ఈ సరికొత్త విధానంపైన చుట్టు ఉన్న అన్నదాతలకు ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తున్నాడు మ్యాంగో మేజ్‌ వ్యవస్థాపకుడు సూరజ్‌ పాణిగ్రాహి. సూరజ్‌ ఇవన్నీ చేయడం వెనక ఓ పెద్ద కథే ఉంది.

యూరప్‌ని చూసి : సూరజ్‌ పాణిగ్రాహి ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి. బిట్స్‌ పిలానీలో ఇంజినీరింగ్‌ అయిపోయాక నోకియా, విప్రో, మేక్‌ మై ట్రిప్‌ తదితర సంస్థల కోసం యూరప్‌లోని పలు దేశాల్లో సూరజ్ పనిచేశాడు. అప్పుడే అక్కడి భారీ ద్రాక్షతోటల్ని చూశాడట. క్వాంటమ్‌ డెన్సిటీ ఫార్మింగ్‌తోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​తో వాళ్లు సాధిస్తున్న దిగుబడుల్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడట. ఆ ద్రాక్షలకన్నా మన అల్ఫాన్సో మామిడి పండ్లకు ఏం తక్కువ ఏఐతో మనమూ ఇదే స్థాయి నాణ్యతా దిగుబడీ సాధించొచ్చు కదా అని ఆయనకి అనిపించింది.

దీంతో సూరజ్​ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి భారత్‌కి వచ్చేశాడు. తుమ్కూరు దగ్గర 15 ఎకరాల పంట భూమిని కొని ఎన్నో ప్రయోగాలూ, మరెన్నో వైఫల్యాల తర్వాత 2021లో మ్యాంగో మేజ్‌ సృష్టించాడు. అన్నట్టు సూరజ్‌ తమ అల్ఫాన్సో మామిడిపళ్ల మార్కెటింగ్‌ కోసం సంవత్సరంలో ఎక్కువ కాలం బార్సెలోనాలోనే ఉంటాడు. ఆయనకు ఈ తోటకి సంబంధించిన రోజువారీ విషయాలపైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ ఏ పూటకాపూట సమాచారం ఇస్తూ ఉంటుందట.

