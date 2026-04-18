ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే మామిడి పండ్లు - మన దేశంలో ప్రధాన రకాలివే!

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగినపల్లిదే హవా - మహారాష్ట్ర ఆల్ఫోన్సో ధర ఎక్కువే!

indian_mango_varieties
indian_mango_varieties
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Mango Varieties : మామిడిపండ్ల సీజన్​ వచ్చిందంటే చాలు! బంగినపల్లి, తోతాపురి, రసాలు ఇలా ఎన్నో రకాల పండ్లు మార్కెట్​లో నోరూరిస్తుంటాయి. మామిడిపండ్ల ప్రియులు కనీసం ఐదారు రకాల పండ్లైనా టేస్ట్ చేయకుండా ఉండలేరు. పండు ఏదైనా సరే రుచి, రంగు, ఆకారం ఆధారంగా అవి భిన్నంగా కనిపిస్తుంటాయి. కొన్నింట్లో రసం ఎక్కువగా ఉంటే మరికొన్ని పండ్లలో పీచు అధికంగా ఉంటుంది. ఇంకొన్ని పండ్లు గుజ్జు ఎక్కువగా పీచు తక్కువగా ఉంటాయి. అసలు పండ్లలోనే రారాజు అని చెప్పుకొనే మామిడిపండ్లు ఎన్నిరకాలు? ఎక్కడెక్కడ ఏఏ రకం పండ్లు ఉత్పత్తి అవుతాయో తెలుసా?

రాష్ట్రాలకు "FSSAI" అలర్ట్! - కల్తీ మామిడిపండ్లను ఇలా ఈజీగా గుర్తించండి!

దేశంలో దాదాపు 1500రకాల మామిడి పండ్లు ఉన్నా ప్రధానంగా 15పండ్లను గుర్తించారు. ఇవన్నీ వేర్వేరు రంగు, రుచి, ఆకారం కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని తక్కువ బరువు ఉంటే మరి కొన్ని అధిక బరువు, పల్చని తొక్క, సువాసనతో ఆకర్షిస్తుంటాయి.

indian_mango_varieties
indian_mango_varieties (Gettyimages)

తోతాపురి

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తోతాపురి రకం గురించి తెలియని వారుండరంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందేమీ లేదు. ఇవి ఆకుపచ్చ రంగులో, పొడవుగా, చిలుక ముక్కు ఆకారంలో ఉంటాయి. వీటి నుంచి గుజ్జు అస్సలు రాదు. పండుగా మారడం చాలా అరుదు. కాయ దశలోనే ముక్కలు కట్ చేసుకుని తింటుంటారు. ఈ పండ్లు ఎక్కువగా ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటకల్లో సాగు చేస్తున్నారు.

హాపుస్

సహజమైన సువాసన కలిగిన హాపుస్ జాతి మామిడి పండ్ల ధర కాస్త ఎక్కువే. ఇవి మహారాష్ట్రలో పురుడుపోసుకుని గుజరాత్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు విస్తరించాయి. పీచు లేకుండా పూర్తి గుజ్జు కలిగిన హాపుస్ పండ్లు కుంకుమపువ్వు రంగులో ఉంటాయి.

సింధూర

చూడడానికి ఎర్రగా కనిపించే ఈ మామిడిపండ్ల రుచి కాస్త తియ్యగా, మరికాస్త పుల్లగా ఉంటుంది. కానీ, చాలా సువాసన కలిగి ఉంటుంది. పైకి ఎర్రగా ఉన్నా లోపల గుజ్జు పచ్చగా ఉంటుంది.

బంగినపల్లి

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మార్కెట్లో ఎక్కువగా దొరికే మామిడి పండ్లు ఈ రకానివే. కర్నూలు జిలా బనగానపల్లెలో సృష్టించిన ఈ రకం ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా సాగవుతోంది. లేతపసుపు రంగులో ఉండే బంగినపల్లి రుచి అద్భుతం. ఇవి పచ్చిగా, పండిన తర్వాత కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

రత్నగిరి ఆల్ఫాన్సో

మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి, దేవ్‌గఢ్, రాయగఢ్ ప్రాంతాల్లో రత్నగిరి మామిడి పండ్లు లభిస్తాయి. ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రంగులో కనిపించే ఈ మామిడి పండు బరువు 300 గ్రాముల వరకూ ఉంటుంది. అల్ఫోన్సో రకం పండ్లు భారతదేశంలో లభించే మేలైన రకం, అత్యంత ఖరీదైనది కావడం గమనార్హం.

indian_mango_varieties
indian_mango_varieties (Gettyimages)

