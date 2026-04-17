ETV Bharat / offbeat

సమ్మర్​ స్పెషల్​ "మామిడి రవ్వ లడ్డూలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి - పాకం అవసరం లేదు!

- ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mango Rava Laddu Recipe: స్వీట్స్​ తినాలనిపించినప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ రవ్వ లడ్డూలు చేసుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ రెసిపీ​ తొందరగా, ఈజీగా చేసుకోవడంతో పాటు టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే రవ్వ లడ్డూలను ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా సమ్మర్​లో విరివిగా లభించే మామిడి పండ్లు ఉపయోగించి చేయండి, సూపర్​గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ లడ్డూల కోసం పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు 10 రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మామిడి రవ్వ లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mango Rava Laddu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మామిడిపండు గుజ్జు - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు - కొన్ని
  • కిస్మిస్​ - కొన్ని
  • పంచదార - అర కప్పు
  • యాలకులు - 5
తయారీ విధానం:

  • బాగా పండిన మామిడిని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కట్​ చేసుకున్న ముక్కలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి అస్సలు పలుకు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన ఉంచాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి సూజీ రవ్వ, పచ్చికొబ్బరి తురుము, గ్రైండ్​ చేసిన మామిడి పేస్ట్​, చిటికెడు ఉప్పు అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. రవ్వ మొత్తం మామిడి గుజ్జులో కలిసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి పంచదార, యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మూడ్నాలుగు చెంచాల నెయ్యి వేసుకోవాలి. కాగిన నేతిలోకి జీడిపప్పు పలుకులు, కిస్​మిస్​ వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లో మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి పెట్టుకున్న మామిడి రవ్వ మిశ్రమం వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో పొడిపొడిగా అయ్యేంతవరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అంటే ఆ మిశ్రమంలోని తడి ఆరిపోయి, రవ్వ పొడిపొడిగా అయ్యేవరకు కలుపుతూనే ఫ్రై చేయాలి. ఇలా అవ్వడానికి సుమారు 15 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది.
  • పైన చెప్పిన విధంగా రవ్వ మిశ్రమం పొడిపొడిగా అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • రవ్వ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు గ్రైండ్​ చేసిన పంచదార పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్నాక చివరగా ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసి కలిపి చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి. అంతే ఎంతో కమ్మగా ఉండే మామిడి రవ్వ లడ్డూలు రెడీ. ఇలా తయారు చేసుకున్న వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి.
చిట్కాలు:

  • బాగా పండిన మామిడికాయ తీసుకుంటే గుజ్జు ఎక్కువ రావడంతో పాటు లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది.
  • ఇక్కడ పంచదారను మీరు తీసుకునే మామిడి తీపికి అనుగుణంగా కలుపుకోవాలి. చక్కెర బదులు బెల్లం పొడి కూడా వేసి కలుపుకోవచ్చు.
  • రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పంచదార పొడి కలుపుకోవాలి. వేడి మీద కలుపుకుంటే పంచదార కరిగి లడ్డూలు చుట్టడానికి రాదు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.