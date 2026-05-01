మనసు దోచే "మామిడి లస్సీ, మస్తానీ మిల్క్​షేక్​" - ఒక్కసారి తాగితే ఫ్యాన్​ అయిపోతారు!

- సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రెసిపీలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Mango Lassi and Mastani Recipes
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 3:23 PM IST

Mango Lassi and Mastani Recipes: పండ్లలో రారాజు అంటే టక్కున గుర్చొచ్చేది మామిడి. సమ్మర్​లో విరివిగా లభించే ఈ పండ్లను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, వీటిని నేరుగా తినడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల వెరైటీ రెసిపీలు చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెండు రెసిపీలు తీసుకొచ్చాం. అవే మ్యాంగో లస్సీ, మ్యాంగో మస్తానీ. ఇవి సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రిపరేషన్​ చాలా సింపుల్​. 10 నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీలను ఒక్కసారి టేస్ట్​ చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలి అనేంత బాగుంటాయి. మొదటిసారి చేసినా టేస్ట్​లో డిఫరెన్స్​ ఏమీ ఉండదు. పైగా ఇంట్లోని పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా మ్యాంగో లస్సీ, మ్యాంగో​ మస్తానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

మ్యాంగో లస్సీ:

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెరుగు - 2 కప్పులు
  • మ్యాంగో ప్యూరీ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పంచదార - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఐస్​క్యూబ్స్​ - కొన్ని
తయారీ విధానం:

  • బాగా పండిన మామిడిపండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కట్​ చేసుకున్న ముక్కలను మిక్సీ జార్​లోకి వేసుకుని మెత్తని ప్యూరీలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న ప్యూరీ ఒకటిన్నర కప్పులు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి మ్యాంగో ప్యూరీ, పంచదార, యాలకుల పొడి, 4 ఐస్​క్యూబ్స్​ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి చిక్కటి, తాజా గడ్డ పెరుగు వేసుకుని మరోసారి మెత్తగా, క్రీమీ టెక్చర్​ వచ్చేలా బ్లెండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గ్లాస్​లోకి పోసుకుని డ్రైఫ్రూట్స్​తో గార్నిష్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మ్యాంగో లస్సీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
మ్యాంగో మస్తానీ మిల్క్​షేక్​ :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడిపండ్లు - 2
  • వెనీలా ఐస్​క్రీమ్​ - తగినంత
  • చల్లని పాలు - 1 కప్పు
  • సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ - కొన్ని
  • టూటీ ఫ్రూటీ - కొన్ని
తయారీ విధానం :

  • బాగా పండిన మామిడిపండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్​ చేసుకున్న ముక్కలను 1 కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి మామిడి పండ్ల ముక్కలు, 2 స్కూప్స్​ వెనీలా ఐస్​క్రీమ్​, చల్లని పాలు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ జ్యూస్​ గ్లాస్​ ఒకటి తీసుకుని అందులో కొన్ని మామిడి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అనంతరం ఒక స్కూప్​ వెనీలా ఐస్​క్రీమ్​, టూటీ ఫ్రూటీ, సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి గ్రైండ్​ చేసిన మ్యాంగో మిశ్రమం పోసి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మ్యాంగో మస్తానీ మిల్క్​ షేక్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • మ్యాంగో లస్సీ కోసం పంచదార బదులు బెల్లం పొడి, పటిక కూడా వాడొచ్చు. అయితే, వీటిని మామిడి తియ్యదనాన్ని బట్టి పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • మ్యాంగో లస్సీలో ఉపయోగించే పెరుగు అనేది తాజాగా, గడ్డగా ఉండాలి. అస్సలు పుల్లగా లేకుండా, పల్చగా లేకుండా ఉండాలి. పెరుగు పల్చగా ఉంటే లస్సీ పర్ఫెక్ట్​ టెక్చర్​లో రాదు.
  • మ్యాంగో మస్తానీ మిల్క్​ షేక్​ కోసం సెపరేట్​గా పంచదార వేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. మామిడి, వెనీలా ఐస్​క్రీమ్​లోని తీపి సరిపోతుంది. ఇక్కడ వెనీలా బదులు మ్యాంగో ఫ్లేవర్​ ఉన్న ఐస్​క్రీమ్​ తీసుకున్నా సరిపోతుంది.

