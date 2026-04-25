పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోయే "మామిడి మటన్ కర్రీ" - కుక్కర్లో చాలా సింపుల్!
-మటన్తో ఎప్పుడూ రొటీన్ కర్రీ ఏం బాగుంటుంది? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, సూపర్ టేస్ట్!
Published : April 25, 2026 at 7:17 PM IST
Mango Mutton Curry: సండే అంటే ఇంట్లో నాన్వెజ్ ఉండాల్సిందే. మరీ ముఖ్యంగా మటన్ కంపల్సరీ. ధర ఎక్కువైనా సరే వారానికి ఒక్కసారైన దీనిని తెచ్చుకుంటుంటారు. అయితే మటన్ను ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈ సీజన్లో లభించే మామిడికాయతో ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ కర్రీని చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని, ఘాటైన మామిడి మటన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీడిపప్పు పలుకులు - 10
- గసగసాలు - అర టేబుల్స్పూన్
కర్రీ కోసం:
- నూనె - పావు కప్పు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 2
- యాలకులు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మటన్ - అరకిలో
- జీడిపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 3 టేబుల్స్పూన్లు(తగినంత)
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- వేడి నీరు - 2 కప్పులు
- మామిడికాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- కసూరీ మేథీ - చిటికెడు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మటన్ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా మామిడికాయపై పొట్టు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసి అర కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగినాక సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- పేస్ట్ కూడా మగ్గినాక శుభ్రం చేసుకున్న మటన్ వేసి హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- మటన్ కాస్త మగ్గినాక జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కాసేపు మగ్గించాలి.
- కారం మగ్గినాక రెండు కప్పుల వేడి నీరు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, జీడిపప్పు పలుకుల వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఈ దినుసులు వేగాక గసగసాలు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేయించాలి. ఇవి పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి మటన్ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ సరిగ్గా ఉడకకపోతే మరోసారి మూత పెట్టి ఇంకొన్ని విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- మటన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాత మరోసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పేస్ట్, మరో కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- గ్రేవీ దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలినాక కట్ చేసిన మామిడికాయ ముక్కలు, మరో కప్పు వేడి నీరు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, కసూరీ మేథీ వేసి మరో 5 నిమిషాలు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మామిడికాయ మటన్ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
