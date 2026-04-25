పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోయే "మామిడి మటన్​ కర్రీ" - కుక్కర్​లో చాలా సింపుల్​!

-మటన్​తో ఎప్పుడూ రొటీన్​ కర్రీ ఏం బాగుంటుంది? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, సూపర్​ టేస్ట్​!

Mango Mutton Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 7:17 PM IST

Mango Mutton Curry: సండే అంటే ఇంట్లో నాన్​వెజ్​ ఉండాల్సిందే. మరీ ముఖ్యంగా మటన్​ కంపల్సరీ. ధర ఎక్కువైనా సరే వారానికి ఒక్కసారైన దీనిని తెచ్చుకుంటుంటారు. అయితే మటన్​ను ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈ సీజన్​లో లభించే మామిడికాయతో ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ కర్రీని చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. బ్యాచిలర్స్​ కూడా చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, ఘాటైన మామిడి మటన్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పేస్ట్​ కోసం:

  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 10
  • గసగసాలు - అర టేబుల్​స్పూన్​
కర్రీ కోసం:

  • నూనె - పావు కప్పు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 2
  • యాలకులు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మటన్​ - అరకిలో
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 టేబుల్​స్పూన్లు(తగినంత)
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • వేడి నీరు - 2 కప్పులు
  • మామిడికాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • కసూరీ మేథీ - చిటికెడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • మటన్​ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా మామిడికాయపై పొట్టు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసి అర కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగినాక సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పేస్ట్​ కూడా మగ్గినాక శుభ్రం చేసుకున్న మటన్​ వేసి హై ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • మటన్​ కాస్త మగ్గినాక జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కాసేపు మగ్గించాలి.
  • కారం మగ్గినాక రెండు కప్పుల వేడి నీరు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, జీడిపప్పు పలుకుల వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఈ దినుసులు వేగాక గసగసాలు వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేయించాలి. ఇవి పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి మటన్​ ఉడికిందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ సరిగ్గా ఉడకకపోతే మరోసారి మూత పెట్టి ఇంకొన్ని విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • మటన్​ పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికిన తర్వాత మరోసారి స్టవ్ ఆన్​ చేసి హై ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పేస్ట్​, మరో కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • గ్రేవీ దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలినాక కట్​ చేసిన మామిడికాయ ముక్కలు, మరో కప్పు వేడి నీరు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, కసూరీ మేథీ వేసి మరో 5 నిమిషాలు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మామిడికాయ మటన్​ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