చౌసా

బీహార్​లో చౌసా దిగుబడి అధికంగా ఉంటుంది. మొగల్స్ కాలం నుంచే ఇక్కడ దీనిని సాగు చేస్తున్నారు. తియ్యగా, గుజ్జు కలిగి ఉండే ఈ పండ్లు పసుపు, బంగారు వర్ణంలో ఉంటాయి. తొక్క పసుపు రంగులో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

రస్‌పురి

కర్ణాటకలోని మైసూరు ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ రస్​పురి రకం 'మామిడి పండ్ల రాణి' అంటుంటారు. మే నుంచి జాన్ నెలాఖరుల్లో ఎక్కువగా దిగుబడి వస్తుంది. గుండ్రని ఆకారం, ఐదారు అంగుళాల పొడవుంటాయి.

పైరి

సీజన్​లో ముందుగా మార్కెట్లోకి వచ్చే మామిడి రకం పైరి. చూడడానికి ఎరుపు రంగులో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నా రుచి పులుపు. గుజరాత్​లో ఆమ్చూర్ తయారీలో ఈ రకం పండ్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.

హిమ్‌సాగర్

పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా మధ్య హిమ్​సాగర్ రకం మామిడి పండ్లు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి. సగటున పావుకేజీ బరువుండే ఈ పండ్లలో గుజ్జు ఎక్కువగానే ఉంటుంది. పైకి ఆకుపచ్చని రంగు, లోపల పసుపు పచ్చ గుజ్జు సువాసనతో ఉంటుంది.

నీలం

దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా సాగు చేసే రకం నీలం. పచ్చళ్లు ఎక్కువగా పెడుతుంటారు. ఇవి పరిమాణంలో చిన్నవిగా రుచిలో పుల్లగా ఉంటాయి. కొన్ని రకాల్లో పిండి పదార్థం, కొన్ని రకాల్లో పీచు అధికంగా ఉంటుంది.

indian_mango_varieties
indian_mango_varieties (Gettyimages)

మాల్గోవా

చూడడానికి బొప్పాయి సైజులో కనిపించే మాల్గోవా పండ్లు గుండ్రంగా, చిన్న పిక్కను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి తినడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. రుచి కాస్త చప్పగా అనిపిస్తుంది. ఆకపచ్చ, పసుపు రంగులు కలగలిసి రూపంలో గుండ్రంగా ఉంటాయి.

మాల్దా

మాల్దా రకం బీహార్‌లో 'మామిడి పండ్ల రాజు' అని పిలుస్తుంటారు. ఇందులో పీచు తక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని ఎక్కువగా పచ్చళ్ల తయారీలో ఉపయోగిస్తుంటారు. కాయలు పుల్లగా, పండ్లు తియ్యగా ఉండడం దీని ప్రత్యేకత.

లంగ్రా

ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో లంగ్రా రకం మామిడి పండ్లు ఎక్కువగా లభిస్తుంటాయి. వారణాసిలో పుట్టిన ఈ రకం మామిడి అండాకారంలో, ఆకుపచ్చ రంగులో కనిపిస్తుంది.

కేసర్

గుజరాత్​లో సాగు చేసే కేసర్ మామిడి పండ్లు ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని గుజ్జు రంగు కుంకుమపువ్వు సువాసనను పోలి ఉండడం వల్ల ఆ పేరు వచ్చిందని చెప్తుంటారు. జునాగఢ్ నవాబులు సాగు చేసిన ఈ రకం ప్రస్తుతం అహ్మదాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో అధికంగా పండుతోంది.

బాదామి

కర్ణాటక ప్రధాన మామిడి రకం బాదామి. ఇది తినడానికి పలుచని తొక్క, ఎక్కువ గుజ్జుతో ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అందుకే దీనిని కర్ణాటక ఆల్ఫోన్స్ అంటుంటారు. ఏప్రిల్​లోనే ఇది మార్కెట్లోకి వస్తుంది. పై తొక్క బంగారు పసుపు, ఎరుపు రంగుల్లో ఉంటుంది.

దానిమ్మ పండ్లలో ఎన్ని గింజలుంటాయో తెలుసా? - ఆపిల్ నీళ్లలో ఎందుకు తేలుతుంది?

మామిడి రంగుని చూసి మురిసిపోవద్దు - మెరిసేవన్నీ మంచివి కావు !

TAGGED:

INDIAN MAIN MANGO VARIETIES
HOW MANY TYPES OF MANGOES IN INDIA
MANGO VARIETIES IN INDIA
మామిడి పండ్ల రకాలు
INDIAN MANGO VARIETIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.