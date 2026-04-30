"మామిడికాయ రోటి పచ్చడి" - ఒక్క కాయతో కుటుంబమంతా టేస్టీగా తినొచ్చు!

నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ - పచ్చి మామిడి రోటి పచ్చడి రెసిపీ

mango_roti_pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 5:05 PM IST

Mango Roti Pachadi : ఇది మామిడి కాయల సీజన్. ఈ సమయంలో చాలా మంది మామిడికాయ నిల్వ పచ్చళ్లు పెడుతుంటారు. పచ్చడి తినడానికి కనీసం 3రోజులైనా ఎదురుచూడాల్సిందే. ఆ లోగా మీరు మామిడి కాయ రుచి ఆస్వాదించాలంటే ఇలా రోటి పచ్చడి ట్రై చేసి చూడండి. ఒకే ఒక్క కాయ తెచ్చుకుంటే చాలు! కుటుంబం మొత్తం టేస్టీగా తినేయొచ్చు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి మామిడి - 1
  • టమోటాలు - 3
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • నువ్వులు - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మామిడికాయ శుభ్రం చేసి చెక్కు పీల్ చేసుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. మూడు, నాలుగు టమోటాలు సైతం ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఆవాలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి, నువ్వులు వేసుకుని రోస్ట్ చేసుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, టమోటా, మామిడి కాయ ముక్కలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించాలి. టమోటా, పచ్చిమిర్చి మగ్గిపోయే వరకు బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మెంతులు, ఎండుమిర్చి, నువ్వులు గ్రైండ్ చేసుకున్న మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ చట్నీ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని తిరిగి అదే జార్​లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసి పచ్చడిలో కలుపుకుంటే చాలు.
  • ఆ తర్వాత చట్నీలోకి పోపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. పోపు కోసం స్టవ్ పై చిన్న గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని చిటపటలాడించాలి. ఆ తర్వాత చట్నీలో కలిపితే సరిపోతుంది.

