మనసు దోచే "మామిడి లస్సీ, మస్తానీ మిల్క్షేక్" - ఒక్కసారి తాగితే ఫ్యాన్ అయిపోతారు!
- సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రెసిపీలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : May 1, 2026 at 3:23 PM IST
Mango Lassi and Mastani Recipes: పండ్లలో రారాజు అంటే టక్కున గుర్చొచ్చేది మామిడి. సమ్మర్లో విరివిగా లభించే ఈ పండ్లను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, వీటిని నేరుగా తినడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల వెరైటీ రెసిపీలు చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెండు రెసిపీలు తీసుకొచ్చాం. అవే మ్యాంగో లస్సీ, మ్యాంగో మస్తానీ. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్. 10 నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీలను ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలి అనేంత బాగుంటాయి. మొదటిసారి చేసినా టేస్ట్లో డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. పైగా ఇంట్లోని పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా మ్యాంగో లస్సీ, మ్యాంగో మస్తానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
మ్యాంగో లస్సీ:
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- మ్యాంగో ప్యూరీ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పంచదార - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఐస్క్యూబ్స్ - కొన్ని
తయారీ విధానం:
- బాగా పండిన మామిడిపండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కట్ చేసుకున్న ముక్కలను మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని మెత్తని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న ప్యూరీ ఒకటిన్నర కప్పులు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి మ్యాంగో ప్యూరీ, పంచదార, యాలకుల పొడి, 4 ఐస్క్యూబ్స్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి చిక్కటి, తాజా గడ్డ పెరుగు వేసుకుని మరోసారి మెత్తగా, క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చేలా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గ్లాస్లోకి పోసుకుని డ్రైఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మ్యాంగో లస్సీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
మ్యాంగో మస్తానీ మిల్క్షేక్ :
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మామిడిపండ్లు - 2
- వెనీలా ఐస్క్రీమ్ - తగినంత
- చల్లని పాలు - 1 కప్పు
- సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ - కొన్ని
- టూటీ ఫ్రూటీ - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- బాగా పండిన మామిడిపండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న ముక్కలను 1 కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి మామిడి పండ్ల ముక్కలు, 2 స్కూప్స్ వెనీలా ఐస్క్రీమ్, చల్లని పాలు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఓ జ్యూస్ గ్లాస్ ఒకటి తీసుకుని అందులో కొన్ని మామిడి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అనంతరం ఒక స్కూప్ వెనీలా ఐస్క్రీమ్, టూటీ ఫ్రూటీ, సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి గ్రైండ్ చేసిన మ్యాంగో మిశ్రమం పోసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మ్యాంగో మస్తానీ మిల్క్ షేక్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మ్యాంగో లస్సీ కోసం పంచదార బదులు బెల్లం పొడి, పటిక కూడా వాడొచ్చు. అయితే, వీటిని మామిడి తియ్యదనాన్ని బట్టి పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
- మ్యాంగో లస్సీలో ఉపయోగించే పెరుగు అనేది తాజాగా, గడ్డగా ఉండాలి. అస్సలు పుల్లగా లేకుండా, పల్చగా లేకుండా ఉండాలి. పెరుగు పల్చగా ఉంటే లస్సీ పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్లో రాదు.
- మ్యాంగో మస్తానీ మిల్క్ షేక్ కోసం సెపరేట్గా పంచదార వేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. మామిడి, వెనీలా ఐస్క్రీమ్లోని తీపి సరిపోతుంది. ఇక్కడ వెనీలా బదులు మ్యాంగో ఫ్లేవర్ ఉన్న ఐస్క్రీమ్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది.
