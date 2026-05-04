అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకోకండి! - కల్తీ మామిడి పండ్లను ఇలా గుర్తించండి!
మార్కెట్లో రసాయనాలతో మాగబెడుతున్న మామిడి - ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న వ్యాపారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 3:20 PM IST
Adulterated Mangoes in Market : సమ్మర్ అంటేనే మామిడి పండ్లకు పెట్టింది పేరు. వీటిని చూడగానే నోరూరుతుంది. కానీ టేస్ట్ చూస్తే చేదు అనుభవం మిగలక తప్పదు. ఎందుకంటే మామిడి పండు చూడ మేలిమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడ రసాయనాలుండు. ఫలరాజం గురించి ఇలా చెప్పుకోవాల్సి వస్తోంది. అత్యాశకు పోయి ప్రజల ఆరోగ్యంతో వ్యాపారులు చెలగాటమాడుతున్నారు. పక్వానికి రాని కాయలను విష రసాయనాలతో మాగబెడుతున్నారు. అలాంటి పండ్లు తింటే ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. మరి అసలు కల్తీ ఎలా జరుగుతుంది? వీటిని తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు? దీనిని ఎలా గుర్తించాలి? అనే తదితర వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మామిడి పండ్లను మాగబెట్టే విధానం :
పండ్లను కృత్రిమంగా మాగబెట్టడానికి కారణమూ ఉంది. సాధారణంగా పంట చేతికి వచ్చాక వాటిని వేరు చోటకు తరలించాలంటే రవాణాకు చాలా రోజుల సమయం పడుతుంది. కాయలు సహజంగా పండే వరకూ ఎదురు చూడడం కష్టం. అంతేకాకుండా పండ్లు అయ్యాక వాటిని రవాణా చేస్తే, దారిలోనే అవి కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే అవి పండక ముందే కోసి రవాణా సౌకర్యం కోసం ఇలా కృత్రిమంగా మాగ బెడుతున్నారు.
మామిడి పండ్లను నిబంధనల ప్రకారమే మాగబెట్టాలి. ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రకారం ప్రభుత్వం కార్బైడ్ ఎసిటిలిన్ రసాయనంపై నిషేధం విధించింది. 20 కిలోల పండ్లకు ఐదు గ్రాముల చొప్పున ఇథిలిన్ ఉపయోగించాలి. అలా కాకుండా వ్యాపారులు పండ్లు పసుపుగా కనిపించేందుకు కార్బైడ్ను వాడుతున్నారు. దీని వల్ల పచ్చికాయలు సైతం మెత్తగా అయిపోతాయి. కోసి చూస్తే లోపల తెల్లగా కనిపిస్తాయి. సహజ సిద్ధంగా పండినవాటికి మంచి వాసన, టేస్ట్ ఉంటాయి. లోపల గుజ్జు పసుపు రంగులో ఉంటుంది.
జైలు శిక్ష - జరిమానా :
ఆహార సంరక్షణ ప్రమాణాల చట్టం-2006 ప్రకారం పండ్లను మగ్గబెట్టేందుకు కాల్షియం కార్బైడ్ను ఉపయోగించడం నేరం. ఎవరైనా ఈ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే మగ్గబెట్టిన వారితో పాటు అమ్మినవారికి సైతం సంవత్సర జైలు శిక్ష, రూ.3 లక్షల వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.
తింటే అనర్థాలివీ :
- చిన్నారుల్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
- మూత్రపిండాలు, కాలేయం, క్యాన్సర్, అల్సర్, జీర్ణకోశ వ్యాధులతో పాటు నరాల బలహీనత, తిమ్మిర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- కాల్షియం కార్బైడ్ ద్వారా వెలువడే ఎసిటిలిన్ వాయువు నాడీ వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపడంతో దీర్ఘకాలిక మత్తు, తలనొప్పి, శక్తిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
- గర్భిణుల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది.
తేడాను గమనించండి :
- మామిడి పండ్లు అన్నీ ఒకే వర్ణంలో నిగనిగలాడితే అవి సహజంగా పండినవి కావు. తొక్క తీసి చూస్తే పచ్చిగా ఉంటాయి. ఇవి కార్బైడ్ పండ్లు.
- సహజంగా పండినవి అన్నీ ఒకేలా ఉండవు. పట్టుకోగానే కమ్మని వాసనను వెదజల్లుతాయి.
కల్తీ మామిడి పండ్లను గుర్తించే పద్ధతులు :
- వాటర్ టెస్ట్ : ముందుగా ఓ బకెట్ లేదా వెడల్పాటి గిన్నెలో వాటర్ పోయాలి. ఇప్పుడు మామిడి పండ్లు తీసుకుని నీటిలో ఉంచాలి. మామిడి పండ్లు నీటిలో మునిగిపోతే అవి సహజంగా పండినవి అని గ్రహించాలి. అవే తేలుతుంటే కృత్రిమంగా పండించినట్లు.
- బేకింగ్ సోడాతో : వంటలు, ఇంటి పనుల కోసం ఉపయోగించే బేకింగ్ సోడాతో కూడా మామిడి పండ్ల కల్తీని నిర్ధారించవచ్చు. ఇందుకోసం ఓ గిన్నెలో నీటిని తీసుకొని ఇందులో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా వేయాలి. ఇప్పుడు మామిడి పండ్లను ఇందులో వేసి ఓ 20 నిమిషాల నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వాటిని కడిగినప్పుడు మామిడి పండ్ల రంగు మారితే అవి రసాయనాలతో పండించారని తెలుసుకోవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
మార్కెట్లో కల్తీ "మసాలా దినుసులు" - ఈ టిప్స్తో నకిలీవి గుర్తించండి!
"మార్కెట్లోకి కల్తీ పన్నీర్" - స్వచ్ఛతను గుర్తించే సింపుల్ చిట్కాలు ఇవే!