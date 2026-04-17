సమ్మర్ స్పెషల్ "మామిడి రవ్వ లడ్డూలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి - పాకం అవసరం లేదు!
- ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : April 17, 2026 at 12:24 PM IST
Mango Rava Laddu Recipe: స్వీట్స్ తినాలనిపించినప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ రవ్వ లడ్డూలు చేసుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ రెసిపీ తొందరగా, ఈజీగా చేసుకోవడంతో పాటు టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే రవ్వ లడ్డూలను ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా సమ్మర్లో విరివిగా లభించే మామిడి పండ్లు ఉపయోగించి చేయండి, సూపర్గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ లడ్డూల కోసం పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు 10 రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని మామిడి రవ్వ లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మామిడిపండు గుజ్జు - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు - కొన్ని
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- పంచదార - అర కప్పు
- యాలకులు - 5
తయారీ విధానం:
- బాగా పండిన మామిడిని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న ముక్కలను మిక్సీజార్లోకి వేసి, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి అస్సలు పలుకు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సూజీ రవ్వ, పచ్చికొబ్బరి తురుము, గ్రైండ్ చేసిన మామిడి పేస్ట్, చిటికెడు ఉప్పు అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. రవ్వ మొత్తం మామిడి గుజ్జులో కలిసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి పంచదార, యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మూడ్నాలుగు చెంచాల నెయ్యి వేసుకోవాలి. కాగిన నేతిలోకి జీడిపప్పు పలుకులు, కిస్మిస్ వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లో మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి పెట్టుకున్న మామిడి రవ్వ మిశ్రమం వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పొడిపొడిగా అయ్యేంతవరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అంటే ఆ మిశ్రమంలోని తడి ఆరిపోయి, రవ్వ పొడిపొడిగా అయ్యేవరకు కలుపుతూనే ఫ్రై చేయాలి. ఇలా అవ్వడానికి సుమారు 15 నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది.
- పైన చెప్పిన విధంగా రవ్వ మిశ్రమం పొడిపొడిగా అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- రవ్వ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన పంచదార పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్నాక చివరగా ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసి కలిపి చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి. అంతే ఎంతో కమ్మగా ఉండే మామిడి రవ్వ లడ్డూలు రెడీ. ఇలా తయారు చేసుకున్న వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి.
చిట్కాలు:
- బాగా పండిన మామిడికాయ తీసుకుంటే గుజ్జు ఎక్కువ రావడంతో పాటు లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది.
- ఇక్కడ పంచదారను మీరు తీసుకునే మామిడి తీపికి అనుగుణంగా కలుపుకోవాలి. చక్కెర బదులు బెల్లం పొడి కూడా వేసి కలుపుకోవచ్చు.
- రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పంచదార పొడి కలుపుకోవాలి. వేడి మీద కలుపుకుంటే పంచదార కరిగి లడ్డూలు చుట్టడానికి రాదు.
