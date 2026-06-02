మనసుదోచే మామిడితో "రవ్వ కేసరి" - అలా నోట్లోవేసుకోగానే కరిగిపోతుంది - రుచి వేరే లెవల్!
-చాలా తక్కువ సమయంలో రుచికరమైన స్వీట్! - ప్రిపేర్ చేయడం వెరీ వెరీ ఈజీ!
Published : June 2, 2026 at 8:49 PM IST
Mango Rava Kesari Recipe: నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే స్వీట్స్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అందులోనూ ఎవ్వరైనా ఈజీగా, రుచికరంగా చేసుకునే రవ్వ కేసరి అంటే చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, పూజలు, వ్రతాల సమయంలో చాలా మంది ఈ స్వీట్ను తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎంత రుచికరంగా ఉన్న రవ్వ కేసరి అయినా ఎప్పుడూ ఒకే రీతిలో చేసుకుంటే అంతగా నప్పదు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం వెరైటీగా చేసుకునే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మ్యాంగో రవ్వ కేసరి. సమ్మర్లో విరివిగా దొరికే పండ్లలో రారాజైనా మామిడిపండ్లతో చాలా టేస్టీగా ఈ స్వీట్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ స్వీట్ను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - తగినంత
- ఉప్మా రవ్వ - 1 కప్పు
- మామిడిపండు గుజ్జు - 1 కప్పు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- కిస్మిస్ - కొన్ని
తయారీ విధానం:
- బాగా పండిన మామిడి తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తోలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న ముక్కలను మిక్సీ జార్లో వేసుకొని అస్సలు పలుకు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నేతిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- రవ్వ మంచిగా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే గిన్నెలో 1 కప్పు రవ్వకు నాలుగు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి.
- ఆ నీటిలోకి గ్రైండ్ చేసిన మామిడి గుజ్జు, పంచదార. యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మరిగించాలి.
- పంచదార, మామిడి పూర్తిగా నీటిలో కలిసి వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి వేయించిన రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- రవ్వను పూర్తిగా కలుపుకున్నాక సిమ్లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కాస్త నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటూ దగ్గర పడే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ మీద చిన్న పాన్ ఉంచి పావు కప్పు నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- జీడిపప్పులు సగం మేర వేగినాక కిస్మిస్ వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా ఉన్నప్పుడు వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్, మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి దింపుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే మామిడి రవ్వ కేసరి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
టిప్స్:
- బాగా పండిన, తియ్యగా ఉండే మామిడిపండ్లు అయితే రవ్వ కేసరి రుచి మరింత బాగుంటుంది.
- రవ్వను సిమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. లేదంటే రవ్వ సరిగా వేగకపోతే కేసరి అంత రుచిగా ఉండదు.
- మామిడి పండు తియ్యదనాన్ని బట్టి పంచదారను అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒకటే కప్పుతో రవ్వ, మామిడిపండు గుజ్జు, పంచదార, నీళ్లు, నెయ్యి తీసుకోవాలి.
ఆలు గడ్డలతో - కరకరలాడే జంతికలు, ఫింగర్ చిప్స్ - ఇలా టేస్టీగా!
మనసు దోచే "మామిడి లస్సీ, మస్తానీ మిల్క్షేక్" - ఒక్కసారి తాగితే ఫ్యాన్ అయిపోతారు!